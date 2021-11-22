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Богдан в годовщину Майдана запостил шины в огне и призвал "сделать Украину великой снова". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан опубликовал на своей странице в Фейсбуке кадр из охваченного огнем Майдана с надписью "Make Ukraine great again".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу экс-главы ОП.

Богдан в годовщину Майдана запостил шины в огне и призвал сделать Украину великой снова 01

Андрей Богдан в годовщину Революции Достоинства запостил кадры из Евромайдана с горящими шинами и надписью "Сделаем Украину большой снова".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+63
идет Богдан нахрен!.. Богдан это коррупция!
если такие как Богдан, Татаров, Смирнов, судья Вовок и весь состав ОАСК, печерского рай суда, Хоз суда г. Киева будет висеть на столбах на Крещатике, вот тогда Украина станет Великой и процветающей страной!
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22.11.2021 09:59
+42
остановка реформы питания МинОбороны на год, это была многоходовочка Богдана через его дружбана судья Вовок из ОАСК..
защита коррумпированных судей ОАСК, и наезды на НАБУ и САП - это Богдан..
если Богдан это ваш сукин сын, то повесьте его в первую очередь!
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22.11.2021 10:07
+40
Ще один ушльопок виповз з нафталіну.
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22.11.2021 09:58
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Хорошо потролил хрипатого))
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22.11.2021 09:57 Ответить
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22.11.2021 09:58 Ответить
Ще один ушльопок виповз з нафталіну.
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22.11.2021 09:58 Ответить
Ну , хуже 👨‍❤️‍💋‍👨🤡🐲 зедерьмачья , ушлепков не бывает !
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22.11.2021 11:35 Ответить
Ты хочешь новый Майдан ? Приезжай , будешь помогать.
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22.11.2021 11:55 Ответить
идет Богдан нахрен!.. Богдан это коррупция!
если такие как Богдан, Татаров, Смирнов, судья Вовок и весь состав ОАСК, печерского рай суда, Хоз суда г. Киева будет висеть на столбах на Крещатике, вот тогда Украина станет Великой и процветающей страной!
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22.11.2021 09:59 Ответить
Может, Богдан и сукин сын, но если он против зеленых шмакодявок --- это наш сукин сын!
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22.11.2021 10:02 Ответить
остановка реформы питания МинОбороны на год, это была многоходовочка Богдана через его дружбана судья Вовок из ОАСК..
защита коррумпированных судей ОАСК, и наезды на НАБУ и САП - это Богдан..
если Богдан это ваш сукин сын, то повесьте его в первую очередь!
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22.11.2021 10:07 Ответить
При 💩дерьмаке и его Монике 👨‍❤️‍💋‍👨они стали ещё ручнее и коррумпирование! Аллилуйя
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22.11.2021 11:59 Ответить
Не наш. И никогда нашим не был. Просто он очень хочет насолить своим бывшим. Но он такое же зеленое г...
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22.11.2021 10:13 Ответить
+++
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22.11.2021 14:33 Ответить
Это провокатор. И вряд ли бесплатный.
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22.11.2021 10:26 Ответить
Якщо вовк нападає на кабана, який в свою чергу полює на нас, то це не робить вовка нашим союзником.
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22.11.2021 10:35 Ответить
Тимчасово робить - поки відволікає кабана.
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22.11.2021 12:49 Ответить
Ні, то дає нам можливість скористатись моментом, але вовк залишається нашим ворогом.
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22.11.2021 13:48 Ответить
Исключительно временно! Он наш.
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22.11.2021 11:07 Ответить
он против потому что его от кормушки отодвинули и все что он хочет - загребать жар чужими руками. Чтобы КТО-ТО сделал революцию, отодвинул Зелю, а ОН опять начнет панувать

Да не пошел бы он.
Кто тут собирался "сносить, если что"?

пусть сносит. Мне неинтересно. Я просто спокойно посмотрю как Зеля просрет парламентские выборы и ему придется делать то что он не умеет - ДОГОВАРИВАТЬСЯ. С новой коалицией.

У него не будет не то что монобольшинства - его слуги народные даже не будут членами коалиции. Ни одного своего министра, ни одного закона принять не сможет - НИЧЕГО.
Ноль.
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22.11.2021 11:10 Ответить
жди те.За это время зед'ерьмачье успеют провернуть капитуляцию ,встретив ***** хлебом - солью
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22.11.2021 11:32 Ответить
Враг моего врага - мой друг !🎯 Как в случае с Ахметовым ,их канал сейчас прекрасно мочит зеУБЛЮДКОВ -ПРЕДАТЕЛЕЙ ! Савик прекрасно справился с "ВАГНЕРГЕЙТОМ" 👍👏💥💥💥💥💥 ,вывил земразь на чистую воду !!!
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22.11.2021 11:14 Ответить
Да , уж! Д'ерьмак с брательником - "БОРЬБА "С КОРРУПЦИЙ и татаровым 😂 Татаров вернул Беркутовцев на службу зебеням
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22.11.2021 11:57 Ответить
Список далеко не полный
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22.11.2021 13:39 Ответить
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22.11.2021 09:59 Ответить
Тільки він не був на Майдані! Він тоді був замміністра в уряді Азірова... Зе, єслі шо, теж на Майдані не був. Тому обоє-рябоє!
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22.11.2021 10:02 Ответить
Тому обох треба нарядити в шерстяні бобочки.))
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22.11.2021 10:06 Ответить
🤢🤡🐲Зе на коленях ,просил ***** забрать к себе "ну хоть за долги",и развлекал сепаратюг имитацией хреном по-роялю🤮🤮🤮
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22.11.2021 11:17 Ответить
Ага, ти вже робив на пару з Бубочкою
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22.11.2021 10:04 Ответить
Бодя вже вставив зуби які йому вибив літінант?
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22.11.2021 10:04 Ответить
На его месте так поступил бы каждый!!! (отогнанный от за-кормушки)
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22.11.2021 10:10 Ответить
какое отношение богдан имеет к Майдану чтобы постить фото? чем оно занималось в 2014?
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22.11.2021 10:24 Ответить
Такое ,как зеленский и его д'ерьмак (призывали эбонитовыми палочками дубасить митингующих
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22.11.2021 15:36 Ответить
Не вийде з нього попа Гапона, нехай в суд іде, захищати Януковича, нічого на пам*яті Майдану піариться.
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22.11.2021 10:26 Ответить
Этот Богдан на фоне падения рейтингов ЗЕишака оманского думает, что найдет лазейку вернуться в большую политику. Хер тебе Богданушка!
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22.11.2021 10:36 Ответить
картинка хорошая
нужно разделять мух от котлет
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22.11.2021 10:54 Ответить
А что он собирается делать?Сидеть и ждать, пока кто-то там будет делать, а он в уютненьком офисике в фейсбучике посидит?
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22.11.2021 10:57 Ответить
Пиарится, зараза! я его на майдане не видел...
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22.11.2021 11:00 Ответить
А порноактера 💩🤡🕺🏾👃🏻🎹и его дерьмачка ,видел ? Вчера им кричали -"ганьба","зрадники","малоросы"
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22.11.2021 12:43 Ответить
Оно конечно и бесспорно, что Андруша Богдан лайно редкое, но нос по ветру держит лихо. Так, что Вофка, сдрыстнуть не получиться. Этот твой бывший дружбан тебя первым выловит и сдаст. Правда если быки Бени из твоей охраны тебя по приказу своего шефа раньше не того........ не сдадут.
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22.11.2021 11:01 Ответить
Чим більше єдне-йодному буде гризти горло...Та то на кращє...
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22.11.2021 11:28 Ответить
Богдан ты дебил? Не трогай революцию достоинства своими грязными не лоховскими руками.
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22.11.2021 11:04 Ответить
После отрыва от корыта моментально приходит прозрение.
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22.11.2021 11:05 Ответить
Мойша Адесский !!! Вы таки намёкиваете на Павла Прокоповича?????????
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22.11.2021 11:34 Ответить
Ой, я Вас умоляю, эта власть так накрутила мои мисли на бигуди, шо я теперь начал кучеряво размышлять.
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22.11.2021 12:25 Ответить
Йо!!!!( це на предмет "влади") -епітети --- за бажанням...А Одессі _ Щоб ви були живі-здорові!!! А гниди - най здохнуть!
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22.11.2021 13:38 Ответить
И Вам здоровья! Ну а им пожелаем поскорее попасть на приём к Марку Соломоновичу, лучшему патологоанатому г. Одессы.
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22.11.2021 14:06 Ответить
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22.11.2021 23:31 Ответить
богдан, разумков, бєня це ті хто зробив усе від себе залежне щоб посадити зебізяну у крісло президента. Все що треба знати про цього штемпа.
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22.11.2021 11:06 Ответить
А може краще повіз би свого підопічного Бєню до суду у США ?
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22.11.2021 11:06 Ответить
Да , беня не доволен тем что получилось, теперь его юрист требует еще одну попытку ,бабушку чтоб удовлетворили !
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22.11.2021 11:13 Ответить
Можно подумать,что папу Беню НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЕГО ТВОРЕНИЕ ЗЕЛЁНОЕ 🐲🤡🤥 🤑🤑🤑
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22.11.2021 12:48 Ответить
Сам факт наявності в ОПУ Єрмака вщент руйнує всі байки про якогось неймовірно хитрого, цинічного та виверткого Зеленського. Єрмак тому й з'явився біля Зеленського, бо вчорашній комік сам керувати країною не хотів і не вмів, а попередній голова ОП Богдан його примушував робити бодай щось. Богдана замінили на оператора теплої ванни і відтоді у Зеленського і Єрмака тандем нерозривний.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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22.11.2021 11:17 Ответить
Портновский дружбан решил попровоцировать? Ну, ну...
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22.11.2021 11:18 Ответить
Мистер Пилильщик грустит о былых днях.
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22.11.2021 11:27 Ответить
Специалист по шептанию на ухо.
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22.11.2021 11:34 Ответить
Неплохая идея. Снова ненадолго почувствовать себя великими, героями. Это того стоит.
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22.11.2021 11:38 Ответить
Богдан - главный Герой Майдана ! Призывает выходить снова , а сам ? Помните песню :
" Нам подмога не пришла , нас с тобою наевали !"
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22.11.2021 11:38 Ответить
Двусмысленное заявление.
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22.11.2021 11:40 Ответить
Богдан - піп-гапон: ***** тільки і чекає, що ми знову влаштуємо йому свято. Так, **** Зє! знову вкрав у нас 5 років - нічого, вже залишилось менше половини.
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22.11.2021 11:42 Ответить
кто только не пытается хайпануть на ********** зели и ермака)) гройсман. шабуля, богдан и прочие отбросы общества снова в заголовках новостей
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22.11.2021 12:16 Ответить
Ага. Пассионарии за всех отдуваются на баррикадах, а зеленые диванные патриеты потом снова выберут клоунов и бывших рыгов яныка?
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22.11.2021 13:43 Ответить
Я ответила Богдану. Он кинул жалобу в ФБ. Привёл к власти Зе и Ко, а теперь примазывается к Героям Майлана. Гыдота рыговская, со Львова.
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22.11.2021 18:19 Ответить
 
 