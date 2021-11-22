Богдан в годовщину Майдана запостил шины в огне и призвал "сделать Украину великой снова". ФОТО

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан опубликовал на своей странице в Фейсбуке кадр из охваченного огнем Майдана с надписью "Make Ukraine great again".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу экс-главы ОП.

Андрей Богдан в годовщину Революции Достоинства запостил кадры из Евромайдана с горящими шинами и надписью "Сделаем Украину большой снова".

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