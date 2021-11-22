Богдан в годовщину Майдана запостил шины в огне и призвал "сделать Украину великой снова". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан опубликовал на своей странице в Фейсбуке кадр из охваченного огнем Майдана с надписью "Make Ukraine great again".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу экс-главы ОП.
Андрей Богдан в годовщину Революции Достоинства запостил кадры из Евромайдана с горящими шинами и надписью "Сделаем Украину большой снова".
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если такие как Богдан, Татаров, Смирнов, судья Вовок и весь состав ОАСК, печерского рай суда, Хоз суда г. Киева будет висеть на столбах на Крещатике, вот тогда Украина станет Великой и процветающей страной!
защита коррумпированных судей ОАСК, и наезды на НАБУ и САП - это Богдан..
если Богдан это ваш сукин сын, то повесьте его в первую очередь!
Да не пошел бы он.
Кто тут собирался "сносить, если что"?
пусть сносит. Мне неинтересно. Я просто спокойно посмотрю как Зеля просрет парламентские выборы и ему придется делать то что он не умеет - ДОГОВАРИВАТЬСЯ. С новой коалицией.
У него не будет не то что монобольшинства - его слуги народные даже не будут членами коалиции. Ни одного своего министра, ни одного закона принять не сможет - НИЧЕГО.
Ноль.
нужно разделять мух от котлет
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
" Нам подмога не пришла , нас с тобою наевали !"