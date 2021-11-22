Легковушка на Закарпатье выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом: трое погибших. ФОТОрепортаж

На отрезке дороги между селами Косонь и Большая Бойгань Береговского района столкнулись Volkswagen Рassat и Mercedes-Benz. В результате ДТП на месте погибли три человека - водитель и двое пассажиров автомобиля "Volkswagen Рassat". Водитель микроавтобуса находится в реанимации. Все обстоятельства автомобильной аварии устанавливают следователи

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

21 ноября, в 15:01, полицейские Береговщины получили сообщение о том, что на дороге между селами Косонь и Большая Бойгань произошло дорожно-транспортное происшествие с потерпевшими.

Правоохранители выяснили, что столкновение произошло между двумя автомобилями: "Volkswagen Рassat" и "Mercedes-Benz". По предварительным данным, водитель легковушки "Volkswagen Рassat", 62-летний житель села Княгиня, что на Ужгородщине, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz".

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В результате аварии 62-летний мужчина и двое его пассажиров, 64-летний и 65-летний мужчины, скончались на месте происшествия.

Водитель микроавтобуса "Mercedes-Benz", 57-летний житель села Запсонь, что на Береговщине, с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Предварительная правовая квалификация события – часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших). Полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.





Фото: сайт полиции