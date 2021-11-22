Легковушка на Закарпатье выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом: трое погибших. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
На отрезке дороги между селами Косонь и Большая Бойгань Береговского района столкнулись Volkswagen Рassat и Mercedes-Benz. В результате ДТП на месте погибли три человека - водитель и двое пассажиров автомобиля "Volkswagen Рassat". Водитель микроавтобуса находится в реанимации. Все обстоятельства автомобильной аварии устанавливают следователи
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
21 ноября, в 15:01, полицейские Береговщины получили сообщение о том, что на дороге между селами Косонь и Большая Бойгань произошло дорожно-транспортное происшествие с потерпевшими.
Правоохранители выяснили, что столкновение произошло между двумя автомобилями: "Volkswagen Рassat" и "Mercedes-Benz". По предварительным данным, водитель легковушки "Volkswagen Рassat", 62-летний житель села Княгиня, что на Ужгородщине, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz".
В результате аварии 62-летний мужчина и двое его пассажиров, 64-летний и 65-летний мужчины, скончались на месте происшествия.
Водитель микроавтобуса "Mercedes-Benz", 57-летний житель села Запсонь, что на Береговщине, с многочисленными травмами госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.
Предварительная правовая квалификация события – часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевших). Полицейские работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.
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Даже в недоразвитых странах автобаны шикарные , а украинцы ВСЕ ТЕРПЯТ И СОДЕРЖАТ ОЛИГАРХАТ , вместо дорог
тупое сравнение ... не делайте какой херни больше.
ВЫ САМ ТУПОй, т к не в курсе вообще про Европу 😀😀
я питаю, для кого малюють дорожню розмітку та пишуть ПДР ???
Словакия - горная страна ( в отличии от равниной Украины) . Автобаны строятся с огромной скоростью , и запускаются тоннели в горах
Украина не имеет ни одного автобана из-за таких совковых умников , как Вы.
так шо иди есть свои любимые пельмени
п.с. за ЧИЄ бабло мадяро-словаки будують автобани? І скільки часу ще за це будуть платити великі еуропейці словако-угри?)___)))))
Проблемы в ширине проезжей части и прокладки между сидением и кузовом авто любой марки и любого года выпуска.
Только выпадет первый снег
и таких наездников будет не мерянно.
есть категория спешунов а есть категория тошнотиков, которые плетуться 30-40км по центру дороги и рано или поздно у кого-то сдадут нервы и пойдет на обгон\опережение с подобными последствиями. Я бы обе категории нещадно штрафовал
p.s. емаё, сначала написал коммент а потом дочитал до конца... а там про колодки... иди выйди в окно!
p.s. по поводу "78км" если я угадал то там ДТП каждый день по десятку и ездят все на красный, желтый итд итп треш и содомия. Да что там Черкассы, любой другой город помельче - всё тоже самое ибо полиция у нас не работает и нация поголовных дебилов которые хотят в Европу, но сами ещё в совке по пояс.
Если поставить мотор, который едет максимум 130, что станет с динамикой?
Сколько он будет разгоняться до разрешенных 50-ти? Минуту?
Ты представь, какой пипец начнется на светофорах, если в потоке будут одни такие овощи? Какие задержки тогда будут нужны, 5 минут? Готов стоять на красный 5 минут, пока все расчехлятся и проедут?
А как свернуть с трассы через встречку, если на тебя идет поток 90км/ч, а ты стартуешь со скоростью улитки?
А обгон?
Это полная жопа будет.