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Призывал срывать государственные флаги и присоединяться к "ДНР": СБУ задержала одного из организаторов "референдума" в Донецкой области в 2014 г. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

СБУ продолжает комплексные меры по разоблачению участников подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. В Донецкой области задержан один из организаторов местного псевдореферендума 2014 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой ДНР. Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний.

Установлено, что противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры вместе с сообщниками. Задокументированы факты их провокационных действий на территории Великоновоселковского района.

Призывал срывать государственные флаги и присоединяться к ДНР: СБУ задержала одного из организаторов референдума в Донецкой области в 2014 г 01
Фото: сайт СБУ

В дальнейшем злоумышленник покинул подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области и длительное время скрывался от правосудия во временно оккупированной АР Крым.

В 2017 году следователи органов безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

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В ходе следственно-оперативных действий была получена информация о том, что злоумышленник вернулся по личным делам на подконтрольную украинским властям территорию региона. Сотрудники СБУ установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Автор: Наталя Джума
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22.11.2021 11:58 Ответить
на палю, гниду !!!
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22.11.2021 11:59 Ответить
Да? А как быть с теми коллаборантами, которые ждут амнистию? Погодите, их ещё оправдают и,не исключаю, наградят, как тех, кто «помогал выживать гражданам в оккупации»
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22.11.2021 12:44 Ответить
Обменный фонд.
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22.11.2021 12:22 Ответить
Думаю що цей дегенерат ***** і задарма непотрібний. Вагнерівці, ото був би обмінний фонд.
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22.11.2021 13:54 Ответить
за пенсией приехал)))
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22.11.2021 12:30 Ответить
Шоу для лохов! Как Штепа, сидит уже? Ой, нет, она даже в мэры баллотировалась!
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22.11.2021 13:05 Ответить
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22.11.2021 13:38 Ответить
..якщо то не новодонецький Аксьонов, новий депутат зажопників, - то ця акція очковтіратєлєй - майже до сраки..
він робив те саме, та ще крутіше, та й паспорт Мокші і нерухомість десь там...
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22.11.2021 15:37 Ответить
 
 