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Аваков, Гордон, Шустер, Комаровский и Гройсман вооружились рыцарскими мечами и топорами. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Бывший глава МВД Арсен Аваков и журналист Дмитрий Гордон выложили в соцсеть "Инстаграм" одинаковые фото с надписью "Да-да, это именно то, что вы подумали".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на фото экс-глава МВД Арсен Аваков, журналисты Дмитрий Гордон и Савик Шустер, врач и телеведущий Евгений Комаровский и бывший премьер-министр Владимир Гройсман изображены на природе у огня с рыцарскими мечами и топорами.
"Да-да, это именно то, что вы подумали", – подписаны фото.
Между тем геолокацией фото Арсен Аваков указал старинный Тракайский замок в Литве.
Также известно, что 22 ноября телеведущий Савик Шустер отмечает свое 69-летие. Возможно, это событие и послужило поводом для встречи людей, изображенных на фото.
Топ комментарии
+57 Сергей Дмитрук
показать весь комментарий22.11.2021 12:10
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показать весь комментарий22.11.2021 12:03
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Пожалуйста, подождите...
Вони "щирого українця" Пєтю не взяли? Так в ньго ж фотосессія в Галіфаксі...
но если они собрались воевать против зеленского, то мы их поддерживаем
С остальными всё ясно.
Гидота .
Кстати, антисемитов не хотят видеть, ни в ЕС, ни в НАТО ....
Для Гройсмана, Зеленский враг №1, после его оскорбления, во время инаугурации Президента Зеленского.
Кстати, Гройсман, во время участия в программах телеящика, всегда, опускал Зеленского ниже плинтуса.
Шустера, во время избирательной компании, по избранию Президента, не было на Украине ..
Да, Аваков, Гордон и Комаровский - бывшие сторонники Зе ....
https://www.facebook.com/photo/?fbid=455862492568474&set=a.253297809491611&__cft__[0]=AZXwUzL1mRtdLtgRHqIX1xtnZyIQf-NTX4pWVbk79CVokGmMNnGcbDDDXibcu03SfztywfGqxjIz9PYZwPTbf1WMQUw8I7LCkquKsWATpwGCB22vK7viPy5e7evKjcNQWtg&__tn__=EH-R
****,опять начнут людям мозги парить
это видимо команда ахмето-спасатели