На Днепропетровщине за два года обновят и построят 557 км дорог, - Кубраков. ФОТОрепортаж

За два года на Днепропетровщине будет обновлено и построено более 557 км дорог по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Это более чем в 4 раза больше, чем в предыдущие 10 лет

Об этом рассказал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам ежегодного Днепровского экономического форума 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу три города региона: Днепр, Кривой Рог и Каменское входят в крупнейшие по населению города Украины. Последние десятилетия мы часто забывали этот факт — поэтому одна из ключевых областей Украины, в частности в разрезе поступлений в бюджет и структуру ВВП, постоянно выпадала из вида государственных планов. "Большая стройка" прямо сейчас исправляет эту историческую несправедливость", - отметил глава Мининфраструктуры.

До конца 2021 года будет открыта вторая очередь Южного обхода Днепра, который в 2014 году был официально одним из самых больших долгостроев области. В настоящее время готовность объекта 90%.

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В 2022 году будут завершены на всей протяженности работы на дороге Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье.

В пределах области уже завершено обновление маршрута Н-11 Днепр – Николаев.

Международный аэропорт "Днепр" после стартовавшего в октябре обновления сможет принимать 11 тыс. пассажиров в сутки. Реализация проекта рассчитана на 3 года, в 4 очереди.

В конце следующего года полностью будет восстановлен Международный аэропорт "Кривой Рог". Он сможет обслуживать около 400 пассажиров в час уже в 2023 году.

В следующем году начнется электрификация железнодорожного участка Долинская – Николаев – Колосовка, что позволит связать Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и Херсон.

В первом квартале следующего года планируется запустить на маршрут Долинская — Кривой Рог — Апостолово — Херсон — Вадим — Николаев новый дизель-поезд Крюковского вагоностроительного завода. Ожидаемый пассажиропоток здесь около 95 тыс. в год.

А недалеко от нового аэропорта Днепр должен появиться новый логистический центр Укрпочты. Таких хабов в Украине планируется построить 7. По предварительным подсчетам, объем обработки посылок возрастет до 35 тыс. единиц в час, а в письменной корреспонденции — до 15 тыс. писем в час.

Напомним, президент Владимир Зеленский в июне осмотрел реконструкцию аэропорта Кривого Рога. В рамках программы "Большая стройка" запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой инженерного и светового оборудования, ремонт перронов, установка нового навигационного и метеорологического оборудования. Также запланирована реконструкция здания терминала аэропорта.