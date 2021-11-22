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аэропорт (1494) Каменское (Днепродзержинск) (121) Днепр_город (3764) Днепропетровщина (2888) дороги (2498) Кривой Рог (1128) ремонт (1151) строительство (1948) Кубраков Александр (204) Большая стройка (722)

На Днепропетровщине за два года обновят и построят 557 км дорог, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

За два года на Днепропетровщине будет обновлено и построено более 557 км дорог по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Это более чем в 4 раза больше, чем в предыдущие 10 лет

На Днепропетровщине за два года обновят и построят 557 км дорог, - Кубраков 01

Об этом рассказал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам ежегодного Днепровского экономического форума 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Сразу три города региона: Днепр, Кривой Рог и Каменское входят в крупнейшие по населению города Украины. Последние десятилетия мы часто забывали этот факт — поэтому одна из ключевых областей Украины, в частности в разрезе поступлений в бюджет и структуру ВВП, постоянно выпадала из вида государственных планов. "Большая стройка" прямо сейчас исправляет эту историческую несправедливость", - отметил глава Мининфраструктуры.

На Днепропетровщине за два года обновят и построят 557 км дорог, - Кубраков 02

До конца 2021 года будет открыта вторая очередь Южного обхода Днепра, который в 2014 году был официально одним из самых больших долгостроев области. В настоящее время готовность объекта 90%.

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В 2022 году будут завершены на всей протяженности работы на дороге Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье.

В пределах области уже завершено обновление маршрута Н-11 Днепр – Николаев.

Международный аэропорт "Днепр" после стартовавшего в октябре обновления сможет принимать 11 тыс. пассажиров в сутки. Реализация проекта рассчитана на 3 года, в 4 очереди.

На Днепропетровщине за два года обновят и построят 557 км дорог, - Кубраков 03

В конце следующего года полностью будет восстановлен Международный аэропорт "Кривой Рог". Он сможет обслуживать около 400 пассажиров в час уже в 2023 году.

В следующем году начнется электрификация железнодорожного участка Долинская – Николаев – Колосовка, что позволит связать Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и Херсон.

На Днепропетровщине за два года обновят и построят 557 км дорог, - Кубраков 04

В первом квартале следующего года планируется запустить на маршрут Долинская — Кривой Рог — Апостолово — Херсон — Вадим — Николаев новый дизель-поезд Крюковского вагоностроительного завода. Ожидаемый пассажиропоток здесь около 95 тыс. в год.

А недалеко от нового аэропорта Днепр должен появиться новый логистический центр Укрпочты. Таких хабов в Украине планируется построить 7. По предварительным подсчетам, объем обработки посылок возрастет до 35 тыс. единиц в час, а в письменной корреспонденции — до 15 тыс. писем в час.

Напомним, президент Владимир Зеленский в июне осмотрел реконструкцию аэропорта Кривого Рога. В рамках программы "Большая стройка" запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой инженерного и светового оборудования, ремонт перронов, установка нового навигационного и метеорологического оборудования. Также запланирована реконструкция здания терминала аэропорта.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Так його вже два роки при владі нема! 😁До речі, при шоколадно у субсидії отримувало майже втрисючі більше людей і середні суми субсидій були майже вдвічі більші. Чого ж ти цей факиют замовчуєш? Невдобно? 😊
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22.11.2021 13:21
+8
Зато подумаешь, что Украина лидер в мире по смертности на миллион населения. Тоже ведь типа чемпион. Можно попробовать и асфальтом лечить.

Зато подумаешь что накануне вероятной агрессии Раши мы идем с бешеным недофинансированием армии и сорванными оборонзаказами. Можно и асфальтом кидаться.

Зато подумаешь, что у нас рекордные долги по зарплатам и соцвыплатам. Можно и асфальтом выдавать больничные или пособия по безработице.

И так далее....

Зато бабки по карманам успешно попилили.
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22.11.2021 12:37
+7
треба завжди додавати "за народні гроші"...
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22.11.2021 12:34
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треба завжди додавати "за народні гроші"...
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22.11.2021 12:34 Ответить
Зато подумаешь, что Украина лидер в мире по смертности на миллион населения. Тоже ведь типа чемпион. Можно попробовать и асфальтом лечить.

Зато подумаешь что накануне вероятной агрессии Раши мы идем с бешеным недофинансированием армии и сорванными оборонзаказами. Можно и асфальтом кидаться.

Зато подумаешь, что у нас рекордные долги по зарплатам и соцвыплатам. Можно и асфальтом выдавать больничные или пособия по безработице.

И так далее....

Зато бабки по карманам успешно попилили.
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22.11.2021 12:37 Ответить
Зато подумаешь, что у нас рекордные долги по зарплатам и соцвыплатам...

ну как бы не у всех ))))) (только 2 примерчика... там *********)

Заработная плата генерального прокурора Ирины Венедиктовой за октябрь составила 109 823 гривны.
Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин.
Оклад генпрокурора составил 70 720 гривен.
Зарплата 109 823 грн указана с учетом надбавок за выслугу лет, а также за работу в условиях режимных ограничений.

Заработная плата исполняющего обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максима Грищука за октябрь составила 106 178 гривен.
Оклад Грищука составил 75 672 гривны.
Зарплата 106 178 грн указана с учетом надбавок за выслугу лет, а также за работу, связанную с государственной тайной.
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22.11.2021 13:07 Ответить
А не твой ли божок шЫколадный эти зарплаты придумал и ввёл?
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22.11.2021 13:15 Ответить
Так його вже два роки при владі нема! 😁До речі, при шоколадно у субсидії отримувало майже втрисючі більше людей і середні суми субсидій були майже вдвічі більші. Чого ж ти цей факиют замовчуєш? Невдобно? 😊
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22.11.2021 13:21 Ответить
шЫколадка зарплату подняла и ОНО хорошее, а ты, Зеля, отмени стань козлом....
Барыга хитро... й, это все знают!
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22.11.2021 16:20 Ответить
Сопля, думаєш правильно. 😊 Зєлєнскій суддям зарплатню не зиюменшив. А субсидії убогим пенсіонерам урізав по самі гланди. 😊Так само і прокурорським міг урізати. Або убогим не обрізати. Тому хто хороший, а хто ні - до убогих вже дійшло. 😁 Їм дороги не вставляють. Спортзали з кінотеатрами - теж. 😊
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22.11.2021 17:23 Ответить
А почему я должен тебе платить субсидию?
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22.11.2021 18:01 Ответить
У тебе дах рве? 😁Це моїми грішми тобі платить Подоляк. 😊 За ніщо. Просто за випорожнення.
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22.11.2021 18:16 Ответить
а твой говнюк че ж их не отменил???

Генпрокурор Венедиктова очень довольна проектом государственного бюджета для Офиса генпрокурора на 2022 год, поскольку все прокуроры будут получать зарплату (оклад) еще на 15-25 тыс. гривен больше, чем в 2021 году.... - цитата
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22.11.2021 13:27 Ответить
Ну шо там, лєнкін папаня уже пополніл сімейні оффшори за наш счьот?!
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22.11.2021 13:05 Ответить
та пагадите Вы так их торопить! еще не разворован до сусек ковидный фонд и пенсионный, еще не до кости обобраны ФОПы и аграрии... а с ними и оборонные заказы, коммунальный сектор и муниципальные закрома не до конца почищены...
а Вы уже о сетке-стенке.... не тарапитесь !!! )))))
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22.11.2021 13:47 Ответить
А как вы думаете, почему основные победные новости о дорогах идут с Днемропетровщины? Правильно. Потому что куратор Большой Стройки оттуда родом. И папа у него - далеко не самый простой человек в этом городе. Есть с кем обсудить движение финансов... В прямом, поворотном и обратном направлении. Вот не верю в честность благих намерений построить дороги просто так, не верю.
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22.11.2021 15:37 Ответить
 
 