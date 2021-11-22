РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17228 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины
4 482 15
Сирия (3023) украинцы (3737) эвакуация (1754)

В Украину эвакуировали еще 14 граждан, находившихся в сирийском лагере. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Во исполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского в аэропорт "Киев" (Жуляны) прибыл очередной самолет, которым были эвакуированы из Сирии 14 граждан Украины - трое женщин и 11 детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Они находились в лагере закрытого типа Аль-Холл на северо-востоке Сирии. Это крупнейшая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны.

Также смотрите: Завершилась четвертая спецоперация по эвакуации украинцев из Сирии, - Минобороны. ФОТО

Как сообщается, гуманитарную миссию совместно готовили Офис Президента, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Украины.

В Украину эвакуировали еще 14 граждан, находившихся в сирийском лагере 01

Сложный переговорный процесс с участием украинских дипломатов длился несколько месяцев, и благодаря их усилиям граждан Украины удалось вернуть на родину.

Также смотрите: Из лагерей в Сирии возвращаются восемь граждан Украины - женщина с детьми, - СМИ. ВИДЕО

Значительную поддержку в репатриации украинцев оказал почетный консул Украины в Эрбиле доктор Фархад Али.

В Украину эвакуировали еще 14 граждан, находившихся в сирийском лагере 02

В настоящий момент в Сирии остаются еще 19 граждан, ожидающих эвакуации из лагеря Родж.

"По заданию Президента готовится очередная гуманитарная миссия по возвращению украинцев домой. Ведь Украина не оставляет своих граждан в беде и всегда придет на помощь, где бы они ни оказались", - говорится в сообщении.

В Украину эвакуировали еще 14 граждан, находившихся в сирийском лагере 03

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
И на хрена нам , Украине, эти черножопые, ленивые, безграмотные нахлебники!!? Эти дармоеды будут всю жизнь сидеть на шее украинского народа и требовать все новых и новых льгот !!
показать весь комментарий
22.11.2021 13:15
+6
Где и на какие шиши эти новые "украинцы" будут жить в чужой для них Украине? Будут сидеть на пособии от украинского бюджета? А нашим детям - сиротам погибших воинов - героев кто-нибудь помогает? Они не прозябают на копейки без кормильца - отца или матери? Хватит уже зелёному "благодетелю" выбрасывать не свои , бюджетные деньги на всякую разную неизвестную, случайную публику....Прикрывающуюся своими детьми....
показать весь комментарий
22.11.2021 13:21
+6
Хтось бачить там громадян України?
показать весь комментарий
22.11.2021 13:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Привезли новий штамм. Ура!
показать весь комментарий
22.11.2021 12:34 Ответить
там лишe один хлопчик європeйськоi зовнiшностi
показать весь комментарий
22.11.2021 12:39 Ответить
Какие они свои ??? Занимаются какой то херней !!! То блин с китая возили теперь с сирии придурки
показать весь комментарий
22.11.2021 13:36 Ответить
цe нe пeрша поставка iз сирiйських краiв. ти пeршу пропустив.
показать весь комментарий
22.11.2021 20:27 Ответить
Блін, ну ті жінки САМІ ж вибрали свою долю, виходячи заміж за арабів. Хіба вони не знали, що їх чекає? Ну то якого ж, питається? Тим більше, ті діти ніколи не стануть своїми, вони тут завжди будуть чужими. І ця країна і ця земля буде для них чужою, а там вони свої. От для чого ті, вибачте, самички зламали і свою долю і долю своїх дітей?
показать весь комментарий
22.11.2021 13:01 Ответить
И на хрена нам , Украине, эти черножопые, ленивые, безграмотные нахлебники!!? Эти дармоеды будут всю жизнь сидеть на шее украинского народа и требовать все новых и новых льгот !!
показать весь комментарий
22.11.2021 13:15 Ответить
вони щe дiти. як вихoваєш - такi i будуть
показать весь комментарий
22.11.2021 20:24 Ответить
Где и на какие шиши эти новые "украинцы" будут жить в чужой для них Украине? Будут сидеть на пособии от украинского бюджета? А нашим детям - сиротам погибших воинов - героев кто-нибудь помогает? Они не прозябают на копейки без кормильца - отца или матери? Хватит уже зелёному "благодетелю" выбрасывать не свои , бюджетные деньги на всякую разную неизвестную, случайную публику....Прикрывающуюся своими детьми....
показать весь комментарий
22.11.2021 13:21 Ответить
+++ От якби бубочка за свої квартальні чи корпоративні гонорари, то тоді так хай робить що хоче. А так виникає дуже багато ?????
показать весь комментарий
22.11.2021 14:14 Ответить
Хтось бачить там громадян України?
показать весь комментарий
22.11.2021 13:28 Ответить
Выкормыши игила. Через 10-15 лет вспомнят свои корни и продолжат джихад.
показать весь комментарий
22.11.2021 14:08 Ответить
кому радиво, кому лупу!зе
завидовать нечему
показать весь комментарий
22.11.2021 14:15 Ответить
а что они дали Украине с тех пор, когда уехали в Сирию?
показать весь комментарий
22.11.2021 15:01 Ответить
"Ведь Украина не оставляет своих граждан в беде и всегда придет на помощь, где бы они ни оказались" --- ты это Журавлю расскажи, который под личным контролем зелоха 4 дня истекал кровью и так и не дождался помощи! Чтоб и зеленый так подох!
Лицемерные скоты!
показать весь комментарий
22.11.2021 22:25 Ответить
ЛЮДИ, НЕ БУДЬТЕ ТАКИМИ ЗЛЮЧИМИ!!! ХТО З ВАС НЕ РОБИВ ПОМИЛКИ В ЖИТТІ??? ТАК І ЦІ ДІВЧАТА ПОЛІЗЛИ ТУДИ НЕ ЗНАЮ КУДИ!!! А ТЕПЕР УКРАЇНА НЕ ПОВИННА ЇХ ЛИШАТИ НА ПРИЗВОЛЯЩЕ!!! З КОЖНИМ МОЖЕ ТРАПИТИСЯ БІДА!!! І ЦЕ ДОБРЕ ЩО ЇХ З ВІДТІЛЯ ЗАБРАЛИ!!!
показать весь комментарий
23.11.2021 15:09 Ответить
 
 