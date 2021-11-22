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Рисунок 8-летней украинки Ярины Закалюжной будет нанесен на космическую ракету Arian-5, запуск которой состоится в 2023 году. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Восьмилетняя житомирянка Ярина Закалюжная победила в международном конкурсе рисунков "Juice up your rocket! Art competition", организованном Европейским космическим агентством. Теперь ее рисунок планеты Юпитер нанесут на космическую ракету Arian-5, запуск которой состоится в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

Участие в международном конкурсе рисунков приняли 2600 детей из 63 стран мира. Финалистами стали 12 художников из Италии, Шри-Ланки, Испании, Германии, Словакии, Швейцарии, Эстонии, Венгрии, Израиля, Сальвадора, Франции и Великобритании, но победил именно рисунок житомирянки Ярины Закалюжной.

"На рисунке изображено, как планета Земля передает Юпитеру корабль, который будет ее исследовать, а его спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй удивился, а третий заснул", - сказала Ярина Закалюжная.

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Космическая ракета Arian-5, на которой изобразят рисунок житомирянки, в 2023 году должна запустить в Космос аппарат для изучения Юпитера.

Для того чтобы придумать идею рисунка и изобразить ее на бумаге, Ярине понадобилось два дня.

"Я очень счастлива и рада, что победила. И в то же время очень удивлена, и испугана. Когда о победе узнали все мои друзья, то начали меня обнимать и поздравлять", – рассказала Ярина.

Рисунок 8-летней украинки Ярины Закалюжной будет нанесен на космическую ракету Arian-5, запуск которой состоится в 2023 году 01Рисунок 8-летней украинки Ярины Закалюжной будет нанесен на космическую ракету Arian-5, запуск которой состоится в 2023 году 02
Фото: Суспільне

Работа Ярины интересна, гармонична и лаконична, говорит ее учительница изобразительного искусства Наталья Штарова.

"Главное то, что работа своеобразная и нигде не взятая идея Яринки отличается от других. Это можно увидеть при создании рисунков. У каждого ребенка свой взгляд, и здесь видно, что Ярина создает интересные композиции", – сказала Наталья Штарова.

Отец девочки Леонид Закалюжный рассказал корреспондентам Суспільного, что его дочь рисует с двух лет. То, что со своим рисунком дочь заняла первое место, стало для него приятной неожиданностью.

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"Она очень творческий, умный и необычный ребенок, – говорит Леонид Закалюжный. – Обещают, что рисунок Яринки будет изображен на ракете, которая выведет межпланетную станцию ​​на орбиту, а дальше она улетит к Юпитеру. Кроме того, нас обещают пригласить на запуск этой ракеты, в какой-то из центров Европейского космического агентства".

Если эпидемиологическая ситуация в мире улучшится, то в 2023 году Ярина вместе с родителями сможет посетить Францию ​​и присутствовать на запуске космической ракеты Arian-5.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+38
Хоть одна позитивная новость. А то везде каранавирис, зебилы и Андрей Елдак...
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22.11.2021 14:26
+20
Молодец!!!!
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22.11.2021 14:27
+15
ЯКА КРАСА !
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22.11.2021 14:29
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Хоть одна позитивная новость. А то везде каранавирис, зебилы и Андрей Елдак...
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22.11.2021 14:26 Ответить
А что, кроме цензора сайтов не существует?
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22.11.2021 14:53 Ответить
Тобі якісь підказати? Тему натяком. '
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22.11.2021 15:30 Ответить
Ну проблемы с негативными новостями не у меня. Или негатива обчитался?
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22.11.2021 15:33 Ответить
Ніякого "нігатіва, нічого я нє абчітался", допомогти хтів підібрати потрібний сайт, а не треба, то не треба, головне,чтоби ти харашо учілся.
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22.11.2021 15:38 Ответить
Выше отписавшемуся помоги. Видишь, как мучается. У него везде каранавирис, зебилы и Андрей Елдак...
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22.11.2021 15:45 Ответить
Молодец!!!!
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22.11.2021 14:27 Ответить
ЯКА КРАСА !
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22.11.2021 14:29 Ответить
от чого так - розумні, талановиті, креативні люди- а країна знову в задниці?
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22.11.2021 14:37 Ответить
Бо кожен має робити своє.
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22.11.2021 14:38 Ответить
Дітки в нас хороші, талановиті, якщо школа не спортить... а то потім виростає то Ермак то 42 річніий півшостого
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22.11.2021 15:09 Ответить
Більшість населення не любить розумніших за себе та обирає владу під стать собі.
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22.11.2021 18:28 Ответить
Андрію, так на твоє питання вже дуже давно є класична відповідь.... Найкраще в Україні,це діти.Це те, що ми не робимо руками.
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22.11.2021 21:25 Ответить
Умничка! Маленькое солнышко!
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22.11.2021 14:59 Ответить
Респект и Уважуха
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22.11.2021 15:04 Ответить
Молодчинка...
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22.11.2021 15:11 Ответить
Искусство дело неожиданное )) Иной раз такое нахвалят,что в шоке. А иные работы и мастерски выполненные. И идея на уровне - а не востребованы. Кстати знаменитая картина Де Винчи была так себе ,популярна. - Пока ее не украли ) - Рад,что наша победила.
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22.11.2021 15:14 Ответить
От Вам і справжня хороша новина. Позитив нам дууже потрібен.

А Яринка молодчинка і розумниця. Вітаєм 👍
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22.11.2021 15:39 Ответить
Молодчинка !!! Талант !!
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22.11.2021 15:56 Ответить
Ну да. По примеру старшего брата, только вместо матрёшки - писанку, а вместо балалайки - бандуру.
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22.11.2021 16:22 Ответить
***** психоделических колобков.
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22.11.2021 16:29 Ответить
Світла дитинка, будь счасливою !
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22.11.2021 18:46 Ответить
ВІДМІННИЙ малюнок!
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22.11.2021 22:17 Ответить
Гарний малюнок
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23.11.2021 14:16 Ответить
"Запали свою ракету! Художній конкурс" Ось, дебіли, я вам переклав, користуйтесь.
Коли вже врешті решт ви навчитеся не вставляти іноземні літери в український текст.
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23.11.2021 17:27 Ответить
 
 