Рисунок 8-летней украинки Ярины Закалюжной будет нанесен на космическую ракету Arian-5, запуск которой состоится в 2023 году. ВИДЕО

Восьмилетняя житомирянка Ярина Закалюжная победила в международном конкурсе рисунков "Juice up your rocket! Art competition", организованном Европейским космическим агентством. Теперь ее рисунок планеты Юпитер нанесут на космическую ракету Arian-5, запуск которой состоится в 2023 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

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Участие в международном конкурсе рисунков приняли 2600 детей из 63 стран мира. Финалистами стали 12 художников из Италии, Шри-Ланки, Испании, Германии, Словакии, Швейцарии, Эстонии, Венгрии, Израиля, Сальвадора, Франции и Великобритании, но победил именно рисунок житомирянки Ярины Закалюжной.

"На рисунке изображено, как планета Земля передает Юпитеру корабль, который будет ее исследовать, а его спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй удивился, а третий заснул", - сказала Ярина Закалюжная.

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Космическая ракета Arian-5, на которой изобразят рисунок житомирянки, в 2023 году должна запустить в Космос аппарат для изучения Юпитера.

Для того чтобы придумать идею рисунка и изобразить ее на бумаге, Ярине понадобилось два дня.

"Я очень счастлива и рада, что победила. И в то же время очень удивлена, и испугана. Когда о победе узнали все мои друзья, то начали меня обнимать и поздравлять", – рассказала Ярина.



Фото: Суспільне

Работа Ярины интересна, гармонична и лаконична, говорит ее учительница изобразительного искусства Наталья Штарова.

"Главное то, что работа своеобразная и нигде не взятая идея Яринки отличается от других. Это можно увидеть при создании рисунков. У каждого ребенка свой взгляд, и здесь видно, что Ярина создает интересные композиции", – сказала Наталья Штарова.

Отец девочки Леонид Закалюжный рассказал корреспондентам Суспільного, что его дочь рисует с двух лет. То, что со своим рисунком дочь заняла первое место, стало для него приятной неожиданностью.

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"Она очень творческий, умный и необычный ребенок, – говорит Леонид Закалюжный. – Обещают, что рисунок Яринки будет изображен на ракете, которая выведет межпланетную станцию ​​на орбиту, а дальше она улетит к Юпитеру. Кроме того, нас обещают пригласить на запуск этой ракеты, в какой-то из центров Европейского космического агентства".

Если эпидемиологическая ситуация в мире улучшится, то в 2023 году Ярина вместе с родителями сможет посетить Францию ​​и присутствовать на запуске космической ракеты Arian-5.