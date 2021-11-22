Отреставрированный Музей Писанки открыли в Коломые, - Ивано-Франковская ОГА. ФОТОрепортаж

В Коломые открыли после реставрации Музей писанкового искусства, который является туристической визиткой города.

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

"Уникальное архитектурное сооружение, выполненное в форме 13-метрового яйца-писанки, засияло яркими красками, обновилась и экспозиция писанковой коллекции. Теперь она стала доступной людям с нарушением зрения", - рассказала Онищук.

Реконструкцию музея начали в прошлом году. Ее выполняли по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", благодаря чему на проведение работ выделили 8 млн гривен из государственного и местного бюджетов.

Кроме самого музея, обновили и уникальную экспозицию писанок, насчитывающую более 12 тысяч экспонатов.

В Ивано-Франковской областной администрации убеждены, что Музей писанки, который до начала пандемии ежегодно принимал более 100 тысяч гостей из 60 стран мира, снова станет туристическим магнитом Прикарпатья.

Напомним, в Хмельницкой области по программе "Большая стройка" завершают капитальный ремонт дороги к Каменец-Подольской крепости.

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