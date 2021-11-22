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Отреставрированный Музей Писанки открыли в Коломые, - Ивано-Франковская ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Коломые открыли после реставрации Музей писанкового искусства, который является туристической визиткой города.

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

"Уникальное архитектурное сооружение, выполненное в форме 13-метрового яйца-писанки, засияло яркими красками, обновилась и экспозиция писанковой коллекции. Теперь она стала доступной людям с нарушением зрения", - рассказала Онищук.

Реконструкцию музея начали в прошлом году. Ее выполняли по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", благодаря чему на проведение работ выделили 8 млн гривен из государственного и местного бюджетов.

Кроме самого музея, обновили и уникальную экспозицию писанок, насчитывающую более 12 тысяч экспонатов.

В Ивано-Франковской областной администрации убеждены, что Музей писанки, который до начала пандемии ежегодно принимал более 100 тысяч гостей из 60 стран мира, снова станет туристическим магнитом Прикарпатья.

Напомним, в Хмельницкой области по программе "Большая стройка" завершают капитальный ремонт дороги к Каменец-Подольской крепости.

Также смотрите: Новую 40-километровую бетонную дорогу в порты строят в Николаевской области, - ОГА. ФОТОрепортаж

Отреставрированный Музей Писанки открыли в Коломые, - Ивано-Франковская ОГА 01
Отреставрированный Музей Писанки открыли в Коломые, - Ивано-Франковская ОГА 02
Отреставрированный Музей Писанки открыли в Коломые, - Ивано-Франковская ОГА 03
Отреставрированный Музей Писанки открыли в Коломые, - Ивано-Франковская ОГА 04

Автор: Наталя Джума
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Писанки?
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22.11.2021 14:51 Ответить
Не тої, що Руслана. а тої, що яйце розписане. На Великдень традиція в нас така.
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22.11.2021 15:04 Ответить
Так буде зрозуміло.

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22.11.2021 15:06 Ответить
будівництво- велике , чи не дуже ?
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22.11.2021 14:51 Ответить
Баран, ну чесне слово... напмсано - після реставрації.. Ч и ляпнути просто, щоб гроші заплатили... А ми просто не знаєм хто, а тому просто "методичку" не підігнали
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22.11.2021 16:16 Ответить
 
 