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Обстрел Новозвановки расследует прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Производство было открыто по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в Луганской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, в ночь с 19 на 20 ноября 2021 года незаконные вооруженные формирования произвели минометный обстрел прифронтовой деревни Новозвановка Северодонецкого района."

В результате открытия огня повреждены окна, стены, заборы и крыши пяти жилых домов, здание сельхозназначения, транспортная линия электропередач", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители возбудили уголовное производство по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ законов и обычаев войны.

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В ходе документирования последствий обстрела следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла обломки боеприпасов, выпущенных по предварительной информации из миномета калибра 122 мм.

Вещественные доказательства будут направлены на проведение экспертиз и приобщены к материалам уголовного производства.

В настоящее время в уголовном производстве устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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А смысл, с кого спросить?
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22.11.2021 18:59 Ответить
Лишить Надежду Савченко звания Герой Украины





7 001

Именно столько собрала петиция о лишении Надежды Савченко звания Герой Украины. Напомню, что необходимо собрать 25 тыс подписей для рассмотрения петиции президентом и на это у нас осталось 64 дня.
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22.11.2021 19:49 Ответить
Епать они упоротые!)) Война идет, а они расследуют прокуратурой епти обстрел врагом наших территорий, вот это капец!...Враг делает свою работу ...а мы?!...Та Байрактарами по ним ******* в ответку, что бы мало не показалось, вот будет и все расследование с заключением!...
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22.11.2021 21:53 Ответить
 
 