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Запорожье (2340) память (1456) мемориальная доска (217)

Мемориальную доску Денису Козе открыли в лицее Запорожья. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Денис Коза был командиром взвода 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Об открытии мемориальной доски сообщил в фейсбуке заведующий информационным отделом в Национальном заповеднике "Хортица" Вячеслав Зайцев, информирует Цензор.НЕТ.

Доску открыли в Запорожском лицее с усиленной военно-физической подготовкой "Защитник". Именно в этом лицее учился в свое время Денис Коза.

"Присутствовали родители, боевые товарищи и общественность. Ветеранское сообщество заботится о памяти погибших Героев!", - написал Зайцев.

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Денис Коза погиб 17 августа 2014 при обстреле из БМ-21 "Град" во время проведения поисково-ударных действий. Был похоронен в Чернобаевке 22 августа.

14 ноября 2014 года за личное мужество и героизм награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени (посмертно).

Мемориальную доску Денису Козе открыли в лицее Запорожья 01

Мемориальную доску Денису Козе открыли в лицее Запорожья 02
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Слава Герою України !
Навіки - Слава !
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22.11.2021 20:25 Ответить
Герої не вмирають!
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22.11.2021 20:41 Ответить
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22.11.2021 20:56 Ответить
Головне - щоб не забули! В Чернігові з 1990-го рок є вулиця Самострова Молодь вже не знає - хто це такий!
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23.11.2021 10:40 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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23.11.2021 09:47 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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23.11.2021 10:27 Ответить
Жалко наших хлопцев. Они отстояли Украину. Царство небесное Денису.
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23.11.2021 12:40 Ответить
Он ничего отстоял . Просто решил заработать денег в армии, и поехал в опасные места! Он же не Херсонскую область оборонял!
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24.11.2021 12:23 Ответить
 
 