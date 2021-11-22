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Судно с катерами Island для Украины вошло в Черное море. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В акваторию Черного моря вошел американский корабль, который везет в Украину два патрульных катера для ВСУ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт отслеживания кораблей Marine Traffic.
Судно прошло Босфор и следует в Одессу.
На его верхней палубе расположены два катера. Кроме катеров, на судне есть несколько контейнеров с разным оборудованием.
Ранее сухогруз, перевозящий из США в Украину два патрульных катера типа "Айленд", пересек Атлантический океан и Средиземное море и прошел пролив Дарданеллы для перехода в воды Черного моря.
Island – патрульные быстроходные катера, предназначенные для береговой охраны. Они также используются для поисково-спасательных операций в прибрежных водах.
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починим крошек и подкрасим-
и кацапню отфедорасим
Тоді: за що відсиділи Павловський і Шандра?
Справа - проект 627 "Кит", спущена на воду в 1957 году.
Первая советская АПЛ.
Водоизмещение 169 тонн (полное)
Длина 34 м
Ширина 6,9 м
Осадка 2,1 м
Мощность 6200 л. с.
Скорость хода 29,5 узлов (53 км/ч)
Автономность плавания 5 суток
Экипаж 16 человек (2 офицера
Катер Ракета характеристики -
Водоизмещение 18 т (порожнее)
25,3 т (полное)
Длина 27 м
Ширина 5 м
Высота 4,5 м
Осадка 1,8 м (при стоянке)
1,1 м (при ходе на крыльях)
Водоизмещение
30/34/38 тонн
стандартое водоизмещение - 30 тонн;
нормальное водоизмещение - 34 тонны;
полное водоизмещение - 38 тонн
Длина 20,7 м
Ширина 4,85 м
Осадка 0,88 м
Починаючи з 2014 року США стали замінювати їх на нові катери класу Sentinel, а застарілі катери - передавати партнерам.
у 2015 році три катери були поставлені Пакистану,
у 2016 році два судна вирушили до Грузії,
два - в Коста-Ріку,
у 2019 році 2 катери даного типу передані Україні на тобі боже що мені негоже