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Ветеран "Айдара" Татьяна Борисенко прооперирована благодаря собранным гражданами средствам. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Военного медика, ветерана "Айдара" Татьяну Борисенко прооперировали на средства, собранные украинскими гражданами.

Об этом сообщила командир подразделения медиков и парамедиков "Ангелы Тайры" Юлия Паевская, передает Цензор.НЕТ.

"Докладываю! Татьяна Борисенко прооперирована. Все прошло успешно. Это все благодаря вам! МамТаня безгранично благодарна всем за помощь", - рассказала она.

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Ветеран Айдара Татьяна Борисенко прооперирована благодаря собранным гражданами средствам 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Скорейшего выздоровления.
Меня только смущает то что на лечение ветеранов приходится собирать средства народу.
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23.11.2021 09:32
+11
Порошенко мало помог и помогает?
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23.11.2021 09:25
+9
Здоровья, здоровья и прежде всего здоровья!!!!!!! А вот где же наши НЕ олигархи которые пиарятся на фоне военных и делают патриотические заявления( порошенко и прочие "нищие") и деньги которых смогли бы помочь нашим ветеранам даже не заметны для них!!!!
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23.11.2021 09:21
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Здоровья, здоровья и прежде всего здоровья!!!!!!! А вот где же наши НЕ олигархи которые пиарятся на фоне военных и делают патриотические заявления( порошенко и прочие "нищие") и деньги которых смогли бы помочь нашим ветеранам даже не заметны для них!!!!
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23.11.2021 09:21 Ответить
Порошенко мало помог и помогает?
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23.11.2021 09:25 Ответить
и порох, еслиб разогнал нах... (кононенок и свинарчуков,) хотя бы в последний год, полтора, то был би сейчас президентом и мы не виделиб того ..лядства, какое сейчас твориться. у нас небылоб в рнбо КГБшников а в ОП, агентов правительства рф.
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23.11.2021 09:53 Ответить
Які проблеми зі "свинарчуками"?
Те кацапо-ригівське лайно, яке ми бачимо при владі, це не вина Пороха, а тупість "мудрого" наріду.
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23.11.2021 10:30 Ответить
а що, не було у пороха через них проблем? він, можна сказати через них вибори просрав. і насрав сам собі так що коли я питав своїх знайомих хто за кого голосував то виявилось що з 20 чоловік, один я за пороха. ти думаєш вони за ЗЕ голосували, хрен там, проти пороха? я думаю, за кого небудь ЛІШ БИ НЄ ПОРОХ. улавлюєш? так йому допомогло його оточення та він сам.
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23.11.2021 10:47 Ответить
Порох програв вибори через те, що дебіли повірили брехні. ***** сказало "За кого угодно ..." і вони виконали команду ворога. Це не мої слова, а того скота, який цю зраду розганяв, на замовлення кацапів. Можете показати своїм 19 імбИцилам і зверніть увагу на дату. Зразу після того, як тупорилі вибрали беніного презЕдента і беніну раду він заявив

"Коломойский: Если задуматься, может, семью Гладковских (свинарчуків) надо награждать было, а не шельмовать."

28 августа, 2019
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23.11.2021 11:09 Ответить
а я про що? дебіли повірили в брехню когось бо перестали вірити пороху. а я вірив що моня, це зло і тупо голосував за пороха. ти мабудь щось не зрозумів в тому що я писав
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23.11.2021 14:02 Ответить
А кого треба було ставить ? Священників ?
Вони би возили контрабанду з роіські ?
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23.11.2021 11:13 Ответить
Отож і думайте, що з ВАШИХ ЗНАЙОМИХ ОДИН ВИ РОЗУМНИЙ!!! А ВОНИ ТУПЕ СТАДО!
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23.11.2021 17:43 Ответить
А что же ты Беню не вспомнил? А спасителя Ахметку? Боишься работодателей обидеть?
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23.11.2021 09:41 Ответить
Спорси у Вовачки Офшорного
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23.11.2021 09:49 Ответить
Скорейшего выздоровления.
Меня только смущает то что на лечение ветеранов приходится собирать средства народу.
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23.11.2021 09:32 Ответить
Швидкого одужання, пані Тетяно
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23.11.2021 10:28 Ответить
Минобороне не стыдно?!
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23.11.2021 17:15 Ответить
Видужуйте, сестро, довгая літа.
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23.11.2021 21:14 Ответить
Хай вибачають, але я саме так і думаю. Слава Україні!!!
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23.11.2021 21:15 Ответить
Мама Таня - давай одужуй рідненька!!! Боже, збережи життя наших захісників. Благаю тебе!
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23.11.2021 21:54 Ответить
 
 