Ветеран "Айдара" Татьяна Борисенко прооперирована благодаря собранным гражданами средствам. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Военного медика, ветерана "Айдара" Татьяну Борисенко прооперировали на средства, собранные украинскими гражданами.
Об этом сообщила командир подразделения медиков и парамедиков "Ангелы Тайры" Юлия Паевская, передает Цензор.НЕТ.
"Докладываю! Татьяна Борисенко прооперирована. Все прошло успешно. Это все благодаря вам! МамТаня безгранично благодарна всем за помощь", - рассказала она.
Топ комментарии
+15 Владимир Сливка
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+11 San Fenikss
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+9 валерий коренев 41e3634f
показать весь комментарий23.11.2021 09:21
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Те кацапо-ригівське лайно, яке ми бачимо при владі, це не вина Пороха, а тупість "мудрого" наріду.
"Коломойский: Если задуматься, может, семью Гладковских (свинарчуків) надо награждать было, а не шельмовать."
28 августа, 2019
Вони би возили контрабанду з роіські ?
Меня только смущает то что на лечение ветеранов приходится собирать средства народу.