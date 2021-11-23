Ветеран "Айдара" Татьяна Борисенко прооперирована благодаря собранным гражданами средствам. ФОТО

Военного медика, ветерана "Айдара" Татьяну Борисенко прооперировали на средства, собранные украинскими гражданами.

Об этом сообщила командир подразделения медиков и парамедиков "Ангелы Тайры" Юлия Паевская, передает Цензор.НЕТ.

"Докладываю! Татьяна Борисенко прооперирована. Все прошло успешно. Это все благодаря вам! МамТаня безгранично благодарна всем за помощь", - рассказала она.

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