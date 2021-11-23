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Заблокирован масштабный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС. Среди "клиентов" - россияне и жители ВОТ Украины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Заблокирован масштабный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС. Среди

Контрразведчики СБУ в результате проведения спецоперации прекратили противоправную деятельность международной группировки, организовавшей механизм получения иностранного гражданства на основании поддельных документов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что противоправный бизнес организовали жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей через посредника-иностранца.

"В частности, злоумышленники изготовляли фиктивные документы, необходимые для приобретения иностранного гражданства, и обеспечивали процедуру их представления на рассмотрение вне основной очереди. Также задокументировано, что такие услуги стоили 5 тысяч евро", - отмечают в СБУ.

Также сообщается, что среди лиц, решивших воспользоваться преступной схемой, СБУ установила граждан Российской Федерации, жителей временно оккупированных территорий Украины, а также отдельных бывших должностных лиц местных органов власти и самоуправления.

Во время обысков у фигурантов изъяли:

  • около 60 комплектов документов граждан РФ и Украины для получения иностранного гражданства;
  • оригиналы и копии иностранных паспортов;
  • поддельные печати и штампы;
  • фиктивные выписки из ЗАГС, которые служили основанием для оформления иностранного гражданства;
  • черновые записи о механизмах проведения сделок;
  • ноутбуки, планшеты, флешносители, мобильные телефоны, жесткие диски с доказательствами противоправной деятельности.

"Продолжается досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины", - говорится в сообщении.

Также смотрите: СБУ разоблачила злоумышленников, которые за 2 тыс. евро подделывали необходимые для получения "Карты поляка" документы. ФОТОрепортаж

Кроме того, отмечается, что решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Заблокирован масштабный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС. Среди клиентов - россияне и жители ВОТ Украины, - СБУ 01
Заблокирован масштабный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС. Среди клиентов - россияне и жители ВОТ Украины, - СБУ 02
Заблокирован масштабный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС. Среди клиентов - россияне и жители ВОТ Украины, - СБУ 03
Заблокирован масштабный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС. Среди клиентов - россияне и жители ВОТ Украины, - СБУ 04
Заблокирован масштабный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС. Среди клиентов - россияне и жители ВОТ Украины, - СБУ 05

Автор: Наталя Джума
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Видимо гражданство Румынии раз Черновцы в теме .
Вообще проблема присутствует - на оккупированных территориях криминально зарабатываются деньги ( в т ч и военными убийствами) .
А потом покупают гражданство и вывозят свои семьи в ЕС И УХОДЯТ ОТ НАКАЗАНИЯ
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23.11.2021 10:39 Ответить
да ты вкурсе всего я так посмотрю, в любой теме специалист и затычка)))))) европейка, у тебя выходной в пельменной?
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23.11.2021 11:07 Ответить
Что ж, теперь каким-то "везунчикам" аннулируют незаконно полученное гражданство.
Это только в Украине так бывает, СБУ устанавливает факт незаконного получения гражданства, путинских шпионов его лишают, а украинские суды все равно его восстанавливают (как было в случае с московским попом).
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23.11.2021 10:51 Ответить
Не повезло эвакуироваться
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23.11.2021 10:56 Ответить
Так росіянци та сепари хочуть в "гейропу" потрапити, що аж сруться...
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23.11.2021 11:02 Ответить
СБУ-черговий респект...
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23.11.2021 16:44 Ответить
 
 