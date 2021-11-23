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дороги (2498) Закарпатье (2395) Большая стройка (722)

Ремонт крупнейшего путепровода завершился в Закарпатье, - Служба автомобильных дорог. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Закарпатье в пгт Батьево открыли движение по восстановленному путепроводу, который является самым большим в области.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Путепровод длиной 312 м находится в пределах автодороги государственного значения М-25 КПП "Соломоново" - Большая Добронь - Яноши с подъездом к КПП "Косино" и проходит над железнодорожным узлом. Ремонтные работы начались в апреле 2021 года в рамках президентской программы "Большая стройка".

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"Еще выполняются подмостовые реставрационные работы. Также в ближайшее время нанесут разметку", – уточняют в Службе.

Ширина проезжей части путепровода составляет 10 метров, тротуаров - 2,5 м. Его построили еще в начале 80-х годов, с тех пор капитально не восстанавливали ни разу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках иницированной им программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и восстановление 245 мостов.

Ремонт крупнейшего путепровода завершился в Закарпатье, - Служба автомобильных дорог 01
Ремонт крупнейшего путепровода завершился в Закарпатье, - Служба автомобильных дорог 02
Ремонт крупнейшего путепровода завершился в Закарпатье, - Служба автомобильных дорог 03

Автор: Анастасія Потіха
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Это просто треш!К тебе ломятся бандиты в дверь а ты перелеиваешь обои!!!
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23.11.2021 10:23 Ответить
😜
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23.11.2021 10:33 Ответить
Гарне порівняння. Думаю, що і з бандитами ми в решті-решт розберемося після переклеювання шпалер ( якщо доживемо)
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23.11.2021 11:39 Ответить
Се є файно!
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23.11.2021 10:48 Ответить
Во первых ремонт - это не строительство, во вторых, почему зеленая жопа пиариться на обычном ремонте трассы?
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23.11.2021 11:02 Ответить
а Ви забули попередника із ножицями біля кожного відремонтованого сараю...? це в них фішка така...
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23.11.2021 11:10 Ответить
Конечно помню, но папередник не говорил перед выборами, что он точно не такой как все старые политики и папередник не додумался пиариться на достижениях частной компании, как например зеленая жопа додумалась попиариться перед плебеями на том, что ДТЕК закупило 7 кораблей угля.
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23.11.2021 11:19 Ответить
Це ти про "мрію" ан-245, що блазень зустрічав з комерційним вантажем для "епіцентру" ?
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23.11.2021 16:34 Ответить
Не забувайте що дорогопроводи це не тільки дорога для громадського транспорту але і для швидкого перевезення військової техніки.А ці дороги розраховані для важкої та надважкої техніки.
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23.11.2021 11:06 Ответить
 
 