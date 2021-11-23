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Стрелявший в семью под Киевом злоумышленник задержан, - Небытов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители задержали мужчину, который 12 октября совершил нападение на семью в Софиевской Борщаговке. Мужчина стрелял по автомобилю, в результате чего один человек был ранен.

Об этом сообщил глава Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Выстрелил в семью и мастерски исчез.12 октября незнакомец в камуфляже устроил громкую вендетту в Софиевской Борщаговке. 40 суток тщательной кропотливой работы полицейских – и стрелок арестован", – говорится в сообщении.

Небытов добавил, что "настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют"

Напомним, 2 октября сообщалось, что под Киевом неизвестный в камуфляже стрелял по автомобилю с семьей: один человек ранен.

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Стрелявший в семью под Киевом злоумышленник задержан, - Небытов 01
Стрелявший в семью под Киевом злоумышленник задержан, - Небытов 02
Стрелявший в семью под Киевом злоумышленник задержан, - Небытов 03
Стрелявший в семью под Киевом злоумышленник задержан, - Небытов 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
попахивает фуфлом от МВД, очередная героическая "спецоперация" друзей Татарова в министерстве по заказу Кремля, с целью дискредитации ВСУ. Мол все ветераны АТО/ООС это бандиты или невменяемые неадекваты. Ибо очень много нестыковок. Во первых собирать 18 комплектов камуфляжки и целый арсенал патронов, чтобы потом пойти на дело с пукалкой и шмалять из нее в закрытую дверь - это постановка на уровне "луцких террористов". Во-вторых, на фото не показали даже обстрелянную дверь и раненого)) видимо стреляли вообще из травмата. В третьих, хотел бы посоветовать Татарову для пущей наглядности производить арест вояки прямо в воинской части, чтобы все домохозяйки ахнули
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23.11.2021 11:25
+15
Ви взагалі вмієте будувати хоч якісь логічні зв'язки? Ви цей свій коментар пишете під новиною, де ЗЛОЧИНЕЦЬ, що має НЕЗАРЕЄСТРОВАНУ та здобуту НЕЗАКОННИМ шляхом зброю, використав її для скоєння злочину проти НЕОЗБРОЄНОЇ сім'ї? Дайте вгадаю - ви антивакцинатор? Рівень логічного мислення приблизно такий самий.
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23.11.2021 11:29
+7
ты пишешь чушь. покажи мне хоть одно событие в сша, когда во время нападений преступников они были застрелены пересичными громадянами.
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23.11.2021 12:20
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" Тока рабам низзя иметь револьверты!" Надо поддержать оружейную мафию и разрешить поголовное вооружение граждан, включая старушек, а особенно подростков! Доколе!
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23.11.2021 11:21 Ответить
Ви взагалі вмієте будувати хоч якісь логічні зв'язки? Ви цей свій коментар пишете під новиною, де ЗЛОЧИНЕЦЬ, що має НЕЗАРЕЄСТРОВАНУ та здобуту НЕЗАКОННИМ шляхом зброю, використав її для скоєння злочину проти НЕОЗБРОЄНОЇ сім'ї? Дайте вгадаю - ви антивакцинатор? Рівень логічного мислення приблизно такий самий.
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23.11.2021 11:29 Ответить
Во, во! Так шоб защищатцца от таких "злачинцев" , оружейная махвия и предлагает поголовнное озброення. Кажному в зубы по револьверту и население Украины быстро сократится до требуемых размеров.
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23.11.2021 11:45 Ответить
боишься что тебе насильно вручат огнестрел?
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23.11.2021 13:05 Ответить
Наоборот! Если количество имбецилов в стране резко снизится, как результат всеобщих шмаляний друг в друга пистолями и револьвертами буду рад! Главное в это время - не выходить за простоквашей без тяжелого бронежилета.
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23.11.2021 14:08 Ответить
вариант
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23.11.2021 14:11 Ответить
чого так? Ти ж впевнений що тобі нічого не загрожує!
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23.11.2021 18:31 Ответить
перефразую на більш зрозумілі для вас слова:
Ти їбанутий?
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23.11.2021 14:06 Ответить
О! Кандитат на полителеновый мешок приковылял! Поживи ишо покеда, насладись жизнью. А ежели шмалять захотелось- на передок, рожок в автомат и сутками. Все наоборот, благодарны будут.
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23.11.2021 14:14 Ответить
Ти ногами вкриєшся швидш за мене
Іди бички збирай
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23.11.2021 14:18 Ответить
Так шо, Вася, стрелять резко расхотелсь? Шо ж такое? Попа в окопе мерзнуть будет? Тебе хотелося с конфортом?
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23.11.2021 14:24 Ответить
лікуйся, злидню)
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23.11.2021 14:34 Ответить
що таке збройна мафія і де таке пропонувалось? ви запропоновані законопроєкти про зброю читали взагалі хоча б раз? питання риторичне.
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23.11.2021 18:01 Ответить
В топку ваш законопроект. Кто изьявляет желание пошмалять из огнестрелов- сразу воронок и в военкомат, военный билет в зубы и в окоп на Дамбасс.. А в окопе, можешь себе просить хоть АК, хоть РПГ, нефик в городах престрелки устраивать.
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23.11.2021 19:41 Ответить
нєфік пєрєстрєлкі в городє устраівать - це ви скажіть бандитам, кілерам і таким придуркам, як у цій новині. цікаво, чи вони вас послухають.
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23.11.2021 20:36 Ответить
Ты не тем занят, парень. Ты думаешь попляшешь краковяк у оружейной мафии, срубишь немножко деньжат, а лихо тебе обойдет стороной? Да нифига! Получишь свои 9 грамм, аж гай зашумит! Стране населенной на 50 процентов имбецилами токо револьвертов не хватало.
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23.11.2021 21:05 Ответить
тобто зараз у нас стрімкий і неконтрольований зріст населення?
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23.11.2021 18:30 Ответить
В США він був би застрелений пересічним громадянином.
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23.11.2021 11:55 Ответить
ты пишешь чушь. покажи мне хоть одно событие в сша, когда во время нападений преступников они были застрелены пересичными громадянами.
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23.11.2021 12:20 Ответить
https://www.snopes.com/tachyon/2018/11/robbery.jpg?resize=865%2C452&crop_strategy=smart
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23.11.2021 13:06 Ответить
https://www.freep.com/story/news/local/michigan/macomb/2015/09/22/customer-shot-bank-robber-warren/72631112/
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23.11.2021 13:09 Ответить
ютуб в помощь. Я такие видео видел , но искать для Вас не буду
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23.11.2021 13:16 Ответить
а я видел инопланетян.
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23.11.2021 15:37 Ответить
2.5 лями підписників, сотні, тисячі відео з розбором правильних і неправильних дій під час збройного і не тільки, самозахисту

https://www.youtube.com/channel/UCsE_m2z1NrvF2ImeNWh84mw

Хоча звісно це ви не будете дивитися, бо на меті у вас просто ********* щось проти зброї.
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23.11.2021 14:13 Ответить
ты же колхозный чёрт. это по словам твоим видно. что ты можешь об этом рассуждать?

в пистолеки не наигрался дытыно?

пс. и видео кстати я не увидел где пересичны громадяны сша массово останавливают киллеров.
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23.11.2021 15:44 Ответить
так подивіться уважніше. купа відео там таких. і не тільки із сша, також із бразилії
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23.11.2021 17:58 Ответить
Ванюшка, у тебе несприйняття людей праці на фізіологічному рівні?
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23.11.2021 18:34 Ответить
у меня сашенька не сприйняття на физиологическом уровне тупых людей.
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23.11.2021 19:33 Ответить
на каналі безліч відео де людей з наміром, зупиняли звичайні громадяни.

Ти намагаєшся звести дискус до того що кілера то не зупиниш - так його ніхто, *****, не зупинить - ні супер спецназівець, ні ссошник, ні майстер безконтактного бою, і навіть баксьор чи братуха-барцуха. Якщо тобі піздєц, то тобі піздєц.

Ніхто не зупинить добре спланований замах на вбивство - англійською "амбуш", себто засідка. Під час такого рятує лише фортуна, і нічого більше.

Тож можемо зробити висновок що або ти - ідіот, або навмисно затягуєш мене на рівень ідіотських дискусій задля того щоб потім переможно сказати "от відітє! єслі от кілєра нє спасаєт ствол, то значіт он і вовсє нє нужон!" - але й кулаки не рятують кілера... то що...може підеш під циркулярку свої конєчності покладеш? Нє? Не хочеш?

Цей кілер безумовно профі - задля того щоб не привертати до себе уваги він натягнув камуфляж - ідеально непомітний одяг для того щоб загубитися у натовпі, або не привертати уваги патрулів ВСП, НГУ, та поліції Для повного ансамблю "містер невидимка" треба було ще капелюха вдягнути широкополого з якогось бразильського карнавалу - цвітастого, з пір'ям та стразами.
Окремої честі заслуговує надзвичайно швидкі дії кілеру - 5 секунд з моменту коли він взяв ствол і до першого пострілу.

Можливо я й колгоспник, але коли прийдеш пішки зі свого хутору, до голови сільсовєту не ходи - я йому скажу що ти - мудак)
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23.11.2021 19:50 Ответить
та яка різниця хто я? - вважай свинопас.

Ти ж кажеш що пєстік не захистить від раптового спланованого нападу - ну то й мєнт тебе не захистить, але мєнт може відбити нирки на підвалі чи руку зламати під час незаконного затримання, то що заборонимо мєнтів?

Твої кулаки, колінні та ліктьові суглоби також не захистять тебе від кіллеру - то давай їх відпиляємо, бо ж ти тіми суглобами та кулаками можеш когось вбити - навіть без підготовки, в тебе як мінімум вистачить сили на бабцю чи дитину.

Бронік та каска також не захистять від кілеру - їбануть в шию і до побачення, але ти можеш взяти бронепластину чи шолом і забити когось ними на смерть - давай заборонимо і їх.

Пасок безпеки у твоєму авто захистить тебе від травм, але кілер може намотати його на твою шию - давай заборонимо паски безпеки.

А вояка аж ніяк не захищає автомат від пострілу снайпера чи від осколків міни, але тим автоматом він може накоїти біди - то давай заборонимо автомати та сапьорні лопатки? Нехай воєнні руками боронять себе і країну.

А ще треба заборонити лобну кістку, кухонні ножі, сокири, бензопили, пили джиглі, цеглу, пляшки, арматуру і ломи.

Не треба бути бандюганом, комєрсом чи нардепом для того щоб отримати мощнєшєй пізди - такої що будеш соплі пузирями до кінця життя пускати. Це вже не кажучи про звичайного їбанутого сусіда з сокирою чи малолєткою з розточеним стволом стартового пістоля.

Більшість трупів виникає саме по причині "без причини", і не треба мені розказувати що воно мені чи комусь другому не треба, тому що воно не треба тобі - не треба? Не купуй! А нас ***** в правах обмежувати.

І ***** перекручувати - в останнє кажу, що тебе і особистий мєнтяра не захистить від замаху вбивці, але ж чомусь мєнтів заборонити ти не пропонуєш.

Моє мнєніє як мінімум базується на здоровому глузді, а твоє хто зна на чому - ну ти ходиш без пістоля, до тебе підійде якийсь буйний Стас з цеглиною і зарядить її тобі навіть не в потилицю, а в їбальнік - і шо? Ти настільки ***** мощний тіп котрому цеглу об яйця бити можна і хоч би хни?
Шо ти тут розказуєш?
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24.11.2021 14:31 Ответить
Тисячи їх!
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23.11.2021 12:17 Ответить
а можна подробнее!?, я чо т тож почувствовал себя не очень в понимании некоторых логических построений...чо не так этот зольдатен сделал то ?
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23.11.2021 14:42 Ответить
попахивает фуфлом от МВД, очередная героическая "спецоперация" друзей Татарова в министерстве по заказу Кремля, с целью дискредитации ВСУ. Мол все ветераны АТО/ООС это бандиты или невменяемые неадекваты. Ибо очень много нестыковок. Во первых собирать 18 комплектов камуфляжки и целый арсенал патронов, чтобы потом пойти на дело с пукалкой и шмалять из нее в закрытую дверь - это постановка на уровне "луцких террористов". Во-вторых, на фото не показали даже обстрелянную дверь и раненого)) видимо стреляли вообще из травмата. В третьих, хотел бы посоветовать Татарову для пущей наглядности производить арест вояки прямо в воинской части, чтобы все домохозяйки ахнули
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23.11.2021 11:25 Ответить
Желательно в душевой или в бане !
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23.11.2021 12:04 Ответить
Та не попахивает, а хорошо воняет.
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23.11.2021 12:05 Ответить
даже по голосам корда, во время входа, слышно что это не серьезно.
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23.11.2021 12:21 Ответить
Головне, що у нападника на бейсболці вишито "ЗЕ" !! Попалився клоун!
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23.11.2021 11:29 Ответить
Я так розумію, якщо її відіпрати, то вона буде яскраво-зеленого кольору?
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23.11.2021 12:19 Ответить
патроны из музея первой мировой?
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23.11.2021 14:10 Ответить
Хочеш когось відправити на той світ посеред Божого дня у місті - вдягай камуфляж.
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23.11.2021 14:16 Ответить
Плеать, ну фуфлище же галимое...
Я понимаю, что "дуболомы", что в школе учились исключительно на "2", но какое "на землю"? если вы в квартиру входите?!
Снимали, явно, не с одного "дубля", неужели никто не догадался изменить команду "лицом на пол"?
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23.11.2021 14:59 Ответить
 
 