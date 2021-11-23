РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15430 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
4 335 20
мошенничество (1129) СБУ (18692) тюрьма (817) заключенные (468)

СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники СБУ заблокировали масштабную мошенническую схему, созданную заключенными Винницкой колонии. Через "коллег на свободе" они выманивали деньги у клиентов украинских онлайн-магазинов. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 100 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как удалось установить спецслужбе, мошенничество происходило за счет фейковых сайтов известных торговых платформ, онлайн-продаж и объявлений.

В целях хищения средств с карт клиентов злоумышленники входили в доверие, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для осуществления отправки якобы приобретенного товара.

Затем давали ссылку на специально созданный фишинговый ресурс, визуально идентичный оригинальному сайту объявлений. В результате получали доступ к реквизитам платежных инструментов. Списание средств производилось на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.

СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии 01

Нелегальный бизнес просуществовал более 3-х месяцев, обмануты многие люди из всех регионов страны.

По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, в том числе осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и доступ к фейковым электронным ресурсам.

Также смотрите: Квартирные мошенники отбирали жилье у пенсионеров. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полученную "прибыль" от мошеннических действий использовали на содержание криминальных кругов.

СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии 02

Во время проведенных обысков в пенитенциарном учреждении правоохранители обнаружили:

  • черную бухгалтерию с прибылью-расходами и карточными счетами различных банковских учреждений,
  • средства связи.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме. Планируется уведомление о подозрениях ее активным участникам.

Мероприятия по разоблачению схемы проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области совместно со следователями Нацполиции и оперативным отделом ГУ "Винницкое учреждение исполнения наказаний №1" при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.

СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии 02
СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии 04
СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии 05
СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии 06
Фото: СБУ

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
не занесли за ноябрь?
показать весь комментарий
23.11.2021 11:12
+6
А сотрудники колонии, типа, ничего не знали ....
показать весь комментарий
23.11.2021 11:40
+5
показать весь комментарий
23.11.2021 11:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не занесли за ноябрь?
показать весь комментарий
23.11.2021 11:12 Ответить
времена сейчас смутные, наверно потребовали абонплату за квартал, а "операторы кАллцентра" невывезли или соседняя хата занесла что б конкурентов прибрали
показать весь комментарий
23.11.2021 11:20 Ответить
теперь посадят!
показать весь комментарий
23.11.2021 12:52 Ответить
Не рекламирую, Getc****t но приложение работает по спаму и разводилам очень четко, обычно в день 2-3 звонка на офисный рекламный номер поступает, но прошлый четверг, это аншлаг, 11 звонков с различных номеров, наверно лохи заканчиваются.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:17 Ответить
Getcontact. Але при реєстрації ти вносиш номер свого телефону і твої абоненти тебе також будуть ідентифікувати. Я цією програмою також користуюсь. Задоволений. Шахраїв зараз дуже багато. А ще поставив на телефоні режим "не турбувати". Тобто тільки абоненти моєї телефонної книги можуть додзвонитися мені. Правда, не всіх цей варіант влаштує. Особливо, коли по роботі телефонують.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:32 Ответить
Без лоха жизнь плоха.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:25 Ответить
Трудовые резервы для Малюськи.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:25 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2021 11:33 Ответить
"Через "колег на свободі" вони виманювали гроші у клієнтів українських онлайн-магазинів."

Джерело: https://censor.net/ua/p3301045

Їхній колега зелений, притрушений міністр Малюська, який роздає зекам телефони, які вони використовують для шахрайства.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:30 Ответить
А сотрудники колонии, типа, ничего не знали ....
показать весь комментарий
23.11.2021 11:40 Ответить
Мероприятия по разоблачению схемы проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области совместно со следователями Нацполиции и оперативным отделом ГУ "Винницкое учреждение исполнения наказаний №1" при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры. Источник: https://censor.net/ru/p3301045
... Все при деле)), токо ОПУ забыли допИсать, или "личный контроль" великого зЕ))
показать весь комментарий
23.11.2021 11:47 Ответить
Любого телефонного разводилу можно вычислить очень быстро, этого не делают потому что это бизнес и они несут долю ментам. А кто крысятничает или не заносит, того типа находят. Устраивают публичную порку чтоб другие боялись, всё очень просто.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:05 Ответить
Часто мониторят темы в интернете на тему утерянных и украденных вещей

* человек читает тут твоё объявление
* звонит тебе, говорит, мол, телефон у меня, ты мне бабла только переведи и я тогда тебе его отдам
* ты переводишь бабло, тебе никто ничего не возвращает.

Всегда спрашивай детали про телефон, если человек говорит что телефон у него. Типа там наклейки может какие на корпусе, царапины, может чехол какой есть.
IMEI ещё можешь спросить. Он написал на коробке от телефона.
И никогда ничего не давай, пока не увидишь свой телефон.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:14 Ответить
нужно вещи называть своими именами: "В онлайн -мошенничестве принимали участие администрация и заключенные колонии".

Вряд- ли заключенные овладели секретами материализации предметов с освещения камеры.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:17 Ответить
ну так сами ж разрешили иметь сидельцам и телефоны и интернет ...
а как им на ремонт для малюськи заработать?? ))))
вот и стараются - надоело в такой "красоте" жить....хотят в отремонтрованных номерах...
показать весь комментарий
23.11.2021 12:45 Ответить
Нацбанк планирует этически ограничить права коллекторов

11:42 23.11.2021
Сергей Барков

В проекте постановления НБУ вводятся дополнительные, этические требования к коллекторским компаниям.

Среди таких требований - запрет анонимных обращений к клиентам при урегулировании проблемной задолженности, - сообщило «Дело».

Предлагается установить, что взаимодействие с клиентом должно проводиться только с использованием юридического названия, а не номера телефона, ФИО взаимодействующего и с других контактных данных.

Кроме этого, НБУ предлагает запретить взаимодействие более двух раз в сутки и обязать информировать клиента о его праве прекратить взаимодействие.

Национальный банк также предлагает запретить использовать автодозвон более 30 минут в сутки и проводить личные встречи по месту работы.

НБУ хочет обязать контактирующих обеспечивать надлежащее качество взаимодействия с клиентом, так как телефонные звонки, текстовые и голосовые сообщения не всегда качественно раскрывают информацию относительно задолженности.

Документ также предлагает запретить грубый и повышенный тон во время общения с клиентом, использование нецензурной лексики, а также информации о личных качествах должника, не имеющих отношения к задолженности.
Запрещено также психологически или физически давить на должника, обнародовать его личные данные.

Проект постановления Нацбанка также предусматривает запрет взаимодействующим лицам предоставлять недостоверную информацию о своем виде деятельности, должности, квалификации, опыте и полномочиях.
Будет запрещено вводить клиентов в заблуждение относительно размера, характера и правовых оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий для заемщика.

Документом также запрещается предоставлять некорректную информацию о возможности реструктуризации задолженности, прав лица, правового статуса договора и допустимой периодичности взаимодействий.

В НБУ добавили, что предоставление информации при помощи гиперссылки на веб-страницу, то есть без фиксации информации, также предлагается запретить.

Проект постановления НБУ.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:45 Ответить
Мошеннические звонки поступают семьям военных.

В Украине активизировались телефонные мошенники, которые «разводят» на деньги семьи военных. Родственникам военнослужащих, находящихся в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщают что их дети, братья или мужья попали в плен, что является ложью. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

«Разговор строят по схеме: «Вам знаком (имя близкого человека - сына, брата, мужа…)? Он сейчас у нас, он попал в плен. Хотите освободить - нужно заплатить…». В этой ситуации самое важное: не поддаваться эмоциям и не нервничать. Не стоит расспрашивать подробности мошенников, потому что для них это дополнительная возможность продолжать разговор в желаемом для них русле и оказывать на вас психологическое давление», - отметил Левченко.

Он отметил, что цель мошенников - добиться от человека перевода денег на банковский счет или сим-карту.

«Иногда злоумышленники просят не отключать телефон, чтобы избавить людей от возможности перезвонить родственникам и выяснить настоящую ситуацию. А иногда меняют голос и представляются родственниками. Но это не должно повлиять на ваше решение получить информацию от первоисточника», - добавил спикер СБУ.
Как действовать, если поступил звонок от мошенников:

никогда не называть близких по имени;

попросить позвонившего назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения пленного, город и часть, в которой он проходил военную службу;

позвонить родственнику, который якобы попал в плен.

позвонить в объединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по телефону (044) 255-84-35
показать весь комментарий
23.11.2021 14:37 Ответить
 
 