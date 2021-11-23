СБУ заблокировала масштабную сеть онлайн-мошенников, в состав которой входили заключенные Винницкой колонии. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Сотрудники СБУ заблокировали масштабную мошенническую схему, созданную заключенными Винницкой колонии. Через "коллег на свободе" они выманивали деньги у клиентов украинских онлайн-магазинов. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 100 тыс. грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как удалось установить спецслужбе, мошенничество происходило за счет фейковых сайтов известных торговых платформ, онлайн-продаж и объявлений.
В целях хищения средств с карт клиентов злоумышленники входили в доверие, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для осуществления отправки якобы приобретенного товара.
Затем давали ссылку на специально созданный фишинговый ресурс, визуально идентичный оригинальному сайту объявлений. В результате получали доступ к реквизитам платежных инструментов. Списание средств производилось на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.
Нелегальный бизнес просуществовал более 3-х месяцев, обмануты многие люди из всех регионов страны.
По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, в том числе осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и доступ к фейковым электронным ресурсам.
Полученную "прибыль" от мошеннических действий использовали на содержание криминальных кругов.
Во время проведенных обысков в пенитенциарном учреждении правоохранители обнаружили:
- черную бухгалтерию с прибылью-расходами и карточными счетами различных банковских учреждений,
- средства связи.
В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме. Планируется уведомление о подозрениях ее активным участникам.
Мероприятия по разоблачению схемы проводились сотрудниками СБУ в Винницкой области совместно со следователями Нацполиции и оперативным отделом ГУ "Винницкое учреждение исполнения наказаний №1" при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.
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Джерело: https://censor.net/ua/p3301045
Їхній колега зелений, притрушений міністр Малюська, який роздає зекам телефони, які вони використовують для шахрайства.
... Все при деле)), токо ОПУ забыли допИсать, или "личный контроль" великого зЕ))
* человек читает тут твоё объявление
* звонит тебе, говорит, мол, телефон у меня, ты мне бабла только переведи и я тогда тебе его отдам
* ты переводишь бабло, тебе никто ничего не возвращает.
Всегда спрашивай детали про телефон, если человек говорит что телефон у него. Типа там наклейки может какие на корпусе, царапины, может чехол какой есть.
IMEI ещё можешь спросить. Он написал на коробке от телефона.
И никогда ничего не давай, пока не увидишь свой телефон.
Вряд- ли заключенные овладели секретами материализации предметов с освещения камеры.
а как им на ремонт для малюськи заработать?? ))))
вот и стараются - надоело в такой "красоте" жить....хотят в отремонтрованных номерах...
11:42 23.11.2021
Сергей Барков
В проекте постановления НБУ вводятся дополнительные, этические требования к коллекторским компаниям.
Среди таких требований - запрет анонимных обращений к клиентам при урегулировании проблемной задолженности, - сообщило «Дело».
Предлагается установить, что взаимодействие с клиентом должно проводиться только с использованием юридического названия, а не номера телефона, ФИО взаимодействующего и с других контактных данных.
Кроме этого, НБУ предлагает запретить взаимодействие более двух раз в сутки и обязать информировать клиента о его праве прекратить взаимодействие.
Национальный банк также предлагает запретить использовать автодозвон более 30 минут в сутки и проводить личные встречи по месту работы.
НБУ хочет обязать контактирующих обеспечивать надлежащее качество взаимодействия с клиентом, так как телефонные звонки, текстовые и голосовые сообщения не всегда качественно раскрывают информацию относительно задолженности.
Документ также предлагает запретить грубый и повышенный тон во время общения с клиентом, использование нецензурной лексики, а также информации о личных качествах должника, не имеющих отношения к задолженности.
Запрещено также психологически или физически давить на должника, обнародовать его личные данные.
Проект постановления Нацбанка также предусматривает запрет взаимодействующим лицам предоставлять недостоверную информацию о своем виде деятельности, должности, квалификации, опыте и полномочиях.
Будет запрещено вводить клиентов в заблуждение относительно размера, характера и правовых оснований возникновения просроченной задолженности, а также последствий для заемщика.
Документом также запрещается предоставлять некорректную информацию о возможности реструктуризации задолженности, прав лица, правового статуса договора и допустимой периодичности взаимодействий.
В НБУ добавили, что предоставление информации при помощи гиперссылки на веб-страницу, то есть без фиксации информации, также предлагается запретить.
Проект постановления НБУ.
В Украине активизировались телефонные мошенники, которые «разводят» на деньги семьи военных. Родственникам военнослужащих, находящихся в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщают что их дети, братья или мужья попали в плен, что является ложью. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.
«Разговор строят по схеме: «Вам знаком (имя близкого человека - сына, брата, мужа…)? Он сейчас у нас, он попал в плен. Хотите освободить - нужно заплатить…». В этой ситуации самое важное: не поддаваться эмоциям и не нервничать. Не стоит расспрашивать подробности мошенников, потому что для них это дополнительная возможность продолжать разговор в желаемом для них русле и оказывать на вас психологическое давление», - отметил Левченко.
Он отметил, что цель мошенников - добиться от человека перевода денег на банковский счет или сим-карту.
«Иногда злоумышленники просят не отключать телефон, чтобы избавить людей от возможности перезвонить родственникам и выяснить настоящую ситуацию. А иногда меняют голос и представляются родственниками. Но это не должно повлиять на ваше решение получить информацию от первоисточника», - добавил спикер СБУ.
Как действовать, если поступил звонок от мошенников:
никогда не называть близких по имени;
попросить позвонившего назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения пленного, город и часть, в которой он проходил военную службу;
позвонить родственнику, который якобы попал в плен.
позвонить в объединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по телефону (044) 255-84-35