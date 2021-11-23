Украинские воины использовали Javelin при ведении боя в зоне ООС, - "слуга народа" Копытин. ФОТО

Украина имеет право защищаться так, как считает нужным - с использованием Javelin или Bayraktar, либо другого оружия, которое есть на балансе ВСУ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп "СН", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин, передает Цензор.НЕТ.

"На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши воины использовали его во время ведения боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее – предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того "может ли Украина защищаться, не запрещено ли это", да, может, мы имеем право на защиту своей земли, именно так, как считаем нужным – с использованием Javelin или Bayraktar, либо другого оружия, которое есть на балансе ВСУ. Потому что мы защищаем собственное государство", - заявил "слуга народа".

"Кстати, мы уже имели разговор с нашими американскими партнерами по использованию Javelin. Дошли в диалоге с ними до такого же мнения, которое я очертил выше. Друзья, Украина выстоит в этой борьбе, знаете почему? Потому что правда на нашей стороне", - резюмировал он.







Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Украина применяла американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в бою на Донбассе.

Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники, а также беспилотников, вертолетов и заходящих на посадку самолетов.