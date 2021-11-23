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Украинские воины использовали Javelin при ведении боя в зоне ООС, - "слуга народа" Копытин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

Украина имеет право защищаться так, как считает нужным - с использованием Javelin или Bayraktar, либо другого оружия, которое есть на балансе ВСУ.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп "СН", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин, передает Цензор.НЕТ.

"На днях распространилась информация о том, что в зоне ООС использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin. Да, это правда. Наши воины использовали его во время ведения боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее – предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того "может ли Украина защищаться, не запрещено ли это", да, может, мы имеем право на защиту своей земли, именно так, как считаем нужным – с использованием Javelin или Bayraktar, либо другого оружия, которое есть на балансе ВСУ. Потому что мы защищаем собственное государство", - заявил "слуга народа".

"Кстати, мы уже имели разговор с нашими американскими партнерами по использованию Javelin. Дошли в диалоге с ними до такого же мнения, которое я очертил выше. Друзья, Украина выстоит в этой борьбе, знаете почему? Потому что правда на нашей стороне", - резюмировал он.

Украинские воины использовали Javelin при ведении боя в зоне ООС, - слуга народа Копытин 01
Украинские воины использовали Javelin при ведении боя в зоне ООС, - слуга народа Копытин 02
Украинские воины использовали Javelin при ведении боя в зоне ООС, - слуга народа Копытин 03

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Украина применяла американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в бою на Донбассе.

Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники, а также беспилотников, вертолетов и заходящих на посадку самолетов.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+36
А чого сепари їхали на танку ?
А ну ж, москалику, спробуй щось збренькать.
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23.11.2021 12:33
+29
как что? а антиджавелиновые сушилки для мокрых штанов?

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23.11.2021 12:44
+27
Ето решетки смертников, чтобы рузьке не выскакивали из танков и не убегали с поля боя. Представляю каково будет жареным бурятам когда после взрыва ета покареженная решетка будет падать на люки танка блокирую их открытие
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23.11.2021 12:49
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Правила форума Совет форумчан
А чого сепари їхали на танку ?
А ну ж, москалику, спробуй щось збренькать.
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23.11.2021 12:33 Ответить
Може ті "калібри" будуть до Ківи діставати ?
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23.11.2021 12:37 Ответить
Руки їм розв'язують такі продажні шкури як ти, сміций..
От уяви собі, скільки людей загинуло, бо ти кликав фуйла в Україну.
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23.11.2021 12:40 Ответить
А что в них есть что то против Джавелинов или Байрактаров? Я бы сказал больше, что по минским договоренностям Украина не достаточно применяет силу для присечения врага который нарушает минские договоренности
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23.11.2021 12:35 Ответить
как что? а антиджавелиновые сушилки для мокрых штанов?

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23.11.2021 12:44 Ответить
Ето решетки смертников, чтобы рузьке не выскакивали из танков и не убегали с поля боя. Представляю каково будет жареным бурятам когда после взрыва ета покареженная решетка будет падать на люки танка блокирую их открытие
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23.11.2021 12:49 Ответить
после попадания в башню, там нечему будет вылазить но зато профиль танка выше, видно его дальше.
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23.11.2021 12:54 Ответить
главное назначение этой "клетки для душ", чтобы ванька не ссал катить в атаку на укров с американскими копьями, до рызрыва первого танка, а дальше ванька *********** либо в переносном либо в перелетном смысле.
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23.11.2021 13:22 Ответить
нічого там не буде заважати, башту відірве здетоноватим боєзапасом і вони спокійненько собі вилізуть, хехе
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23.11.2021 12:56 Ответить
Разом зі здетонованим боєзапасом?
В різні сторони?
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23.11.2021 13:01 Ответить
саме так, на молекулярному рівні.
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23.11.2021 13:17 Ответить
частинами)))
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23.11.2021 13:23 Ответить
Какая разніца?
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23.11.2021 13:28 Ответить
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23.11.2021 13:41 Ответить
Несчастные буряты, им же расплавленный метал будет за воротник капать.
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23.11.2021 14:13 Ответить
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23.11.2021 13:02 Ответить
Ответ НАТО
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23.11.2021 13:13 Ответить
Кацапы отвечать НАТО будут взрывами своих пуканов ...
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23.11.2021 13:46 Ответить
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23.11.2021 13:38 Ответить
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23.11.2021 13:49 Ответить
Проти є наше боягузтво. Начебто і стрєльнули але мимо. Як по гарматі. Гроші витратили, а розрахунок гармати живий. Навіщо витрачені кошти і набой?
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23.11.2021 12:50 Ответить
Так попали? Чи просто списали?
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23.11.2021 12:32 Ответить
Продали сепарам, что взять с клоунов.
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23.11.2021 13:04 Ответить
У тебя с головой всё в порядке, болезный?
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23.11.2021 13:10 Ответить
Джавелин не промахивается.
Стоимость одной ракеты 175 000 $ и наводится она сама.
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23.11.2021 13:09 Ответить
Джавелін без бійця металобрухт.
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23.11.2021 13:19 Ответить
И что дальше? Танк без бойца тоже. Автомат, пистолет... Даже ложка с вилкой металлолом.
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23.11.2021 13:46 Ответить
Джавелин не промахивается.
Стоимость одной ракеты 175 000 $ и наводится она сама.
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23.11.2021 14:00 Ответить
Ну, то есть, ты думаешь, что он выстрелил сам, без бойца, как металлолом, и поэтому промахнулся?
Господи, сколько идиотов на этом сайте.
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23.11.2021 20:50 Ответить
Я думаю, що ніхто з нього не стріляв, а якщо стріляв то в інший бік і подалі від ворога. Бо недай боже підсмажемо якогось бурята.
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24.11.2021 11:21 Ответить
продам Джавелин , недорого ))
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23.11.2021 13:27 Ответить
Вы так тыщщ на сто ошиблись
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23.11.2021 14:02 Ответить
Все вы такие умные критиковать, поискал бы сам цену.

Вот тебе документ:
Department of Defense Fiscal Year (FY) 2021 Budget Estimates (February 2020)
Министерство обороны США. Бюджетная оценка на 2021 финансовый год ( от февраля 2020 г.)

https://www.asafm.army.mil/Portals/72/Documents/BudgetMaterial/2021/Base%20Budget/Procurement/MSLS_FY_2021_PB_Missile_Procurement_Army.pdf

US$175,203 (missile only, FY2021)
175 203 долл. США (только ракета, 2021 финансовый год)
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23.11.2021 20:58 Ответить
Ага. Только ссылка битая, раз. Последняя версия ракеты индекс F, два. Экспортный вариант индекс D, три. Какие поставлены нам - х.з., эт четыре.
Кстати, правильная ссылка
https://www.asafm.army.mil/Portals/72/Documents/BudgetMaterial/2021/Base%20Budget/Procurement/OPA_BA_34_FY_2021_PB_Other_Procurement_BA3&4_Other_Support_Equipment.pdf
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23.11.2021 22:18 Ответить
Сссылка прекрасно открывается - это раз (оне не неправильная, а просто по каким-то причинам не кликабельная, но если её выделить и вставить, то прекрасно всё открывается)

Второе - прекрасно известно, что Украина получила не D и не F, а FGM-148E Block 1, которая на тот момент была самой современной, т.к. выпуск F-model начался только в мае 2020 года и даже армия США оснащена в основном E.

Цена в 2020 году за ракету быда даже больше, 177 666 тыс $, а в предыдущие годы точно не была ниже 100 тыс $ (102 884 $ как следует их документа военного бюджета).
Учите матчасть перед тем, как писать критику с улыбочками.
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23.11.2021 22:50 Ответить
Page cannot be found

Sorry, the page you are looking for cannot be found and might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. It is recommended that you start again from the homepage. Feel free to contact us if the problem persists or if you definitely cannot find what you're looking for.
Это по вашей ссылке
Далее, поиск FGM-148E Block 1 даёт только поставки от 20года, хотя были и поставки ранее. Если у вас есть конкретные ссылки на минобороны, или на официальный ресурс США, почитаю с удовольствием.
Так же напомню, что контрбатарейные станции имели немножко урезанный функционал
https://www.golosameriki.com/a/us-ukraine-radar/3018141.html

В передовые радарные системы, которые США поставят Украине для противодействия артиллерийским ударам пророссийских сепаратистов, были внесены изменения, чтобы не допустить, чтобы они могли достать до российской территории.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Но в ситуации, когда режим прекращения огня в Восточной Украине сохраняется, а число артиллерийских атак значительно сократилось, США не хотят, чтобы эти поставки использовались для противоборства с Россией, говорится в статье. Модификации радаров должны гарантировать, что украинская армия не сможет использовать новые системы для подавления огня с российской территории и тем самым вывести кризис на новый виток эскалации, сообщили чиновники.

Однако председатель комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн заявил, что модификации радаров для снижения их потенциала показательны для «бредовой позиции» администрации Обамы, которая, по его словам, надеется, что президент России Владимир Путин изменит свое поведение в Украине.
https://zn.ua/UKRAINE/amerikanskie-*******-ogranichili-funkcii-peredannyh-ukraine-kontrbatareynyh-radarnyh-sistem-butusov-248197_.html

"Однако есть и проблема: при поставке радаров американские военные ограничили функции этой техники. Радары выдают точные координаты целей, однако лишены функции корректировать собственный контрбатарейный огонь. То есть вычислять траектории своих собственных снарядов, которые летят для поражения батарей противника, и уточнять, насколько точно поражена вычисленная цель. Несмотря на неоднократные запросы украинской стороны, до сих пор американская сторона не предоставляет коды доступа для изменения этих параметров. Это в значительной степени снижает эффективность боевого применения украинской артиллерии в ходе контрбатарейной борьбы", - говорится в статье.

Исходя из этого, х.з. что, и по какой цене поставлено, но очень сомневаюсь, что дали самое современное, а не со складов хранения с истекающим сроком годности.
В любом случае буду рад, если вы найдёте подтверждение вашим словам, с официальных источников.
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23.11.2021 23:41 Ответить
Ответ очевиден. Когда с Байрактара ПОЧТИ попали, видео появилось сразу. А тут "военная тайна". Оно и понятно. За 177 000$, выпущенных в воздух, отвечать никому не охота.
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23.11.2021 13:30 Ответить
Урежьте осетра, вы цену пусковой установки привели, они ей шо, кидались?
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23.11.2021 14:33 Ответить
Ссылками обменяемся? Или вы так, перднуть и в кусты?
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23.11.2021 16:14 Ответить
Давай.
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23.11.2021 18:04 Ответить
Проверил. Сорян, ошибся. Действительно, ракета около 70 000$ стоит. Но сути моего поста, это не меняет. Согласен?
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23.11.2021 18:48 Ответить
Вопрос что ей долбанули во первых, когда во вторых, и как это увязано с условиями по применению от амеров.
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23.11.2021 19:07 Ответить
Согласен. Условия поставки Джавелинов были очень жесткие и конкретные "применять ТОЛЬКО в случае наступления РФ". Надеюсь, что именно поэтому опровергают использование и не выкладывают видео.
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24.11.2021 09:53 Ответить
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24.11.2021 10:22 Ответить
і поставка набоїв також тільки для власного використання - собі у лоба?
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24.11.2021 11:23 Ответить
Что за бред? Что значит "для собственного использования"?
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24.11.2021 11:28 Ответить
Це, полудурок, коли настав час і стріляти вже можна ( по всіх документах, погодженнях, наказах і договорах), а можливість вже є тільки вистрелити собі в лоба.
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24.11.2021 11:32 Ответить
Судя по мгновенному переходу на личные оскорбления, ты - типичное упоротое на всю голову. Естественно, дальнейший диалог смысла не имеет.
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24.11.2021 11:40 Ответить
Я знав, що інакше ти не зрозумієшь, а вербувати і колоти мене не з твоїм щастям.
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24.11.2021 12:00 Ответить
Ну фсьо, висер зарахований, бігом в касу.
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23.11.2021 20:15 Ответить
Сепары и русня начали наваривать тройной обвес на танки и БТРы.....
Внутри дополнительно наклеили иконки.....
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23.11.2021 12:37 Ответить
Ну если поп с кропилом 3 раза не не окропит, то иконки не сработают. А вот если окропит, то другое дело - орки сразу в кацапский рай попадут.
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23.11.2021 12:45 Ответить
Нехай баяцца.
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23.11.2021 12:39 Ответить
Похоже слуга народа Копитин лично модерирует эту ветку Боится зелень даже здесь правду в лицо услышать.
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23.11.2021 12:49 Ответить
Мало
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23.11.2021 12:49 Ответить
Только ядерное орудие может сдерживать Пуйлостан. ,,Карфаген должен быть уничтожен,,.
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23.11.2021 13:01 Ответить
наблюдая за вашими учениями последних лет, первая ответка не полетит, вторая хряпнет по воронежу, а третья ***** прямо в шахте.
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23.11.2021 13:44 Ответить
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23.11.2021 13:50 Ответить
страх парализует разум
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23.11.2021 14:02 Ответить
А чего же ты путаешь причину и следствие? Украина на кого то нападала???
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23.11.2021 14:20 Ответить
метро 2033
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23.11.2021 20:08 Ответить
з нами Америка та Турція

а головне
що з нами Правда та

Джавелін з Байрактором !

ПТН-ПНХ !!!
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23.11.2021 13:02 Ответить
И нах было это расказывать еще и глава управления разведки
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23.11.2021 13:05 Ответить
Так они ж вредят. Сначала назвали беспилотники турецкими , что даже МИД Турции отреагировал , теперь вот это
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23.11.2021 13:09 Ответить
Довгоязику Бурбу ще довго ніхто не переплюне...
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23.11.2021 13:36 Ответить
Брехунец, ты куда прячешься?))) Что там Грозев заявил, расскажешь?)
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23.11.2021 14:23 Ответить
Касаби пустили слюні швидше. Копитін тільки підтакнув.
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23.11.2021 15:00 Ответить
Зеленый депутанг внезапно стал патриотом и озвучил уже сказанную информацию?
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23.11.2021 13:08 Ответить
а в чому секрет, який знають ті, хто отримав джавелином ?
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23.11.2021 13:08 Ответить
Ролик ещё не снят, обсуждают сценарий, чтоб не получилось как с Байрактаром.
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23.11.2021 13:17 Ответить
зажаренные буряты похвалились кабыздоху - на ваш концерт нам джавелина купила билеты))
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23.11.2021 13:21 Ответить
зелёное отребье кже оштрафовало бойцов ?
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23.11.2021 13:09 Ответить
где подбитый танк, или деньги на ветер
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23.11.2021 13:11 Ответить
похоже не на бій , а на навчання ..може під час навчань використали один Джавелін
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23.11.2021 13:36 Ответить
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23.11.2021 13:37 Ответить
Копайте глубже... Ленин в Горках - вылитый.
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23.11.2021 20:14 Ответить
А по чому хоч стріляли, є якась інфа?
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23.11.2021 13:45 Ответить
Зараз Швец,скажет,що не треба этого делать.Нельзя применять Джавелины
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23.11.2021 14:02 Ответить
Больше напоминает рекламную компанию власти, вроде удара Байрактара.
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23.11.2021 14:03 Ответить
І навіщо лишній раз хвилювати Меркель і Макрона, вони ще після "Байрактара" не відійшли, знову будуть "плакатися" з Путіним з приводу "ескалації".
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23.11.2021 14:23 Ответить
Эти фото с учений.
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23.11.2021 14:24 Ответить
Применять нужно серийно,а не раз в год.
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23.11.2021 15:10 Ответить
И Байрактар и Джавелин применялись для отвлечения патриотов от зашкваров зелени. Если их применять "серийно" по такому принципу, то Украина столько зашкваров не вынесет.
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23.11.2021 16:15 Ответить
Якась абстрактна новина.Хоч би щось конкретніше накшталт "успішно","неуспішно".А то просто "використали"і...все. Використати теж по різному можна.
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23.11.2021 15:14 Ответить
Якби успішно - то відосик чи фотка були б.
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23.11.2021 17:21 Ответить
Наївні кацапи, думають як що зробили рещітки для барбекю на своїх коритах, то вони не згорять
Джавелін це ******* зброя, а не радянське чи расєйське лайно, поки ракета с Джавеліна летить, вона робить більше тисячі знімків цілі, коректуючи свій політ. Нажаль у кацапів не було Джавелінів що випробувати свої решета для шашликів )))

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23.11.2021 19:09 Ответить
 
 