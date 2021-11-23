Замруководителя военно-гражданской администрации в Донецкой области задержан на взятке в 8 тыс. долларов, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры одному из заместителей руководителя Марьинской военно-гражданской администрации сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.
Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо требовало от местного фермера неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов США за подписание договора на продление срока аренды земли сельскохозяйственного назначения и площадью более 100 га, находящейся на территории обслуживания указанной администрации.
После передачи части неправомерной выгоды в размере 8 тыс. долларов США злоумышленник разоблачен и задержан по ст. 208 УПК Украины.
Судом ходатайство прокуратуры по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей не удовлетворено и подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На указанное решение готовится апелляционная жалоба.
Досудебное расследование осуществляется следователями при оперативном сопровождении ТУ ГБР в г. Краматорске.
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