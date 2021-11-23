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взятка (5958) Донецкая область (7146)

Замруководителя военно-гражданской администрации в Донецкой области задержан на взятке в 8 тыс. долларов, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры одному из заместителей руководителя Марьинской военно-гражданской администрации сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо требовало от местного фермера неправомерную выгоду в размере 10 тыс. долларов США за подписание договора на продление срока аренды земли сельскохозяйственного назначения и площадью более 100 га, находящейся на территории обслуживания указанной администрации.

После передачи части неправомерной выгоды в размере 8 тыс. долларов США злоумышленник разоблачен и задержан по ст. 208 УПК Украины.

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Замруководителя военно-гражданской администрации в Донецкой области задержан на взятке в 8 тыс. долларов, - прокуратура 01
Замруководителя военно-гражданской администрации в Донецкой области задержан на взятке в 8 тыс. долларов, - прокуратура 02

Судом ходатайство прокуратуры по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей не удовлетворено и подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На указанное решение готовится апелляционная жалоба.

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Досудебное расследование осуществляется следователями при оперативном сопровождении ТУ ГБР в г. Краматорске.

Автор: Наталя Джума
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на палю, гниду !
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23.11.2021 12:58 Ответить
а это уже упоротые кадры клована и дерьмака наверх мзду собирают...
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23.11.2021 13:11 Ответить
всем донецким надо ставить на лоб клеймо!
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23.11.2021 13:36 Ответить
фошизде не дають людям працювати!
путєн, ввєді!
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23.11.2021 13:36 Ответить
Великие крадівництово - це тільки для ЗеК.оманди
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23.11.2021 15:51 Ответить
 
 