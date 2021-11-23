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На Львовщине разоблачили подпольную типографию, где злоумышленник изготовлял фейковые COVID-сертификаты для заробитчан. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители разоблачили подпольную типографию, где злоумышленник изготовлял поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Фейковые документы предназначались для украинских заробитчан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Яворивской окружной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю по факту подделки документов и их сбыта (ч. ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый создал у себя дома типографию, где изготовлял поддельные медицинские документы - сертификаты о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19. Свои услуги он оказывал в основном перевозчикам, которые покупали их для пассажиров – украинских заробитчан.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты печати врачей и медицинских учреждений, свидетельства о вакцинации от COVID-19, а также компьютерная техника.

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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению проведены прокуратурой совместно со следователями следственного отдела Яворивского райотдела полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области при оперативном сопровождении Управления противодействия киберпреступлениям области.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

На Львовщине разоблачили подпольную типографию, где злоумышленник изготовлял фейковые COVID-сертификаты для заробитчан 01
На Львовщине разоблачили подпольную типографию, где злоумышленник изготовлял фейковые COVID-сертификаты для заробитчан 02
Фото: сайт Офиса Генпрокурора

Автор: Анастасія Потіха
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Чоткие галицкие хлопы.
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23.11.2021 13:13 Ответить
- Сара, ты ещё варишь вакцину?
- Придётся, таки, снова, шоб не залететь на сертификатах.
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23.11.2021 13:21 Ответить
Не дивно, що їх друкують, дивно, що їх купують.
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23.11.2021 13:22 Ответить
а що дивного?за кордон їдуть в основному молоді здорові люди які не хочуть колоти собі якусь заразу
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23.11.2021 14:17 Ответить
Ивановим тільки Спутнік В
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23.11.2021 14:21 Ответить
в Ізраїлі почали вакцинувати 5-12 річних... мудрий "молодий здоровий" нарід купує липові сертифікати десятками тисяч щодня. колись мій дід говорив: "чого бідний? бо дурний. чого дурний? бо бідний..."
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23.11.2021 17:19 Ответить
Скоро вакцину почнуть клєпати, просто ще точно не знають шо буде в 22році.
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23.11.2021 13:26 Ответить
добрый человек -дай бог ему здоровья
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23.11.2021 13:41 Ответить
И кому они мешали?
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23.11.2021 17:59 Ответить
 
 