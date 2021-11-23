На Львовщине разоблачили подпольную типографию, где злоумышленник изготовлял фейковые COVID-сертификаты для заробитчан. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили подпольную типографию, где злоумышленник изготовлял поддельные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Фейковые документы предназначались для украинских заробитчан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Яворивской окружной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю по факту подделки документов и их сбыта (ч. ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый создал у себя дома типографию, где изготовлял поддельные медицинские документы - сертификаты о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19. Свои услуги он оказывал в основном перевозчикам, которые покупали их для пассажиров – украинских заробитчан.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты печати врачей и медицинских учреждений, свидетельства о вакцинации от COVID-19, а также компьютерная техника.

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Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению проведены прокуратурой совместно со следователями следственного отдела Яворивского райотдела полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области при оперативном сопровождении Управления противодействия киберпреступлениям области.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.





Фото: сайт Офиса Генпрокурора