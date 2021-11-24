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мошенничество (1129) Одесса (7384) СБУ (18699) САП (1948)

Выявлена ​​мошенническая схема "избегания" уголовной ответственности в Одессе. Организатор прикрывался якобы связями в руководстве САП, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ задержала в Одесской области организатора мошеннической схемы "избегания" уголовной ответственности. Злоумышленница предлагала бывшему прокурору содействие в прекращении в отношении него следственных действий, которые продолжаются в рамках начатого производства за совершенное преступление.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, "решить вопрос" она обещала за 40 тыс. долларов якобы из-за своих связей в руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"В рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленнице "аванса". Правоохранители задержали организатора мошеннической схемы после получения ею всей суммы денег", - сообщают в СБУ.

Задержанной планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

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Выявлена ​​мошенническая схема избегания уголовной ответственности в Одессе. Организатор прикрывался якобы связями в руководстве САП, - СБУ 01
Выявлена ​​мошенническая схема избегания уголовной ответственности в Одессе. Организатор прикрывался якобы связями в руководстве САП, - СБУ 02

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к нему.

Автор: Наталя Джума
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То есть были бы у нее связи то все ок
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23.11.2021 13:30 Ответить
Geo Leros Теперь раскрыта тайна бредней Сергея Лещенко. Мне уже подтвердили, что видео не фейк. P.S. Напомню, это развлечение общее у Ермака, Зеленского и его окружения.
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23.11.2021 13:37 Ответить
 
 