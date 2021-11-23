Две трассы, ведущие в Старобельск, отремонтировали в Луганской области, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Луганской области завершился ремонт сразу на двух трассах, ведущих в Старобельск – 100-километрового отрезка от Сватового и 40-километровый отрезка от Новоайдара.
О завершении работ на маршруте Сватово-Старобельск сообщает в Facebook Укравтодор, передає Цензор.НЕТ.
"В 2021 году на Луганщине отремонтировали почти 200 км дорог государственного значения. Среди приоритетных направлений последнего ремонтно-строительного сезона - трасса Н-26 Чугуев-Меловое. По маршруту Сватово - Старобельск восстановлено более 100 км дороги", - рассказали в автодоре.
Между тем, Служба автомобильных дорог в Луганской области сообщила, что после ремонта вводится в эксплуатацию также полностью готовый 40-километровый маршрут Старобельск - Новоайдар на автодороге Н-21.
По всему маршруту Старобельск – Новоайдар обновили дорожное полотно, обустроили тротуары и наружное освещение в населенных пунктах, установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики и остановки транспорта.
На выезде из Старобельска подготовлена площадка для установления Укртрасбезопасностью передвижного габаритно-весового комплекса.
"Еще год назад дорога Н-21 выглядела жалко. Было немало нареканий от местных жителей. На некоторых участках на маршруте от Старобельска до Новоайдара дорожное покрытие было совершенно изношено, а передвигаться по такой дороге было опасно. Сегодня это современная, европейская дорога. Каждый житель Луганщины может видеть, что "Большая стройка" – это не только возможность ездить по нормальным дорогам, это не только безопасное движение транспорта, но и история о повышении качества жизни наших граждан", - рассказал заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов.
Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года в Украине планируют обновить в общей сложности 24 тыс. км дорог.
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А вот то, что нашим военным ехать на передовую по колдобинам и доставлять раненых в госпитали было в три раза дольше - это да.
Отличная дорога, но там еще строить и строить.
Не буду показывать пальцем, однако в районе Счастья полно наших военных частей, которым до передовой вместо 5-7 минут приходится ехать по полчаса, причем по таким ухабам что того гляди машина с личным составом перевернется... видел своими глазами, увы.
размечтались, кацапы, ты смотри.
Ну и слава Богу, не ехай, сиди в своем Мухосранске.
Чи може є якісь інші пояснення того, що ми все життя жили на ямах і вибоїнах - а тут раптом комусь припекло вбухати такі астрономічні кошти у всі місцеві дороги?
На горючее для военной техники денег нет, зато дороги для удобства оккупантам - всегда рады! Расстрелять!
а я дурак думал наши - украинские военные..
причем им надо возить личный состав, раненых, в случае чего быстро доставить тяжелое вооружение, боеприпасы..
так что - там сейчас москали, да?
Один із батальйонів у зоні ООС вже 3 тижні не отримує пального
https://censor.net/ua/news/3301150/odyn_iz_batalyioniv_u_zoni_oos_vje_3_tyjni_ne_otrymuye_palnogo_butusov