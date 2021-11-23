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Две трассы, ведущие в Старобельск, отремонтировали в Луганской области, - "Укравтодор". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Луганской области завершился ремонт сразу на двух трассах, ведущих в Старобельск – 100-километрового отрезка от Сватового и 40-километровый отрезка от Новоайдара.

О завершении работ на маршруте Сватово-Старобельск сообщает в Facebook Укравтодор, передає Цензор.НЕТ.

"В 2021 году на Луганщине отремонтировали почти 200 км дорог государственного значения. Среди приоритетных направлений последнего ремонтно-строительного сезона - трасса Н-26 Чугуев-Меловое. По маршруту Сватово - Старобельск восстановлено более 100 км дороги", - рассказали в автодоре.

Между тем, Служба автомобильных дорог в Луганской области сообщила, что после ремонта вводится в эксплуатацию также полностью готовый 40-километровый маршрут Старобельск - Новоайдар на автодороге Н-21.

По всему маршруту Старобельск – Новоайдар обновили дорожное полотно, обустроили тротуары и наружное освещение в населенных пунктах, установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики и остановки транспорта.

На выезде из Старобельска подготовлена площадка для установления Укртрасбезопасностью передвижного габаритно-весового комплекса.

"Еще год назад дорога Н-21 выглядела жалко. Было немало нареканий от местных жителей. На некоторых участках на маршруте от Старобельска до Новоайдара дорожное покрытие было совершенно изношено, а передвигаться по такой дороге было опасно. Сегодня это современная, европейская дорога. Каждый житель Луганщины может видеть, что "Большая стройка" – это не только возможность ездить по нормальным дорогам, это не только безопасное движение транспорта, но и история о повышении качества жизни наших граждан", - рассказал заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов.

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года в Украине планируют обновить в общей сложности 24 тыс. км дорог.

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Две трассы, ведущие в Старобельск, отремонтировали в Луганской области, - Укравтодор 01
Две трассы, ведущие в Старобельск, отремонтировали в Луганской области, - Укравтодор 02
Две трассы, ведущие в Старобельск, отремонтировали в Луганской области, - Укравтодор 03
Две трассы, ведущие в Старобельск, отремонтировали в Луганской области, - Укравтодор 04
Две трассы, ведущие в Старобельск, отремонтировали в Луганской области, - Укравтодор 05

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Ну фюррер тоже закрывал рот оппозиции и строил дороги
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23.11.2021 16:05
+5
А зачем это сделали? Чтобы московитским свиньям было лучше и быстрее передвигаться в сторону Киева? Лучше бы дороги внутри страны ремонтировали
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23.11.2021 16:27
+4
....для русских танковых колон
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23.11.2021 16:32
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Ну фюррер тоже закрывал рот оппозиции и строил дороги
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23.11.2021 16:05 Ответить
Ага и Рузвельт тоже.
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23.11.2021 17:01 Ответить
Оце да!!! Красота! Давно там такої краси не було.
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23.11.2021 16:27 Ответить
....для русских танковых колон
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23.11.2021 16:32 Ответить
размечтался, кацапчик.
А вот то, что нашим военным ехать на передовую по колдобинам и доставлять раненых в госпитали было в три раза дольше - это да.

Отличная дорога, но там еще строить и строить.
Не буду показывать пальцем, однако в районе Счастья полно наших военных частей, которым до передовой вместо 5-7 минут приходится ехать по полчаса, причем по таким ухабам что того гляди машина с личным составом перевернется... видел своими глазами, увы.
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23.11.2021 18:03 Ответить
Наши военные там не ездят.Они ездят как разу там,где дороги в полной жопе
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23.11.2021 19:54 Ответить
А зачем это сделали? Чтобы московитским свиньям было лучше и быстрее передвигаться в сторону Киева? Лучше бы дороги внутри страны ремонтировали
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23.11.2021 16:27 Ответить
Возможно в Омане кацапы и сказали шуту затеять велике будивництво, чтобы войскам РФ было быстрее передвигаться по новым дорогам
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23.11.2021 16:55 Ответить
Да не Вы же давича распирались что дороги говно и рассыплются сами по себе.А теперь уже говорите что и кацапскую тяжелую технику выдержат.Определитесь наконец-то,а то перед вашими же читателями и мне самому как-то неловко.
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23.11.2021 17:10 Ответить
затем что НАШИ УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ ТАМ ЕЗДЯТ НА ПЕРЕДОВУЮ и во 2-3 эшелоны обороны, в случае чего доставить личный состав и боевую технику, раненых в госпитали будет втрое быстрее!.
размечтались, кацапы, ты смотри.
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23.11.2021 18:05 Ответить
дороги внутри страны делают ойойой. Давно ты у нас в Украине не был.
Ну и слава Богу, не ехай, сиди в своем Мухосранске.
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23.11.2021 18:06 Ответить
По вашей логике жителям Старобельска совсе никуда ездить не нужно, норм такое отношение, как налоги платить - мы Украина, а как дорогу строить - так зачем, там же ПТН рядом. Я ездил по той дороге до ремонта и только рад, что Старабельчанам не нужно теперь ходовую ремонтировать после поездки в Харьков
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24.11.2021 10:47 Ответить
А это что, не Украина? Что ты варзякаешь? Хоть бы думал изредка кукухой
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24.11.2021 12:51 Ответить
Пане Бутусов, мені цікаво - Вам проплачують за постійне позитивне освітлення програми "Велике будівництво" , чи немає інших новин?
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23.11.2021 16:50 Ответить
Нарешті до мене дійшло, чому останні кілька років так озадачилися побудовою доріг - щоб агресору легше було пересуватися на захід і контролювати мотопіхотою захоплену територію!

Чи може є якісь інші пояснення того, що ми все життя жили на ямах і вибоїнах - а тут раптом комусь припекло вбухати такі астрономічні кошти у всі місцеві дороги?
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23.11.2021 16:55 Ответить
Уйло в восторге наверное. И главное, как вовремя. А где транспаранты вдоль дороги: Добро пожаловать в Украину?!
На горючее для военной техники денег нет, зато дороги для удобства оккупантам - всегда рады! Расстрелять!
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23.11.2021 17:00 Ответить
а что, по освобожденной от боевиков и россиян территории Луганской области сейчас русские ездят?
а я дурак думал наши - украинские военные..
причем им надо возить личный состав, раненых, в случае чего быстро доставить тяжелое вооружение, боеприпасы..
так что - там сейчас москали, да?
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23.11.2021 18:07 Ответить
Перед широкомасштабним наступом агресора і окупанта -- в турборежимі в зоні бойових дій -- нате вам прекрасні дороги ! І будувати їх почали після відведення наших військових. І грошей з бюджету накрали, і окупантам -- пряма дорожка.
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23.11.2021 20:24 Ответить
А в цей час...
Один із батальйонів у зоні ООС вже 3 тижні не отримує пального

https://censor.net/ua/news/3301150/odyn_iz_batalyioniv_u_zoni_oos_vje_3_tyjni_ne_otrymuye_palnogo_butusov
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23.11.2021 17:46 Ответить
От Рубежного до Старобельска почти 610 километров непроходимого ужаса.
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23.11.2021 19:52 Ответить
Может 61км? 610 это уже почти до Киева
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24.11.2021 10:40 Ответить
Да уж комментарии конечно..Алё, здесь украинцы живут, причем тут танки и военные. Зларадствуют видимо обделенные.. Комментаторы даже не представляют что здесь творилось и твориться до сих пор на другие направления.. Делают что то и не так,и не делают ничего тоже не так, определитесь уже.
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27.11.2021 11:03 Ответить
 
 