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Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины прибыли в Одессу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Сегодня в Одессу прибыли два патрульных катера типа Island, которые являются частью безопасности помощи более чем на 2,5 млрд долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти катера обновили корабельный состав флота ВМС Украины для укрепления морской безопасности и помощи в сохранении суверенитета территориальных вод Украины и будут введены в эксплуатацию в ближайшее время", - подчеркнули в посольстве США.

Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины прибыли в Одессу 01
Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины прибыли в Одессу 02

Недавно на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на "Island".

Также читайте: ВМС начали отбор кандидатов для службы на британских тральщиках класса Sandown, которые Украина получит в 2022 году

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+29
Сподіваюся що в контейнерах ще багато цікавого привезли.
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23.11.2021 15:41
+10
Посилення українського флоту,та взагалі армії саме на часі...
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23.11.2021 15:43
+10
Все это конечно хорошо,но за эти деньги это трудно назвать усилением флота.

1-25-мм пушка
2 - 12,7-мм пулемёта M2HB1 - M2HB
2 - 7,62-мм пулемет M60
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23.11.2021 17:07
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Сподіваюся що в контейнерах ще багато цікавого привезли.
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23.11.2021 15:41 Ответить
Найцінніше у трюмі...
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23.11.2021 21:17 Ответить
Посилення українського флоту,та взагалі армії саме на часі...
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23.11.2021 15:43 Ответить
Це треба було робити ще вчора
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23.11.2021 15:44 Ответить
Згоден-але краще пізніше,аніж ніколи...
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23.11.2021 15:45 Ответить
..ще пара американо-українських цвяшків у труну Мордора, здавна і завжди сухопутного...
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23.11.2021 15:44 Ответить
Це дуже добре, але жаль, що Нептуни запороли - ось що розвернуло б ситуацію в нашу сторону. Але...асфальт так асфальт.
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23.11.2021 15:47 Ответить
Кто сказал , что ПКР"Нептун" запороли? Работа идет , нужно еще много сделать по обеспечению морского и , главное , воздушного базирования комплекса . Скорее всего , вьібор будет сделан в пользу отечественного Ан-178 в качестве носителя , по примеру американского Р-8 "Посейдон" на базе Боинга-737.
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23.11.2021 16:00 Ответить
хорошобы, только в Украине всего 3 АН-148 ( в в ВВС 0 ), в рашке только в ВВС их 15 (
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23.11.2021 17:27 Ответить
Ан-148 для вооружения его ПКР "Нептун" не подойдет , маловат и слабоват . А вот новьій Ан-178 будет в самьій раз , и ГП "Антонов" поднимется на солидном госзаказе - два в одном . Черное море плотно "накрьівается" одной єскадрильей таких противокорабельньіх и противолодочньіх воздушньіх єсминцев. Аєродромов для базирования в прибрежной зоне достаточно - не только Крьім является "непотопляемьім авианосцем" , а все украинское побережье Черного и Азовского морей . Естественно , США поделятся технологиями и оборудованием для таких самолетов - они мировой лидер в данной области.
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23.11.2021 18:04 Ответить
Сорри, попутал 148 и 178 . Но там тоже всё плохо, при зеле такой заказ ? врядли
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24.11.2021 16:58 Ответить
Сколько у нас "Анов" в армии? Думаю, хватит пальцев на одной руке. В лучшем случае - это будут "Ан-26".
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24.11.2021 15:54 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
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23.11.2021 15:48 Ответить
расскажи как авианосец смог войти в Черное море , и мы вместе посмеемся
PS погугль доктрину Монтре
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23.11.2021 16:16 Ответить
писАл по памяти без Гугла
конвенция Монтрё, а не доктрина
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24.11.2021 08:48 Ответить
с мире по нитке -
и фуйлу- верёвка !
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23.11.2021 15:58 Ответить
туда б еще пару штук влезло....
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23.11.2021 16:11 Ответить
дык не надо снимать их с сухогруза, замаскировать и с него херачить, боекомплекта на год хватит
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23.11.2021 16:14 Ответить
"С добрым утром, тетя Хая,
Вам посылка из Шанхая,
А в посылке три китайца
Крепко держатся за яйца."
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23.11.2021 16:35 Ответить
Все это конечно хорошо,но за эти деньги это трудно назвать усилением флота.

1-25-мм пушка
2 - 12,7-мм пулемёта M2HB1 - M2HB
2 - 7,62-мм пулемет M60
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23.11.2021 17:07 Ответить
Наш Клоун зіграє на роялі ворогам польку-бабочку відомим способом і вони всі помруть зо сміху без нашої гармати калібру 25 мм.
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23.11.2021 17:13 Ответить
сомневаюсь что они с пушкой
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23.11.2021 17:13 Ответить
Ну це патрульні катери їх у нас в обмаль.Просто нічиммпатралювати висвітлення і присутність в водах.На них можливо встановлення ракет невеликої дальності типу Хелфаер вони універсальні як по повітряних цілях так і по морських і землі а це вже дуже непогано.
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23.11.2021 17:29 Ответить
Ну гонять браконьеров и контрабандистов самое то.
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23.11.2021 17:35 Ответить
Снова вылезло, швабра соскользнула?
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23.11.2021 18:37 Ответить
Слышешь семимесячный,это не твой сайт,и все в праве заходить сюда и выражать своё мнение.Так что ПНХ.
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24.11.2021 08:04 Ответить
Ты своё вонючее мнение ***** высказывай, оно порадуется, и зубило прикуси, с людьми разговариваешь, а не со своим быдлом
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24.11.2021 11:31 Ответить
А ты кто такой, чтоб здесь кому что то указывать? Да ты и есть быдло рагульское,которое только вылазит сюда поругаться. А сам без культурный и тупой. Короче скачи дальше винторогий. И не лезь в мои посты,отвечать не буду.
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24.11.2021 16:08 Ответить
Шо петушок мордовский, бАмбит?))
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24.11.2021 16:26 Ответить
Автоматическая пушка "Бушмастер" с БМП "Страйкер" пробивала в Ираке Т-72 , такая же на "Айлендах". Будут дьірявить алюминиевьіе российские "Изумрудьі" ( те , что изгалялись над буксиром "Яни Капу" в Керченском проливе) навьілет , через оба борта . Лепота !
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23.11.2021 18:11 Ответить
кацапы любят такую херь писать/читать
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23.11.2021 18:06 Ответить
Я в говне не ковыряюсь, великорос.
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24.11.2021 17:01 Ответить
Така увага, наче то прибули перші F18 або Patriot. Як вони захистять від сухопутної атаки?
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23.11.2021 17:54 Ответить
 
 