Два американских патрульных катера класса Island для усиления ВМС Украины прибыли в Одессу. ФОТО

Сегодня в Одессу прибыли два патрульных катера типа Island, которые являются частью безопасности помощи более чем на 2,5 млрд долларов, которую США предоставили Украине с 2014 года.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эти катера обновили корабельный состав флота ВМС Украины для укрепления морской безопасности и помощи в сохранении суверенитета территориальных вод Украины и будут введены в эксплуатацию в ближайшее время", - подчеркнули в посольстве США.





Недавно на верфи Береговой охраны США состоялся очередной выпуск украинских моряков, прошедших 6-недельный специальный курс дополнительной подготовки для службы на "Island".

Также читайте: ВМС начали отбор кандидатов для службы на британских тральщиках класса Sandown, которые Украина получит в 2022 году