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Днепропетровщина (2891) наркотики (2107) Павлоград (120) Нацполиция (15746) Изюм (227) ГБР (2551)

Задержаны полицейские с Днепропетровщины, изготовлявшие наркотики. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Задержаны полицейские с Днепропетровщины, изготовлявшие наркотики. ФОТОрепортаж
Фото: офіс Генпрокурора

Бывшие работники уголовного розыска производили, хранили, распространяли и сбывали наркотические средства и психотропные вещества. Банда действовала под прикрытием местных коллег с Нацполиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Следователи установили, что действующие сотрудники полиции и бывшие работники уголовного розыска создали преступную группировку, привлекая к ней жителей Павлограда и Павлоградского района Днепропетровской области.

Почти год, с октября 2020 по ноябрь 2021-го, они изготовляли и сбывали наркотические средства в особо крупных размерах.

К незаконному обороту наркотиков они привлекли не только сотрудников Павлоградского райотдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, но и наняли специального адвоката.

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Следователи провели обыски более сорока человек в Павлограде и Днепре, а также Изюме на Харьковщине. У них изъяли наркотики, большую сумму денег и огнестрельное оружие.

Тем временем решается вопрос о вручении подозрения и избрании мер членам преступной организации.

Задержаны полицейские с Днепропетровщины, изготовлявшие наркотики 01
Фото: офис Генпрокурора
Задержаны полицейские с Днепропетровщины, изготовлявшие наркотики 02
Фото: офис Генпрокурора
Задержаны полицейские с Днепропетровщины, изготовлявшие наркотики 03
Фото: офис Генпрокурора
Задержаны полицейские с Днепропетровщины, изготовлявшие наркотики 04
Фото: офис Генпрокурора
Задержаны полицейские с Днепропетровщины, изготовлявшие наркотики 05
Фото: офис Генпрокурора
Задержаны полицейские с Днепропетровщины, изготовлявшие наркотики 06
Фото: офис Генпрокурора
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Топ комментарии
+8
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23.11.2021 21:33
+6
А хто ще пам'ятає про реформу поліції ? Чи то наснилось ?
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23.11.2021 20:55
+5
Опять Павлоград? Там же прошлым летом вроде арестовывали руководство горотдела полиции, целых 7 человек и что-то тишина по ним. Порешали небось? И теперь вот опять, здрасте. Там наверное уже целую спецоперацию пора проводить и по руководству города и местной прокуратуре в том числе
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23.11.2021 21:31
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мда на фоне скопления врага у ворот эта новость отвлекает от войны
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23.11.2021 20:54 Ответить
так им в трудовую и настругайте - мусоропровизор...
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23.11.2021 20:55 Ответить
А хто ще пам'ятає про реформу поліції ? Чи то наснилось ?
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23.11.2021 20:55 Ответить
и что?

подобие было - далее что?

авакова+деканоидзе за граты?
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23.11.2021 22:06 Ответить
а чим ще поліціянтам у нас в державі займатись?
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23.11.2021 20:56 Ответить
рекетом
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23.11.2021 21:01 Ответить
сутенерство для молодых и не опытных ментов, потом наркотики, после оружие, а рэкет и крышевание бизнеса это уже для опытных, с крупными звездами на погонах..
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23.11.2021 21:11 Ответить
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23.11.2021 21:48 Ответить
Для зеленых это даже пощрительно. Свои ребята.
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23.11.2021 20:59 Ответить
"Великий Нюхач"
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4

так таки так
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23.11.2021 22:33 Ответить
От дивини то ,менти кришуют наркоту ???))))
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23.11.2021 21:12 Ответить
а що, це правда?
https://www.youtube.com/watch?v=-yV8IK8CCV4
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23.11.2021 22:33 Ответить
Подуріли від грошей двоногі істоти
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23.11.2021 21:12 Ответить
люстрировать мусоров надо было на люстрах упустили момент
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23.11.2021 21:22 Ответить
В цьому винуваті або путін, або порох порх. все, кравка. а я от, попробував подивитися на ЗЕ, як на хомо сапіенс. проаналізував трохи. опозиція, ВСЯ, повернулась сракою, ЗЕлебобіки які так гарно тиснули кнопки, трохи розбіглися а частина що залишилась вже й за конверти не хоче голосувати, більшості нема, 5600 відклали на 2022, бо якщо поставлять на голосування і не протягнуть, то зебілам за нього можна забути.. майже всі тв канали тріщать проти нього. ВОНО, ****, мовчить і робе своє!!!. і тільи десяток безсовісних, говорящих голів щось зригуют з себе в захист моні на ефірах. воно урнувате чи хтось дуже крепко держе за іічко??? от як пояснити таку тупу поведінку головнокомандувача???
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23.11.2021 21:27 Ответить
Опять Павлоград? Там же прошлым летом вроде арестовывали руководство горотдела полиции, целых 7 человек и что-то тишина по ним. Порешали небось? И теперь вот опять, здрасте. Там наверное уже целую спецоперацию пора проводить и по руководству города и местной прокуратуре в том числе
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23.11.2021 21:31 Ответить
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23.11.2021 21:33 Ответить
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23.11.2021 21:38 Ответить
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23.11.2021 22:00 Ответить
Оце новость!!! 😂 Мусора не лише наркотики продають і кришують, а ще вбивають, грабують, вимагають по- кручє всяких інших злочинних угрупуваннь
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23.11.2021 21:34 Ответить
Обычное дело
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23.11.2021 21:37 Ответить
мусара по-взрослому. с калашами
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23.11.2021 21:38 Ответить
За весь этот беспредел должны отвечать прежде всего начальники и руководство полиции, которые обязаны осуществлять контроль за деятельностью подчиненных и загружать их работой так, чтобы ни на что другое у них просто не было бы времени. А тех, кому захотелось "подзаработать" обязательно увольнять из полиции, заносить во все "черные списки",чтобы они никогда не могли найти нормальную работу. Все должно быть по взрослому, т. е. всерьез, а не так, как сейчас.
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23.11.2021 21:57 Ответить
Міняти кримінальний кодекс треба. За особливо тяжкі злочини в особливий період і під час війни розстріл.
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23.11.2021 22:50 Ответить
Бедолаги. А всё потому, что им мало платят на работе и пересични украинцы не выказывают полицаям никакого уважения, а, даже страшно сказать, оскорбляют их матерными словами. И вот. Полюбуйтесь, до чего довели. Приходится полицаям самим крутиться, чтоб не бедствовать
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23.11.2021 22:10 Ответить
в поселке написали объявление (почти дословно: если закладочники не прекратят по улице делать закладки, то они пожалуются в горотдел на их "крышу"- участкового.
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23.11.2021 22:22 Ответить
как-то закрадывается подозрение,что в полицию идут те,кого не успела арестовать милииция...
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23.11.2021 22:43 Ответить
"Новая полиция" все больше впечатляет. То застрелят детей в пьяном угаре,то получат по роже на пару с напарником,то оружием торгуют,то наркотой. Впрочем ВСЕ как и раньше. По феншую деньги снизу НАВЕРХ ,а остальное "корочка" и пистолет и крутитесь как хотите! Всплывает только либо когда человек НЕ из системы( прикольно в Одессе,только 1й день поставили начальником и сразу ПОПАЛСЯ на взятке. ) Для дурака возможно. Но ведь и для поимки дурака нужна санкция и организация операции. А это уже за один день никак. Но человека подставили( все как всегда,подкинули,теперь "пресанут", все тоже по бандосуому феншую. Пока не сталкиваешься с этой полицией вроде и форма и машины. Столкнулся это жопа,кроме всех "прелестей" ментов добавилась не компетентность. А остальное ...в новостях- там организовал притон,там вместе с бандосами,тут наркотики. Все как и раньше.
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24.11.2021 06:30 Ответить
Это уже у нас третий крупный зашквар с ментами после реформы. Перед этим начальника и трёх замов арестовали. Хоть чем то мы знамениты
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24.11.2021 08:58 Ответить
Все по феншую, мокрые и печенье. На жор видимо знатно пробивало.
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24.11.2021 09:31 Ответить
 
 