Задержаны полицейские с Днепропетровщины, изготовлявшие наркотики. ФОТОрепортаж

Фото: офіс Генпрокурора

Бывшие работники уголовного розыска производили, хранили, распространяли и сбывали наркотические средства и психотропные вещества. Банда действовала под прикрытием местных коллег с Нацполиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Следователи установили, что действующие сотрудники полиции и бывшие работники уголовного розыска создали преступную группировку, привлекая к ней жителей Павлограда и Павлоградского района Днепропетровской области.

Почти год, с октября 2020 по ноябрь 2021-го, они изготовляли и сбывали наркотические средства в особо крупных размерах.

К незаконному обороту наркотиков они привлекли не только сотрудников Павлоградского райотдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, но и наняли специального адвоката.

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Следователи провели обыски более сорока человек в Павлограде и Днепре, а также Изюме на Харьковщине. У них изъяли наркотики, большую сумму денег и огнестрельное оружие.

Тем временем решается вопрос о вручении подозрения и избрании мер членам преступной организации.

Фото: офис Генпрокурора

Фото: офис Генпрокурора

Фото: офис Генпрокурора

Фото: офис Генпрокурора

Фото: офис Генпрокурора