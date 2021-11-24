Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ударная и истребительная авиация Воздушных сил ВС Украины во вторник вечером отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский".
Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Ударная авиация – самолеты Су-24М и Су-25 под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносили ракетно-бомбовые удары по наземным целям. После чего истребители отработали воздушные бои и нанесли имитированные удары по наземным и надводным целям в акватории моря", – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время тренировок звено истребителей перехватило военно-транспортный самолет Ан-26, по легенде захваченный террористами. Истребители МиГ-29 заставили самолет совершить посадку на определенном аэродроме, где воины ССО отработали антитеррористические мероприятия.
В пресс-службе также отметили, что особое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.
Пожалуйста, подождите...
для х-ла?
лиш яроша з візитками і на бронеконі бракує
И ударная авиация отработала удары.
Ну и в третьих, ограничение по весу на парашют 90 кг.
В четвёртых, в сумме то что ты написал, это бред дилетанта
Чмо во время войны дороги строит,-"пилите Шура,пили те!"
Это самолёты постарше
В СССР боевой лётчик имел не меньше 10--12 часов налета в месяц
После отпуска первый вылет был с инструктором
У нас некоторых выпускники летчики ---- ,,, летали,, только на тренажерах
На такой самолёт страшно садиться не то что летать /усталость металла/