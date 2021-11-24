РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5405 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине
18 743 33
авиация (2598) ВВС (255) военные учения (3283) ВСУ (5163)

Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ударная и истребительная авиация Воздушных сил ВС Украины во вторник вечером отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский".

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Ударная авиация – самолеты Су-24М и Су-25 под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносили ракетно-бомбовые удары по наземным целям. После чего истребители отработали воздушные бои и нанесли имитированные удары по наземным и надводным целям в акватории моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тренировок звено истребителей перехватило военно-транспортный самолет Ан-26, по легенде захваченный террористами. Истребители МиГ-29 заставили самолет совершить посадку на определенном аэродроме, где воины ССО отработали антитеррористические мероприятия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантирование при поддержке истребительной авиации и доставка минометных подразделений вертолетами: ДШВ провели обучение в Житомирской области. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В пресс-службе также отметили, что особое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 01
Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 02
Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 03
Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 04
Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 05
Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 06
Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям 07

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Ударная авиация должна срочно отработать сепарское кубло на Банковой.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:42
+8
Ну во первых на фото не пилоты. Во вторых где найти опытного летчика моложе 50 лет? Их просто нет ваабще. В третьих за здоровьем и в том числе весе следят врачи. И нести ответственность за свои промахи они не хотят.
Ну и в третьих, ограничение по весу на парашют 90 кг.
В четвёртых, в сумме то что ты написал, это бред дилетанта
показать весь комментарий
24.11.2021 09:32
+7
почему бубаноид с джавелином наперевес не выглядывает из иллюминатора?
показать весь комментарий
24.11.2021 00:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
почему бубаноид с джавелином наперевес не выглядывает из иллюминатора?
показать весь комментарий
24.11.2021 00:31 Ответить
єрмак не дозволив
показать весь комментарий
24.11.2021 00:39 Ответить
тренування - це добре, але навіщо цей перфоманс?

для х-ла?

лиш яроша з візитками і на бронеконі бракує
показать весь комментарий
24.11.2021 00:50 Ответить
У меня чуть раньше уже появилось такое чувство , что этими бесконечными учениями просто уничтожают моторесурс , отстреливают и без этого небольшой запас ракет и доводят л\ с до массовых увольнений . Выходят с ООС месяц отпуска и всё остальное время до следующего захода кочуют с полигона на полигон . Какое-то изощренное издевательство под благовидным прикрытием
показать весь комментарий
24.11.2021 02:28 Ответить
Да там моторесурс и так практически исчерпан. Хуже не будет))
показать весь комментарий
24.11.2021 09:23 Ответить
В Украине выпал снег.
И ударная авиация отработала удары.
показать весь комментарий
24.11.2021 09:39 Ответить
Не надо вранья, на тайніх подземніх фабриках , под Ивано-франковском, Бердичевом и Жашковім мі лепаем такие самолеті десятками в месяц))
показать весь комментарий
24.11.2021 09:42 Ответить
В Крыжополе есть стратегический завод.
показать весь комментарий
24.11.2021 10:17 Ответить
Набутылочники, снимите уже себе номер и уединитесь!
показать весь комментарий
24.11.2021 19:49 Ответить
Прально. Чтобы научиться воевать, достаточно пройти несколько игрушек в 3д шлемах, и сразу готовы солдаты. В играх даже погибать можно, и технику гробить бесконечно. Главное вовремя сохраняться! Все как в реале )))
показать весь комментарий
27.11.2021 23:26 Ответить
Глупый , ты можешь представить как во второй мировой часть отведённую на отдых задрачивают учениями , а потом снова возвращают на фронт ? Какое научиться для тех кто с 15-16 года воюет
показать весь комментарий
28.11.2021 14:27 Ответить
эт конечно хорошо но такая отработка коту на смех-пролетели над головами со страшним ревом сначала три а потом один аэроплан на юг а потом скромнеько вернулись тем же маршрутом назад
показать весь комментарий
24.11.2021 07:33 Ответить
Летают- плохо, не летают - тоже плохо. Насколько разные у людей взгляды на происходящее.
показать весь комментарий
24.11.2021 09:25 Ответить
Зато траншеи-схроны копать и держать ОБОРОНУ никто не тренируется!
показать весь комментарий
24.11.2021 08:22 Ответить
Это всё прекрасно,но при реальных боях с кацапоидами ничего заранее не предвидишь.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:26 Ответить
Ас пилот истребителя должен весить 70кг максимум 80 кг и возраст до 40 лет, а на фото 50-60 старики с жирными животами и весом 120 кг. А как же сработает катапульта? Я у же не знаю как такого летчика выдержит самолет - разве что Ан 26. Вот нафига это шоу перфоманс? Все у Зе шоу, а его разводят как балбеса. Нужно границы усиливать и военкоматы налаживать, а унас хер знает что.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:36 Ответить
Ну во первых на фото не пилоты. Во вторых где найти опытного летчика моложе 50 лет? Их просто нет ваабще. В третьих за здоровьем и в том числе весе следят врачи. И нести ответственность за свои промахи они не хотят.
Ну и в третьих, ограничение по весу на парашют 90 кг.
В четвёртых, в сумме то что ты написал, это бред дилетанта
показать весь комментарий
24.11.2021 09:32 Ответить
Служил я в армии в 85-87 годах в авиации в Барановичах. Так основная масса пилотов была до 40 лет! Один 50 лет был замполит и считался стариком .Но еще летал! Базировались Миг -27 и Миг -31 . Еще базировался полк дальней авиации Ту-22.Летом летали практически каждый день , зимой меньше. Ели летчик не летает , он утрачивает квалификацию. Насчет веса не скажу , но откровенно толстых не было! Первая волна списания по здоровью вообще проходила годам к 35! Очень много списывали.После 40 лет летчик был редкостью. Так что 50-летние летчики это нонсенс! Правда тогда еще бухали все , спирт литрами списывали и сливали , может теперь по другому и здоровье у летчиков получше?
показать весь комментарий
26.11.2021 10:16 Ответить
Полностью согласен! Я служил в Узбекистане, 735-й Авиационный полк истребителей и бомбардировщиков, в 283 Отдельном батальоне связи и радио-технического обеспечения. г. Карши п/о Ханабад, а запасной аэродром находился в Мубарек. Это было в 1980 году.
показать весь комментарий
28.11.2021 09:31 Ответить
Ударная авиация должна срочно отработать сепарское кубло на Банковой.
показать весь комментарий
24.11.2021 08:42 Ответить
Смех сквозь слезы... Боевых самолетов у Украины в десятки раз меньше и старее, чем у рашки. Они будут просто сметены. Но, показуха для зеленого шапито - наше все. Наращивать ПВО нужно, но дороги для клоунов важнее, там бабки пилятся.
показать весь комментарий
24.11.2021 09:22 Ответить
Про Хрущева слышал? Он тоже был такой же " специалист"
показать весь комментарий
24.11.2021 09:33 Ответить
Дороги - это скрытые аэродромы для ударной авиации.
показать весь комментарий
24.11.2021 09:40 Ответить
Для скрытой ударной авиации, вы забыли добавить коллега!
показать весь комментарий
24.11.2021 09:43 Ответить
Это наш военный секрет !
показать весь комментарий
24.11.2021 10:15 Ответить
Кацапы то же самое думали про Грузию, где за 5 дней сбили 7 их самолетов, включая стратегический бомбардировщик
показать весь комментарий
24.11.2021 19:55 Ответить
Хорошо, что хоть что-то есть из того, что летает и стреляет. Сарказм, мне кажется, здесь не уместен.
показать весь комментарий
26.11.2021 02:47 Ответить
Всем известно,что у нас авиации,как боевой силы -нет,как и морфлота ,очередное зеля-шоу.
Чмо во время войны дороги строит,-"пилите Шура,пили те!"
показать весь комментарий
24.11.2021 11:37 Ответить
Ну что вы такое говорите ! По легенде был нанесён удар по подводной лодке. Всё получилось. Не надо наговаривать.
показать весь комментарий
24.11.2021 12:22 Ответить
Зеля і Ко, почитайте в вікіпедії що таке ПВО і спитайте у війскових для чого вона потрібна і чи є вона в Україні.
показать весь комментарий
25.11.2021 19:04 Ответить
Слава повітряним силам України!
показать весь комментарий
26.11.2021 02:48 Ответить
Смеетесь с жигулей
Это самолёты постарше
В СССР боевой лётчик имел не меньше 10--12 часов налета в месяц
После отпуска первый вылет был с инструктором
У нас некоторых выпускники летчики ---- ,,, летали,, только на тренажерах
На такой самолёт страшно садиться не то что летать /усталость металла/
показать весь комментарий
29.11.2021 15:46 Ответить
 
 