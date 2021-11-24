Ударная авиация под прикрытием истребителей отработала удары по наземным целям. ФОТОрепортаж

Ударная и истребительная авиация Воздушных сил ВС Украины во вторник вечером отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах "Широкий лан" и "Киево-Александровский".

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Ударная авиация – самолеты Су-24М и Су-25 под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносили ракетно-бомбовые удары по наземным целям. После чего истребители отработали воздушные бои и нанесли имитированные удары по наземным и надводным целям в акватории моря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время тренировок звено истребителей перехватило военно-транспортный самолет Ан-26, по легенде захваченный террористами. Истребители МиГ-29 заставили самолет совершить посадку на определенном аэродроме, где воины ССО отработали антитеррористические мероприятия.

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В пресс-службе также отметили, что особое внимание было уделено комплексному применению высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.













