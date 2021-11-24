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Послание к киевлянам, Зе!крот, лучший подарок. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Послание к киевлянам, Зе!крот, лучший подарок. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Послание к киевлянам

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Послание к киевлянам, Зе!крот, лучший подарок. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

В духе времени

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Послание к киевлянам, Зе!крот, лучший подарок. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Статья 111

Послание к киевлянам, Зе!крот, лучший подарок. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Лучший подарок

Послание к киевлянам, Зе!крот, лучший подарок. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Символически...

Послание к киевлянам, Зе!крот, лучший подарок. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

В поисках легенды

Послание к киевлянам, Зе!крот, лучший подарок. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Все пропало...

Послание к киевлянам, Зе!крот, лучший подарок. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Зе!команда

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+47
Щось уже не смішно.
Зеленський - ворог. І він керує державою.
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24.11.2021 08:22
+24
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24.11.2021 08:40
+23
кроти 73%, але їх не чути, ніби вимерли. Кроти нацсуки і швабода, які відвернули проукраїнський лекторат на сторону малоросів, кроти журнашлюшки, які за "бабки" робили "заказуху", а по фіналу привели до влади найлютіших ворогів, які прикриваючись патріотичними гаслами знищують країну. Для переходу під крило московії не потрібно війни, створений штаб із єрмаків,татарових,демченків, ще додають одну персону із опоблока якогось шаурму, які доведуть це в законний спосіб. Можна тільки подякувати 73% які "усталі" от "вайни". Вступаючи під засрашку ви не зможете "устать", воювати будете і ви і ваші діти там, де знадобитися ху@лу. Не зможете відсидітися, або втекти до Польщі.
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24.11.2021 08:30
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Щось уже не смішно.
Зеленський - ворог. І він керує державою.
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24.11.2021 08:22 Ответить
На фотожабі з "Блазнем і д"Єрмаком що сидять кого "буржуйки" краще-б виглядів "Кримінальний Кодекс" а не "Конституція"
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24.11.2021 08:24 Ответить
Та й стаття 111 саме з КК...
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24.11.2021 08:35 Ответить
Так я ж це саме і кажу! Тим більше що Віцин в "Операції "Ы" читав саме Кримінальний Кодекс!
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24.11.2021 09:06 Ответить
Гундосик с кучей соратников-недоделков вызывает рвотный рефлекс,овощ и то не до такой степени противен .
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24.11.2021 08:25 Ответить
кроти 73%, але їх не чути, ніби вимерли. Кроти нацсуки і швабода, які відвернули проукраїнський лекторат на сторону малоросів, кроти журнашлюшки, які за "бабки" робили "заказуху", а по фіналу привели до влади найлютіших ворогів, які прикриваючись патріотичними гаслами знищують країну. Для переходу під крило московії не потрібно війни, створений штаб із єрмаків,татарових,демченків, ще додають одну персону із опоблока якогось шаурму, які доведуть це в законний спосіб. Можна тільки подякувати 73% які "усталі" от "вайни". Вступаючи під засрашку ви не зможете "устать", воювати будете і ви і ваші діти там, де знадобитися ху@лу. Не зможете відсидітися, або втекти до Польщі.
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24.11.2021 08:30 Ответить
Слабенько про зеленят!
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24.11.2021 08:32 Ответить
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24.11.2021 08:40 Ответить
Те шо сверху хоть смешные
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25.11.2021 21:58 Ответить
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27.11.2021 17:05 Ответить
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24.11.2021 08:51 Ответить
Зеля,не чеши нос...,тебя снимают на видео...
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24.11.2021 08:53 Ответить
Оно не может чесать то,что через Кива,за отсутствием оных!
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24.11.2021 09:23 Ответить
показово, що жаби на кацапів і їх ботоксного главпацюка взагалі зникли.
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24.11.2021 09:03 Ответить
Хочеш таку жабу ? Так нових не роблять. Сам зроби.
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24.11.2021 09:12 Ответить
зникла потреба глузувати з орди?
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24.11.2021 09:22 Ответить
Мабуть тому, що вже очевидно, що кацапи засіли вже на Банковій.
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24.11.2021 09:12 Ответить
можливо, але якщо б це було на 100% так, то ви би тут навряд постили.
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24.11.2021 09:20 Ответить
А все саме до цього йде.

Є складнощі у ЗЄ та Єрмака з тим, що Україна не Роіся, але вони над цим працюють.
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24.11.2021 09:24 Ответить
над цим працюють, як мінімум, з 1654 року.
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24.11.2021 09:26 Ответить
Показово, що для Рибнікова Зе вже "затьмарив" Пу, а до 2019 року він в основному і "їздив" на Пу. Видно таки ЗЕ став "найвеличнішим лідером" тільки для сатириків.
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24.11.2021 09:25 Ответить
я теж звернув увагу.
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24.11.2021 09:28 Ответить
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24.11.2021 09:19 Ответить
- шо там все про каких-то кротов у нас говорят? это хто???

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24.11.2021 09:21 Ответить
Місту Київу може і бути те, що на "посланії".
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24.11.2021 09:27 Ответить
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24.11.2021 12:46 Ответить
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24.11.2021 12:58 Ответить
Если шо то давай ко мне! У нас знаеш какие чащи! У-У- у... Никто не найдет! В болоте...

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26.11.2021 21:54 Ответить
 
 