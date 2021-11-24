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Послание к киевлянам, Зе!крот, лучший подарок. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Послание к киевлянам
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Лучший подарок
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Зеленський - ворог. І він керує державою.
Є складнощі у ЗЄ та Єрмака з тим, що Україна не Роіся, але вони над цим працюють.