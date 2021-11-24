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Днепр_город (3768) роддом (75) Большая стройка (722)

В Днепре стартовала реконструкция роддома №1, за 60 лет там родилась треть жителей города, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Реконструкция роддома №1 началась в Днепре. За 60 лет существования в нем родилось около 350 тысяч детей.

Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Работы планируют завершить к весне 2022 года, когда медучреждение будет отмечать 60-летие.

Подрядчик, кроме реконструкции внутренних помещений и коммуникаций, обновит также фасад, сохраняя при этом исторический облик здания. Ремонт будет проведен на всех 5 этажах здания. В ходе работ будет утеплен фасад, заново перекрыта крыша и установлены новые окна. Первым помещением, с которого начался ремонт роддома, стала прачечная. Также в здании уже произведена замена системы отопления.

Среди прочих помещений роддома здесь будет также отремонтирована стерилизационная. В ней после ремонта будут установлены два сверхсовременных стерилизатора немецкого производства, которые заменят старые установки, работающие еще со времен постройки роддома.

Подрядчик приведет в порядок также прилегающую территорию и обустроит комфортную зону отдыха.

На проведение ремонта роддома №1, в котором с начала 2021 года родилось уже 1500 детей, по программе "Большая стройка" выделено 34,4 млн грн.

Напомним, в 2022 году по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" начнется обновление областных больниц. В каждой области будут отремонтированы и оснащены современным оборудованием по одной детской и одной взрослой больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реконструкция областного онкодиспансера завершается в Сумах, - ОГА

В Днепре стартовала реконструкция роддома №1, за 60 лет там родилась треть жителей города, - ОГА 01
В Днепре стартовала реконструкция роддома №1, за 60 лет там родилась треть жителей города, - ОГА 02
В Днепре стартовала реконструкция роддома №1, за 60 лет там родилась треть жителей города, - ОГА 03
В Днепре стартовала реконструкция роддома №1, за 60 лет там родилась треть жителей города, - ОГА 04

Автор: Наталя Джума
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За стільки років...пологовий назбирав коштів на лікарню європейського рівня.
Але звісно всі гроші розійшлись по кишенях.
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24.11.2021 09:13 Ответить
Пані Ксеніє , Ви здивовані ? А чогось ні...
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24.11.2021 10:26 Ответить
Наші бариги вчаться не у європейців

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24.11.2021 10:03 Ответить
а в Борисполе наоборот,закрыли единственный роддом на район,наверное кто то глаз положил на здание и землю.
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24.11.2021 10:17 Ответить
Калом-мойскиц, Генчик Корбан, Юлия Владим Григян-Телегина, Пинчук ( не арт-центр), одизные мафиози типа Петровского тоже из этого родома?
Тогда предлагаю здание взорвать!
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24.11.2021 10:23 Ответить
 
 