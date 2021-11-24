На границе с Беларусью началась спецоперация "Полесье", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье".

Она координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности", - отметили в ведомстве.

Как сообщил первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко, на сегодняшний день на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину и поэтому правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.

"Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась", - отметил он.

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Первый заместитель Председателя ГНСУ добавил, что ее главная задача – не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину и для этого обеспечивается координация действий всех задействованных сил.

Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа Межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.

Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.

В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых приграничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья.

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