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На границе с Беларусью началась спецоперация "Полесье", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье".

Она координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности", - отметили в ведомстве.

Как сообщил первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко, на сегодняшний день на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину и поэтому правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.

"Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась", - отметил он.

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Первый заместитель Председателя ГНСУ добавил, что ее главная задача – не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину и для этого обеспечивается координация действий всех задействованных сил.

Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа Межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.

Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.

В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.

Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых приграничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья.

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На границе с Беларусью началась спецоперация Полесье, - Госпогранслужба 01
На границе с Беларусью началась спецоперация Полесье, - Госпогранслужба 02
На границе с Беларусью началась спецоперация Полесье, - Госпогранслужба 03
На границе с Беларусью началась спецоперация Полесье, - Госпогранслужба 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Ну что же будем воевать.Могу предположить что Китай только этого и ждет чтоб оттяпать територию кацапии по самый Урал.А на фоне того что мокшане вторглись в Украину никто из мирового сообщества их за это не осудит.Так же появится шанс у Японии вернуть себе острова и у стран которые окупированы мокшандией.
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24.11.2021 10:06
+5
Короче, готовимся ловить цыган на своей территории. С тем, что они беспрепятственно пересекут границу, если двинутся в нашу сторону, уже молча смирились.
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24.11.2021 09:37
+4
Від Бульбашії всі відгороджуються як від чуми.
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24.11.2021 09:30
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мнясо ру буде свіжоморожене... під посіви наші нові

Россия проводит беспрецедентный в современной истории страны призыв резервистов армию, сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

По их словам, повестки получили десятки тысяч находящихся в резерве россиян, чего не было со времен СССР.

Источники агенства полагают, что эти действия являются частью плана по подготовке масштабного вторжения российской армии на территорию Украину с нескольких направлений, которое может начаться в ближайшее время - после наступления холодов.

Ролью резервистов, по мнению источников Bloomberg, станет удержание территории для «продолжительной оккупации», в то время как непосредственно военную операцию проведут группы численностью почти 100 тысяч человек, сосредоточенные близ границы.

Около половины из сотни батальонных тактических групп, развернутых в приграничных зонах, уже находятся на позициях для наступления, которое, вероятнее всего, будет проходить при поддержке авиации, утверждают источники агентства.
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24.11.2021 09:23 Ответить
100 тис це ні про що проти України, хіба що вони якесь село будуть брати.
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24.11.2021 09:48 Ответить
Возьмем Менск за два дня!!!
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24.11.2021 09:24 Ответить
Треба займатися облаштуванням справжнього кордону...
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24.11.2021 09:25 Ответить
Замість розробки систем ППО гроші викинуть на стримування міфічних біженців?
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24.11.2021 09:30 Ответить
Там кордон ще гірше ніж з москалями в сенсі перекриття, ліси, болота, ненабагато краше прохідний ніж гори.
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24.11.2021 09:52 Ответить
так, але зараз болота замерзнуть ,тільки надіюсь разом з мігрантами ...
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24.11.2021 10:02 Ответить
Ну, как бы болота сами по себе могут легко "принять" несколько тысяч мигрантов. Там ресурс практически неограниченный.
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24.11.2021 12:11 Ответить
Від Бульбашії всі відгороджуються як від чуми.
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24.11.2021 09:30 Ответить
Короче, готовимся ловить цыган на своей территории. С тем, что они беспрепятственно пересекут границу, если двинутся в нашу сторону, уже молча смирились.
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24.11.2021 09:37 Ответить
Звісно перетнуть, там навіть місцеві ********* і попадають в Білорусь, просто цікаво як чорні, будуть проходити десятки км по зимовому лісу.
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24.11.2021 09:50 Ответить
Ну что же будем воевать.Могу предположить что Китай только этого и ждет чтоб оттяпать територию кацапии по самый Урал.А на фоне того что мокшане вторглись в Украину никто из мирового сообщества их за это не осудит.Так же появится шанс у Японии вернуть себе острова и у стран которые окупированы мокшандией.
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24.11.2021 10:06 Ответить
Лично мне фиолетово, как там китай с россией жениться будут....
и по барабану - кто из них в позе сверху, или снизу....
пусть рашка крым, донецк и луганск отдаст и хоть потом с китаем какой угодно камасутрой занимается...
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24.11.2021 11:55 Ответить
В таком случае зачем Вы вообще здесь что-то коментируете?Может лучше Вам на порносайтах зависать?Сказать нечего а гадить не хотите,за что уважаю.Но не в этой колие Вы находитесь.
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24.11.2021 13:14 Ответить
вообще то я не говорил, а писал. да и не похож цензор на порносайт, вернее совсем не порносайт.

а вы, я так понял - совсем против камасутры между рашкой и китаем?
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24.11.2021 14:40 Ответить
Я Вас неожиданно удивлю.Меня больше волнует ситуация в моей стране Украина.
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24.11.2021 14:45 Ответить
вот и меня волнует именно эта же ситуация, и именно в этой же стране. и если камасутра между восточными "державами" будет иметь положительный результат на благосостояние моей страны (Украины) - то пусть они занимаются этой камасутрой 26 часов в сутки - на час раньше начинают и на час позже заканчивают....
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24.11.2021 14:50 Ответить
"Дерево кощея с его смертью" растет в Киеве (кощей об этом знает и будет делать все, чтоб получить над ним контроль), если вам это непонятно, то вы наивные простаки (или дураки)!
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24.11.2021 10:13 Ответить
С другой стороны этот ,,кащей,,понимает что вторжение в Украину станет развалом ,,великой и безкрайней,,и им останутся только мокшанские болота возможно и из Украиной.А это полный крах империи и потеря средств для существования.Ведь все благосостояния кацапии находится за Уралом а китайцы свой шанс не упустят.
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24.11.2021 10:22 Ответить
У него НЕТ ВЫБОРА - это историческая западня (закономерный ход событий)!
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24.11.2021 10:26 Ответить
Если у кащея нет выбора за то выбор есть у страны.А для сохранения страны самым разумным будет отстранить кащея из его окружением от управления страной и наладить отношения из миром ведь Германия и Франция это не весь мир.
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24.11.2021 10:44 Ответить
Это только в сказках "иванушки-дурачки" герои! А на самом деле просто - ДУРОЧКИ!
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24.11.2021 11:56 Ответить
Ухт-ты и итальянские флаги к обсуждению этой темы подтянулись.Забыли что фашизм именно от Италии произошел.А первым награжденным у Ватикане миротворцем после анексии Крыма оказался *****.
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24.11.2021 13:08 Ответить
вообще-то флаг французский (но он не имеет ко мне никакого отношения, как и итальянский) А "фашизм" - это дежурная страшилка УЗУРПАТОРОВ власти, которые по средством БОЛЬШЕВИЗМА ее удерживают!
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24.11.2021 13:17 Ответить
знать бы в каком яйце у кащея смерть..... в правом, чи в левом....

может в обоих?
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24.11.2021 11:58 Ответить
Да у ***** и яиц-то нету.Он посылает на убой иванушек-дурачков хотя сам себе обустроил виртуальный сказочный мир в который его никто не примет не смотря на его триллионные достатки так как после вторжение в Украину никто из держателей денег ***** не будет рисковать своей экономикой и ссорится из миром при том что все деньги ***** и так останутся в банках ихних стран.
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24.11.2021 13:22 Ответить
так как же у него будут яйца? в сказке как написано? - смерть в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в ларце, ларец на дубе, дуб вообще х...р знает где....
откуда у него яйца?.....
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24.11.2021 14:44 Ответить
Наверняка пинать по обоих нету смысла,ведь папа Карло Буратине-то яйца выстругать забыл.
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24.11.2021 14:48 Ответить
Ловить черно бородатых готов на общественных началах. Не знаю как Погран служба, но обычные люди доброаольцы сами с эти справятся лишь бы власть не мешала
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24.11.2021 10:29 Ответить
Все это пших. Который закончится лишь тем, что вот эти посты на дорогах будут торбить местное население контролируемых приграничных районов. А пехом перейти границу в лесах/болотах Полесья вообще не составит мигрантам труда, так как там нет системы заграждений и мониторинга. Патрулирование в условиях той местности весьма условное.
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24.11.2021 10:32 Ответить
Im nado tolko projti granicu,a tam ix zabirajet kontrabandisti i vezut dalse.Jesli takije jest Polse i Litve tak u vas takze ix budet nemalo.
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24.11.2021 10:59 Ответить
просто ЗАМИНИРУЙТЕ всю линию границы с Беларусью кроме переходов и не выеживайтесь.
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24.11.2021 13:00 Ответить
товарищь командующий! разрешите приступать?!
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25.11.2021 12:02 Ответить
дозволяю, виконуйте!
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25.11.2021 16:27 Ответить
 
 