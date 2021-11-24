На границе с Беларусью началась спецоперация "Полесье", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
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На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье".
Она координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности", - отметили в ведомстве.
Как сообщил первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко, на сегодняшний день на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов в Украину и поэтому правоохранительные органы совместными усилиями уже принимают меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.
"Для дальнейшего реагирования на возможное усложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась", - отметил он.
Первый заместитель Председателя ГНСУ добавил, что ее главная задача – не допустить пересечения нелегальными мигрантами государственной границы и попадания их в Украину и для этого обеспечивается координация действий всех задействованных сил.
Для руководства операцией и оперативного обмена информацией организована работа Межведомственных координационных штабов на центральном и областных уровнях, на тактическом (районном) уровне созданы координационные группы управления.
Контроль режима государственной границы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп незаконных мигрантов.
В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения.
Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых приграничных районов будут проходить выставление контрольных постов на автомобильных дорогах и патрулирование основных путей, направляющихся к государственной границе, проверки автобусных и железнодорожных станций, проведение превентивных мероприятий в населенных пунктах приграничья.
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Россия проводит беспрецедентный в современной истории страны призыв резервистов армию, сообщает Bloomberg cо ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.
По их словам, повестки получили десятки тысяч находящихся в резерве россиян, чего не было со времен СССР.
Источники агенства полагают, что эти действия являются частью плана по подготовке масштабного вторжения российской армии на территорию Украину с нескольких направлений, которое может начаться в ближайшее время - после наступления холодов.
Ролью резервистов, по мнению источников Bloomberg, станет удержание территории для «продолжительной оккупации», в то время как непосредственно военную операцию проведут группы численностью почти 100 тысяч человек, сосредоточенные близ границы.
Около половины из сотни батальонных тактических групп, развернутых в приграничных зонах, уже находятся на позициях для наступления, которое, вероятнее всего, будет проходить при поддержке авиации, утверждают источники агентства.
и по барабану - кто из них в позе сверху, или снизу....
пусть рашка крым, донецк и луганск отдаст и хоть потом с китаем какой угодно камасутрой занимается...
а вы, я так понял - совсем против камасутры между рашкой и китаем?
может в обоих?
откуда у него яйца?.....