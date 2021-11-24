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Беларусь (7527) граница (4749) Житомирщина (1314) Нацполиция (15746)

К охране границы с Беларусью в Житомирской области привлекли дополнительные наряды полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

С 20 часов 23 ноября в рамках специальной операции по усилению границы с Республикой Беларусь на совместное с пограничниками и нацгвардейцами патрулирование севера региона заступили дополнительные наряды полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Нацполиции Житомирской области.

Отмечается, что основной задачей стражей порядка была охрана правопорядка в громадах, разъяснительная работа с местным населением для предупреждения рисков нелегальной миграции.

Сразу после доведения участникам служебных задач правоохранители и военнослужащие ГПСУ отправились в определенные участки несения службы на территориях приграничных громад.

К обеспечению правопорядка и профилактической работе с населением присоединились полицейские сектора реагирования патрульной полиции и участковые офицеры, спецназовцы ГУНП. Правоохранители вместе с военнослужащими ГПСУ и НГУ работают на автомобильных постах и ​​в составе автопатрулей.

Также смотрите: На границе с Беларусью началась спецоперация "Полесье", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

К охране границы с Беларусью в Житомирской области привлекли дополнительные наряды полиции 01
К охране границы с Беларусью в Житомирской области привлекли дополнительные наряды полиции 02
К охране границы с Беларусью в Житомирской области привлекли дополнительные наряды полиции 03
К охране границы с Беларусью в Житомирской области привлекли дополнительные наряды полиции 04
К охране границы с Беларусью в Житомирской области привлекли дополнительные наряды полиции 05

Автор: Наталя Джума
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Зачем они все в масках, они ж все вакцЫнированные в том чортов МВД. Да еще и на свежем воздухе
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24.11.2021 10:31 Ответить
Бурштин не про...гавте, пока захищаєтєся від міфічних мігрантів.
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24.11.2021 10:46 Ответить
Никому ненужные, скоро побегут мигранты в Украину!.
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24.11.2021 10:59 Ответить
"Граница спит...
Не спят наряды."®
Из серии очерков "На границе тучи ходят хмуро"©
В пограничном наряде бдительный Карацупа со своим четвероногим другом Индусом зорко дрыхнут под деревом. Рядом ухищрённо ползёт коварный нарушитель государственной границы - подлый контрабандист. Внезапно Карацупа приоткрывши один глаз бесшумно пнул сапогом в бок Индуса и дал чёткую команду:

Индус! Куси! Куси-куси...

Верный Индус, зевнувши:

Обломись, я лучше гавкну.
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24.11.2021 11:16 Ответить
убд сразу получат или через месяц?
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24.11.2021 11:50 Ответить
 
 