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В Ривненской области восстановлена самая разрушенная дорога региона, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На дороге территориально значения Т-18-01 Ривне-Здолбунов-Мизоч-Дубно в Ривненской области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершился капитальный ремонт 13-километрового участка, соединяющего села Здовбица, Уездцы и Кунин. До начала ремонта это была одна из худших дорог в области.

Об окончании работ сообщили в Ривненской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

В Ривненской области восстановлена самая разрушенная дорога региона, - ОГА 01

"Из-за крайне перенасыщенного количества транспорта именно эта дорога была одной из самых плохих в области. Колейность, ямы и выбоины – это то, на что постоянно сетовали водители", - поделился глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

В Ривненской области восстановлена самая разрушенная дорога региона, - ОГА 02

Ремонт дороги был начат еще в прошлом году. Подрядчик провел на отрезке между Здовбицей и Куниным фрезерование старого дорожного покрытия, после чего были уложены два новых слоя асфальтобетонной смеси. В ходе работ были также укреплены обочины.

На сегодняшний день дорожники уже проводят обустройство автобусных остановок, устанавливают барьерное ограждение и дорожные знаки. На новом покрытии также наносится дорожная разметка.

В Ривненской области восстановлена самая разрушенная дорога региона, - ОГА 03

По планам "Большой стройки", восстановление дороги Т-18-01 будет продолжено на участке Здолбунов - Дубно.

Напомним, по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года планируется восстановить все 24 000 км дорог государственного значения.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Дивлячись на одному з фото на автобусну зупинку мимоволі подумав а скільки вкрали на тій халабуді що там стоїть з металевих уголків та декількох листів шиферу?? Соромно!! Подивіться як такі споруди виглядають поряд ав Польщі та Чехії!!
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24.11.2021 11:09
+7
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24.11.2021 10:54
+3
Велике крадівництво в діі 😠
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24.11.2021 10:45
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Велике крадівництво в діі 😠
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24.11.2021 10:45 Ответить
Але ж видно куди гроші йдуть, за порошенко просто розкрадали все під нуль і нічого не робили!
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24.11.2021 11:18 Ответить
Так, гроші йдуть на те, щоб кацапам з Білорусі наступати зручно було
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24.11.2021 11:48 Ответить
Не набридло ще таку маячню писати? Чи методичка не дозволяє? Це ж вже заїжжена платівка.
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24.11.2021 12:45 Ответить
о всезнаючий бох інету Lяшеник I, прошу вже котрий раз тебе як колишнього, майже керівника "Укравтодору"... Поділись свої знаннями з нами та напиши? хоч щось? про собівартість ремонту дороги??? Ти ж падло все знаєш, порівняй же нам, як нещадно "крав" на 1км Порошенко, щоб дешевше будувати.
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24.11.2021 13:52 Ответить
"Кунин" фото огонь!
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24.11.2021 10:50 Ответить
Кунин

1 серпня 2018 р. ·



ПРО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ СЕЛА КУНИН

У слові "Кунин", можливо, дві складових. Перша "Кун"¬ - походить від імені людини, що засвідчена 1136 року в записі "Куна" ("На то сведком [свідком] бил дьяк Куна с Новгорода"). А "ин" означає "чий".
До назви села відомі також інші наближені імена:
- давньоруське Кунослав, де захована побажальна ідея "Хай буде цінним (дорогоцінним) і славним!";
- болгарське Куно (Куньо) виводять з імені Костянтин ("стійкий", "постійний");
- польське Куна пов'язують з словом куна "куниця";
- німецьке Кунрад (Конрад), значення якого "сміливий", "радий".

Кунин - назва, де приховане поняття "населений пункт, який заснував (фондував, привласнив) Куна (Кун)", ім'я (можливо і прізвисько), котрого, скоріш за все, витворене з давніх імен: Кунослав, Куномир, Кунрад.

В Україні є ще одне село під назвою Кунин. Знаходиться воно у Жовтківському районі Львівської області.

Текст з книги: Прадавня батьківська земля - село Кунин: іст.-краєзнав. нарис / упоряд. Т. Павлюк. - Рівне: О. Зень, 2017. - 46 с.
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24.11.2021 10:51 Ответить
КУНА

(от слова «куница» или от лат. cuneus - кованый, сделанный из металла) - собирательное название денег домонгольской Руси, в числе которых были и меха ценных пород зверей - единица древнерусской кунной денежной системы. Существовала до XIV в. и исчезла из употребления в связи с появлением новой денежной единицы - деньги.

У славян Восточной Европы были куны ( от расчета куницами)

В Хорватии до сих пор денежные единицы Куны ,
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24.11.2021 11:59 Ответить
Софійко! "Латинь" до назв одиниць платежу в дохристиянській Русі ніякого стосунку не має! Тоді і "латині" русичі не знали! Чому? Та тому що вони торгували не з "римлянами" а з візантійцями А у них державною мовою була грецька!
Крім "кун" були і "бєлі" (шкурки білок) Це були найпоширеніші шкурки на торзі (до цих пір у чинбарів ("скорняков") у ходу є професійне поняття "викунять" - це про якість хутра Якщо звір до того як його добули перелиняв то шкурку називають "викунявша" А якщо звір не встиг перелинять до кінця - то "невикунявша")
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24.11.2021 12:29 Ответить
Есть предположение, что слово Куна имеет общеславянские корни и созвучно римскому денарию, появившемуся в обращении сначала в странах Северной Европы. Из языка западных славян слово Куна перекочевало в язык восточных славян, вытеснив термин «сребро». В целом термин Куна надолго укоренился в славянских языках в качестве собирательного понятия, обозначавшего «деньги».

Однако большинство ученых доказывают правомерность «меховой» теории и связывают это название с мехом пушного зверя - куницей и с зимним мехом любого зверька ценной породы, например, соболя. Ценилась только спинка с передними лапами. Такое расширенное толкование Куна происходит от того, что звери ценных пушных пород линяют весной, а осенью кунятся, то есть обрастают подпушью и длинной остью.
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24.11.2021 12:40 Ответить
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24.11.2021 12:42 Ответить
Я з прибічниками "хутряної" версії згоден! Метал і вироби з нього з"явилися у торговому обігу людей набагато пізніше ніж з"явилася сама торгівля Спочатку вона була "міновою" - міняли "щось" на "щось" Кремінь і знаряддя з нього міняли на вироби з кістки , охру та інші мінеральні фарбники міняли на вичинені шкури І так далі Так як хутро мало найбільш "універсальний" характер, то саме воно і стало "еквівалентом оцінки того чи іншого товару! Пізніше його замінили монети , що стали універсальним еквівалентом при оцінці товарів Торгівля з нашими предками велася ще до нашої ери В той час у них може й метал взагалі використовувався обмежено - у вигляді мідних чи бронзових виробів Держави у них ще не було тому не було і органу який-би "стандартизував" монетний еквівалент Перші монети які побачили слов"яни - це були "сестерції" соліди" "денарії" в руках римлян (на Дунаї) і греків (на Дніпрі та Південному Бузі)
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24.11.2021 13:39 Ответить
от не бачу по боках червоне, то язик чи що інше
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24.11.2021 10:52 Ответить
баранам розповіли що це ремонт з бюджету країни, а не з бюджету Бені і Вови Квартального
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24.11.2021 10:50 Ответить
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24.11.2021 10:54 Ответить
Лещенко опытный железноДОРОЖНИК
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24.11.2021 15:16 Ответить
глядя на дорогу у остановки и бордюр, за такое восстановление руки оторвать мало!!!
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24.11.2021 10:56 Ответить
Дорогу отремонтировали. Зрада!!!
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24.11.2021 11:07 Ответить
перемога ж... зрада, якщо б у три рази довшу б зробили, як коштів, що переварили, так Мерзенний?
Голосував за майстрів спорту по поширенню ковіду?
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24.11.2021 13:57 Ответить
А тепер можеш розшифрувати свій висер? Нічого не зрозуміло.
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24.11.2021 14:22 Ответить
мовні борошна? Скористайся перекладом чи сусіда перепроси.
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24.11.2021 14:28 Ответить
Чи ти дурний, чи що? Розшифруй зміст тобою написаного, дурню.
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24.11.2021 14:32 Ответить
бидло обмежене, тебе хтось ображав? Манкуртом був, ним і здохнеш.
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24.11.2021 14:36 Ответить
То що ти хотів сказати по темі? Чи просто висратись прийшов?
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24.11.2021 14:38 Ответить
Дивлячись на одному з фото на автобусну зупинку мимоволі подумав а скільки вкрали на тій халабуді що там стоїть з металевих уголків та декількох листів шиферу?? Соромно!! Подивіться як такі споруди виглядають поряд ав Польщі та Чехії!!
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24.11.2021 11:09 Ответить
Вот где тротуары доя пешеходов вдоль дороги ? Что за отношение к людям в селе как к совку и крепостным ? а

дети в школу по дороге должны ходить ?
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24.11.2021 11:53 Ответить
Халтурщики і халамидники. Ганьба.
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24.11.2021 12:15 Ответить
Якщо йде дощ під зупинкою не заховатися взагалі. Місця для сидіння немає. Алкаші і то краще роблять.
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24.11.2021 13:01 Ответить
З водовідведенням як завжди біда.Хоча би прибрали бруд перед камерами.І видно чудово по другій фотці які качелі їздити по такій дорозі.Просто наложили асфальт по старій і готово.Халтура.
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24.11.2021 13:10 Ответить
 
 