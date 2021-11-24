В Ривненской области восстановлена самая разрушенная дорога региона, - ОГА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
На дороге территориально значения Т-18-01 Ривне-Здолбунов-Мизоч-Дубно в Ривненской области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершился капитальный ремонт 13-километрового участка, соединяющего села Здовбица, Уездцы и Кунин. До начала ремонта это была одна из худших дорог в области.
Об окончании работ сообщили в Ривненской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за крайне перенасыщенного количества транспорта именно эта дорога была одной из самых плохих в области. Колейность, ямы и выбоины – это то, на что постоянно сетовали водители", - поделился глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.
Ремонт дороги был начат еще в прошлом году. Подрядчик провел на отрезке между Здовбицей и Куниным фрезерование старого дорожного покрытия, после чего были уложены два новых слоя асфальтобетонной смеси. В ходе работ были также укреплены обочины.
На сегодняшний день дорожники уже проводят обустройство автобусных остановок, устанавливают барьерное ограждение и дорожные знаки. На новом покрытии также наносится дорожная разметка.
По планам "Большой стройки", восстановление дороги Т-18-01 будет продолжено на участке Здолбунов - Дубно.
Напомним, по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года планируется восстановить все 24 000 км дорог государственного значения.
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1 серпня 2018 р. ·
ПРО ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ СЕЛА КУНИН
У слові "Кунин", можливо, дві складових. Перша "Кун"¬ - походить від імені людини, що засвідчена 1136 року в записі "Куна" ("На то сведком [свідком] бил дьяк Куна с Новгорода"). А "ин" означає "чий".
До назви села відомі також інші наближені імена:
- давньоруське Кунослав, де захована побажальна ідея "Хай буде цінним (дорогоцінним) і славним!";
- болгарське Куно (Куньо) виводять з імені Костянтин ("стійкий", "постійний");
- польське Куна пов'язують з словом куна "куниця";
- німецьке Кунрад (Конрад), значення якого "сміливий", "радий".
Кунин - назва, де приховане поняття "населений пункт, який заснував (фондував, привласнив) Куна (Кун)", ім'я (можливо і прізвисько), котрого, скоріш за все, витворене з давніх імен: Кунослав, Куномир, Кунрад.
В Україні є ще одне село під назвою Кунин. Знаходиться воно у Жовтківському районі Львівської області.
Текст з книги: Прадавня батьківська земля - село Кунин: іст.-краєзнав. нарис / упоряд. Т. Павлюк. - Рівне: О. Зень, 2017. - 46 с.
(от слова «куница» или от лат. cuneus - кованый, сделанный из металла) - собирательное название денег домонгольской Руси, в числе которых были и меха ценных пород зверей - единица древнерусской кунной денежной системы. Существовала до XIV в. и исчезла из употребления в связи с появлением новой денежной единицы - деньги.
У славян Восточной Европы были куны ( от расчета куницами)
В Хорватии до сих пор денежные единицы Куны ,
Крім "кун" були і "бєлі" (шкурки білок) Це були найпоширеніші шкурки на торзі (до цих пір у чинбарів ("скорняков") у ходу є професійне поняття "викунять" - це про якість хутра Якщо звір до того як його добули перелиняв то шкурку називають "викунявша" А якщо звір не встиг перелинять до кінця - то "невикунявша")
Однако большинство ученых доказывают правомерность «меховой» теории и связывают это название с мехом пушного зверя - куницей и с зимним мехом любого зверька ценной породы, например, соболя. Ценилась только спинка с передними лапами. Такое расширенное толкование Куна происходит от того, что звери ценных пушных пород линяют весной, а осенью кунятся, то есть обрастают подпушью и длинной остью.
Голосував за майстрів спорту по поширенню ковіду?
дети в школу по дороге должны ходить ?