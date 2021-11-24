Дистанционно "взламывали" мобильные и продавали конфиденциальную информацию граждан: СБУ разоблачила участников международной хакерской группировки. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ пресекли противоправную деятельность группы хакеров. Злоумышленники позиционировали себя как участники международной хакерской группировки Phoenix. "Специализировались" на дистанционном "взломе" мобильных устройств и незаконном сборе персональных данных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в состав группировки входили 5 граждан Украины, жителей Киева и Харькова. Все имели высшее техническое образование.

В своей деятельности злоумышленники использовали специально разработанное ПО и технические средства.

Для получения доступа к учетным записям пользователей мобильных устройств хакеры использовали "фишинговые" ресурсы - копии сайтов известных производителей мобильных устройств Apple, Samsung и т.д.

Пользователь мобильного устройства, загружая приложение или программу на таком "псевдоофициальном" сайте, предоставлял злоумышленникам пароль в свой аккаунт. Затем злоумышленники копировали информацию, хранившуюся на сломанном телефоне.

Полученные таким образом данные позволяли злоумышленникам снимать средства со счетов граждан и продавать третьим лицам информацию об их личной жизни.

Средняя стоимость за несанкционированный доступ к учетной записи владельца мобильного телефона составляла $200.

Также задокументировано, что еще одним видом "деятельности" злоумышленников было разблокирование краденных и потерянных гаджетов производства Apple. Впоследствии их продавали в сети подконтрольных магазинов в Киеве и Харькове.

По оперативным данным, хакеры вели свою "деятельность" более 2 лет, а их жертвами за это время стали несколько сотен человек.

В ходе 5 обысков, проведенных по адресам расположения офисов, подпольных технических центров, функционировавших под видом магазинов по продаже телефонов, и фактического проживания злоумышленников в Киеве и Харькове, правоохранители изъяли:

компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности;

программное обеспечение и технические средства для несанкционированного вмешательства в аккаунты;

краденные мобильные телефоны, которые под видом новых готовили к сбыту.

Решается вопрос об объявлении о подозрении участникам группировки по ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.

Мероприятия по разоблачению деятельности хакерской группировки проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры Киева.









Фото: сайт СБУ