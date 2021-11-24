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мошенничество (1129) СБУ (18697) телефон (247) хакер (1122)

Дистанционно "взламывали" мобильные и продавали конфиденциальную информацию граждан: СБУ разоблачила участников международной хакерской группировки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Киберспециалисты СБУ пресекли противоправную деятельность группы хакеров. Злоумышленники позиционировали себя как участники международной хакерской группировки Phoenix. "Специализировались" на дистанционном "взломе" мобильных устройств и незаконном сборе персональных данных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в состав группировки входили 5 граждан Украины, жителей Киева и Харькова. Все имели высшее техническое образование.

В своей деятельности злоумышленники использовали специально разработанное ПО и технические средства.

Для получения доступа к учетным записям пользователей мобильных устройств хакеры использовали "фишинговые" ресурсы - копии сайтов известных производителей мобильных устройств Apple, Samsung и т.д.

Пользователь мобильного устройства, загружая приложение или программу на таком "псевдоофициальном" сайте, предоставлял злоумышленникам пароль в свой аккаунт. Затем злоумышленники копировали информацию, хранившуюся на сломанном телефоне.

Дистанционно взламывали мобильные и продавали конфиденциальную информацию граждан: СБУ разоблачила участников международной хакерской группировки 01

Полученные таким образом данные позволяли злоумышленникам снимать средства со счетов граждан и продавать третьим лицам информацию об их личной жизни.

Средняя стоимость за несанкционированный доступ к учетной записи владельца мобильного телефона составляла $200.

Также задокументировано, что еще одним видом "деятельности" злоумышленников было разблокирование краденных и потерянных гаджетов производства Apple. Впоследствии их продавали в сети подконтрольных магазинов в Киеве и Харькове.

Дистанционно взламывали мобильные и продавали конфиденциальную информацию граждан: СБУ разоблачила участников международной хакерской группировки 02

По оперативным данным, хакеры вели свою "деятельность" более 2 лет, а их жертвами за это время стали несколько сотен человек.

В ходе 5 обысков, проведенных по адресам расположения офисов, подпольных технических центров, функционировавших под видом магазинов по продаже телефонов, и фактического проживания злоумышленников в Киеве и Харькове, правоохранители изъяли:

  • компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности;
  • программное обеспечение и технические средства для несанкционированного вмешательства в аккаунты;
  • краденные мобильные телефоны, которые под видом новых готовили к сбыту.

Решается вопрос об объявлении о подозрении участникам группировки по ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

Дистанционно взламывали мобильные и продавали конфиденциальную информацию граждан: СБУ разоблачила участников международной хакерской группировки 03

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Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц.

Мероприятия по разоблачению деятельности хакерской группировки проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры Киева.

Дистанционно взламывали мобильные и продавали конфиденциальную информацию граждан: СБУ разоблачила участников международной хакерской группировки 04
Дистанционно взламывали мобильные и продавали конфиденциальную информацию граждан: СБУ разоблачила участников международной хакерской группировки 05
Дистанционно взламывали мобильные и продавали конфиденциальную информацию граждан: СБУ разоблачила участников международной хакерской группировки 06
Дистанционно взламывали мобильные и продавали конфиденциальную информацию граждан: СБУ разоблачила участников международной хакерской группировки 07
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
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яблокосерьезно заходит на рынок, раз за такие шарашкиремонты взялось сбу (боже,когда они уже по профилю начнут работать).
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24.11.2021 11:03 Ответить
причому тут ху.йло? люди крали за допомогою розумових здібностей та навиків, а ***** просто головний під.ар під.аросійського народу в країні пі.дорососія, і те що ти почем прапор Великої Британії не приховає твою належність до пі.дарососійського лишньохромосомого імбецильного народу!
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24.11.2021 12:48 Ответить
Если сравнить наказание по статье, что им хотят предъявить:
Статья 361-1 Уголовного кодекса Украины. Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт

1. Создание с целью использования, распространения или сбыта, а также распространение или сбыт вредных программных или технических средств, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи -

наказываются штрафом от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

и той, по которую должны были предъявить ст.190 УК (Мошенничество)


3. Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.


то налицо уже "ДОГОВОРНЯЧОК" (видимо уже "поделились" с ментами!)

Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-361-1
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24.11.2021 12:20 Ответить
Эти негодяи и на зоне будут в ценк и у воров и у администрации. Куда их девать непонятно, в идеале в штрафбат и на Авдкевку, но это уже при Хунте будет возможно
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24.11.2021 12:29 Ответить
А не зря я дію ставить не хочу!
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25.11.2021 19:27 Ответить
 
 