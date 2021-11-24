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Войска РФ обстреляли из минометов пограничный пост КПВВ "Марьинка", повреждены фортификационные сооружения, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

24 ноября в 9:10 вооруженные формирования РФ произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре Донецк-Курахово с применением минометов калибра 82 мм.

Об этом информирует украинская сторона СЦКК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Под непосредственный обстрел попали места несения службы пограничного наряда 11 пограничного отряда. Зафиксировано попадание трех мин. Личный состав пограничного наряда не пострадал, повреждены фортификационные сооружения. Ответный огонь не открывался из соображений безопасности гражданского населения. Ведь именно по этому дорожному коридору только накануне осуществлялся пропуск гражданских и транспортных средств через линию разграничения", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, а также свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирных граждан, осуществляющих движение через КПВВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, у Широкиного враг применил 120-мм минометы, - штаб ООС

Войска РФ обстреляли из минометов пограничный пост КПВВ Марьинка, повреждены фортификационные сооружения, - СЦКК 01

Войска РФ обстреляли из минометов пограничный пост КПВВ Марьинка, повреждены фортификационные сооружения, - СЦКК 02
Войска РФ обстреляли из минометов пограничный пост КПВВ Марьинка, повреждены фортификационные сооружения, - СЦКК 03
Войска РФ обстреляли из минометов пограничный пост КПВВ Марьинка, повреждены фортификационные сооружения, - СЦКК 04
Войска РФ обстреляли из минометов пограничный пост КПВВ Марьинка, повреждены фортификационные сооружения, - СЦКК 05
Войска РФ обстреляли из минометов пограничный пост КПВВ Марьинка, повреждены фортификационные сооружения, - СЦКК 06

Автор: Наталя Джума
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Вогонь у відповідь не відкривався з міркувань безпеки цивільного населення... -Тю, можно подумать , шо нет беспилотников , шобы разведать кто находится возле оркоминометов. Каарочи , зебилья отмазка.
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24.11.2021 13:01 Ответить
Меркель опять молчит
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24.11.2021 13:06 Ответить
А Гордоно-спальчевский (братья по деду и учились в одном и том же московском институте) тоже не выражают обеспокоенности. Хотя вечно любят корчить умняк.
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24.11.2021 13:09 Ответить
Рекомендую прослушать до конца - там про Сингапур

Прямим текстом: На порозі грандіозного шухеру

https://youtu.be/jt-9vUpNqTc

22.11.2021 23:12
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24.11.2021 13:12 Ответить
Які безпілотники???!!! Ти шо...

В нас же ж "рєжим тішини". Снайперам, розвідці та безпілотникам ніяк не можна працювати.

Можна тільки сидіти в бункерах та отримувати удари.
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24.11.2021 13:18 Ответить
Усі КПВВ з ОРДЛО треба закрити на 25 років.
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24.11.2021 13:09 Ответить
і не називати їх прикордонними...
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26.11.2021 15:07 Ответить
Главное прекратить - СТРЕЛЯТЬ
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24.11.2021 13:13 Ответить
Поднимите Байкадар!!
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24.11.2021 13:15 Ответить
Байрактары должны круглосуточно висеть в воздухе. Одно их присутствие на передке заставит рашоорков дрыстать не вылезая из окопов.
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24.11.2021 13:19 Ответить
Одного Bayraktar TB2 будет достаточно в хороших руках, чтобы разбомбить там все. И Москву в придачу
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24.11.2021 13:48 Ответить
Финита ля комедия!
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24.11.2021 13:48 Ответить
Нада просто закрити КПВВ , хоча б на 8 років як мінімум .
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24.11.2021 13:25 Ответить
Війська РФ обстріляли із мінометів прикордонний пост КПВВ "Мар'їнка", пошкоджено фортифікаційні споруди, - СЦКК. Джерело: https://censor.net/ua/p3301308

Не старайтесь - скабєєва у себе на шой все одно скаже що ЗСУ набухались і зігували, потім вирішили обстріляти сами себе щоб визвати Третю Свтову Війну
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24.11.2021 17:58 Ответить
 
 