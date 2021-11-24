РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4958 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины
3 538 7
Луганщина (6247) СБУ (18699) тайник (127)

СБУ обнаружила в Луганской области вражеский тайник с противотанковыми минами, предназначавшимися для подрыва украинской техники. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

СБУ продолжает системно выявлять и обезвреживать боевые хранилища участников незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР". В ходе оперативных действий в Луганской области установлено местонахождение еще одного вражеского схрона с арсеналом средств поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Среди изъятого – противотанковые мины общим весом почти 40 кг тротила.

Укрытие было обустроено под полом полуразрушенного здания на территории Северодонецкого района.

По предварительным данным, схрон в 2014 году оборудовали подразделения боевиков. Злоумышленники планировали использовать средства поражения для вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции, в том числе против украинской военной техники.

СБУ обнаружила в Луганской области вражеский тайник с противотанковыми минами, предназначавшимися для подрыва украинской техники 01

Во время осмотра хранилища сотрудники СБУ обнаружили:

  • 5 противотанковых мин ТМ-62;
  • 12 гранатометных выстрелов;
  • 7 боевых гранат разных модификаций;
  • 3 противопехотные мины МОН-50.

В настоящее время продолжаются оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Мероприятия по выявлению и изъятию боевых средств поражения проводились сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях во взаимодействии с подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Также читайте: 15 кг взрывчатки, противотанковые мины и гранатомет: СБУ обнаружила в Херсоне и на Донетчине тайники с боевыми средствами поражения. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила в Луганской области вражеский тайник с противотанковыми минами, предназначавшимися для подрыва украинской техники 02
СБУ обнаружила в Луганской области вражеский тайник с противотанковыми минами, предназначавшимися для подрыва украинской техники 03
СБУ обнаружила в Луганской области вражеский тайник с противотанковыми минами, предназначавшимися для подрыва украинской техники 04
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як вони його виявили?
показать весь комментарий
24.11.2021 13:12 Ответить
У них все находки на год вперёд расписаны.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:17 Ответить
Випадково.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:16 Ответить
Капля в море!. Там еще лет 25 придется разгребать.
показать весь комментарий
24.11.2021 13:37 Ответить
А бакланов в курсе?! Как это посмели без его ведома?! Пуйло с дерьмаком будут недовольны! Ну а бубе пох. Лишь бы дозу вовремя занесли...
показать весь комментарий
24.11.2021 13:38 Ответить
Сами прячем - сами находим - сами премии получаем
показать весь комментарий
24.11.2021 13:39 Ответить
 
 