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Винницкая область (918) Россия (91316) СБУ (18699) секретные документы (92) военная контрразведка (30)

Военная контрразведка СБУ предотвратила возможную передачу спецслужбам РФ секретных данных относительно подразделений противовоздушной обороны Украины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж Война в Украине

Военная контрразведка СБУ продолжает системно противодействовать разведывательно-взрывной деятельности спецслужб РФ против оборонного потенциала нашего государства. В Винницкой области разоблачен чиновник одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на тайном сборе секретных сведений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе следственных действий у злоумышленника изъяты незаконно полученные материалы по системам защиты отечественных оборонных объектов, в том числе подразделениям боевой авиации.

Проверяется информация о причастности военнослужащего к агентурной сети российских спецслужб.

Установлено, что чиновник скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Для этого он незаконно копировал секретные оборонные сведения и хранил их по месту жительства.

Военная контрразведка СБУ предотвратила возможную передачу спецслужбам РФ секретных данных относительно подразделений противовоздушной обороны Украины 01

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлен факт добровольного получения гражданства РФ его двумя близкими родственниками. По данным следствия, до 2017 года они постоянно проживали на территории временно оккупированной АР Крым.

При этом один из них скрыл наличие российского гражданства при поступлении в одно из заведений высшего образования Вооруженных Сил Украины.

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По материалам СБУ ему отменили допуск к гостайне и уволили из рядов военного вуза.

Военная контрразведка СБУ предотвратила возможную передачу спецслужбам РФ секретных данных относительно подразделений противовоздушной обороны Украины 02
Фото: сайт СБУ

По двум фактам, в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 422 (разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения) Уголовного кодекса Украины, проводились следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками Департамента военной контрразведки СБУ совместно со следователями Управления СБУ в Винницкой области и при процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
пусть СБУ проверит кротовью нору на которой красуется табличка Офис Президента Украины - там самые жирные кроты.
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24.11.2021 15:21
+13
Єрмак уже давно все здав.
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24.11.2021 15:07
+12
Спецслужби рф давно співпрацюють з ОП напряму.
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24.11.2021 15:16
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Дивні речі кояться, контррозвідка почала "працювати",а коли цього шпигуна і його родичі на роботу та навчання приймали - куди дивилися?)
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24.11.2021 15:03 Ответить
Єрмак уже давно все здав.
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24.11.2021 15:07 Ответить
Чудне щось відбувається...
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24.11.2021 15:07 Ответить
Спецслужби рф давно співпрацюють з ОП напряму.
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24.11.2021 15:16 Ответить
пусть СБУ проверит кротовью нору на которой красуется табличка Офис Президента Украины - там самые жирные кроты.
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24.11.2021 15:21 Ответить
Вы не пошутили? СБУ? То есть лейтенант Баканов это должен проверять? И смех, и грех...
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24.11.2021 15:58 Ответить
а что, Баканов один работает в СБУ? всему свое время, и Баканов тоже ответит за свои противоправные действия.
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24.11.2021 16:05 Ответить
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24.11.2021 16:11 Ответить
Та Вова із Єрмаком давно вже все злили разом з клістронами. Спєктаклі вони тут ставлять бурной дєятєльності.
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24.11.2021 15:21 Ответить
большая Война уже рядом..
подробный обзор❗

The Insider


@the_ins_ru

·
1 ч



К вторжению готовы. CIT анализирует рекордное скопление российских войск у границы с Украиной
https://theins.ru/politika/246616

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24.11.2021 15:23 Ответить
Я не верю в заслуги сбу. Так как жопоблок полным составом по тюрьме плачет. Тут напрямую полная слепота. Мелочь ловят,чтобы хоть какая видимость была.
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24.11.2021 15:37 Ответить
Черговий пук від фсбу
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24.11.2021 15:38 Ответить
Оригинал уже передан. это уже чисто формальности ради. копии.
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24.11.2021 15:40 Ответить
Это пипец. Украина беззащитна перед агрессором. Требуйте контракт на транзит на 25 лет. Единственное спасение.
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24.11.2021 15:41 Ответить
Единственное твоё спасение, поменять швабру на бутылку, чмо недоразвитое
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24.11.2021 15:55 Ответить
На полную завсегда. Лучше армянским коньком, но хороший дорого стоит
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24.11.2021 16:00 Ответить
Бояра, вот ваш конёк)))
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24.11.2021 16:25 Ответить
Мы в Синеокой больше самодрилой
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24.11.2021 16:27 Ответить
За уралом твоя синеокая, чмо фсбешное
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24.11.2021 16:33 Ответить
Ну зачем так я В Климовичском районе Могилевской области живу и дети недалеко
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24.11.2021 16:36 Ответить
Бураков у нас нет или чача с изабеллы или на бульбе с зерном
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24.11.2021 16:28 Ответить
Мой отец, уже умер, сделал на заводе диск на Журавинку, зерно дробил и что-то с виногрда получалось. В трехлитровки закрывал и подписывал Меньше 60 не было. И голова на утро не болела. Сахар не применял.
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24.11.2021 16:34 Ответить
Ви не дали злити інфу для рф? то шукайте роботу, шановні........
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24.11.2021 16:09 Ответить
Зачем это надо чиновнику если у нас Ермак работает на ФСБ? СМЫСЛ?
Или контр разведка врет или Бутусов с Гордоном!
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24.11.2021 16:10 Ответить
А зачем спмите???
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24.11.2021 16:36 Ответить
Что бы видно тебя не было.Спам у очень многих не открывается😂🌷×××
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24.11.2021 17:04 Ответить
У Ермака родственники запоребриком... Ну, и???
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24.11.2021 16:48 Ответить
Сказки для лохов от квартала95!
зеленский и дерьмак с друганами уже давно слили все и всех кацапам
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24.11.2021 16:49 Ответить
Війсковій контррозвідці СБУ-респект...
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24.11.2021 17:23 Ответить
а то типа этосекрет во время инета...
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24.11.2021 18:07 Ответить
50 тысяч СлаБоУмных так и не могут понять - раскрытие агента - ЭТО НИЖАЙШИЙ УРОВЕНЬ РАБОТЫ! а все потому, что вы стало львов, возглавляемое бараном! проснитесь... лучше станьте стадом баранов, возглавляемых львом... вам лев нужен во главе... а бык только толстеет...
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25.11.2021 07:11 Ответить
Расстрелять засранца!
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28.11.2021 16:58 Ответить
 
 