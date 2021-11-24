На самом высоком украинском мосту в Запорожье уже заканчивают монтировать ванты. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В Запорожье завершаются работы по закреплению вантов на новом мосте, который станет самым высоким в Украине и одним из самых высоких в Европе.
Об этом сообщает Запорожская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"В Запорожье продолжается строительство флагманского проекта программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" – автотранспортной магистрали через Днепр. Сейчас мостостроители близки к завершению работ на сооружении №10, а именно верховой части вантового моста. Там завершают монтаж вантовых канатов", – говорят в ОГА.
Мостостроители должны смонтировать 48 вантов, работы планируют завершить к концу недели. Параллельно с этим очищают постройку и наносят защитный слой на тротуар.
Работы идут и на других 14 сооружениях мостов, в которых задействовано более 600 специалистов.
"В частности, на низовой части балочного моста и подходах к нему идет опускание пролетного строения моста на опорные части. На сооружении № 5-н продолжается установка анкеров на тротуарах под барьерное и перильное ограждение. На сооружении №3 мостостроители выполняют монтаж опалубки и армирования шестой захватки", - комментирует областная администрация.
На эстакаде над кольцом на острове Хортица уже готово покрытие проезжей части, а на стройплощадке у Кривой бухты завершили сбор последних двух секций моста.
Напомним, по программе президента Владимира Зеленского еще одна масштабная "Большая стройка" моста ведется в Кременчуге, где уже устанавливают трубы для возведения нового моста через Днепр.
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"триває будівництво флагманського проєкту"...
угу.. мост только реально начали строить давно - а шмаркля подсуетился "бабла накосить - внукам хватит"))
повсеместно - стройки идут за счет местных бюджетов, а всё "участие" зеЛоха - в виде ОГРОМНОГО баннера)
Это как весной 2020 - когда вместо кислородных концентраторов - зеЛох офшорный рассылал листовки по больницам о том как "зеленский заботится о врачах и медсетстрах"
Вчора прочитав десь - в будинок рвуться бандити, виламують двері, а господарі переклеюють шпалери. То сьогодні в нас в країні така херня твориться. Тут Велике будівництво, тут військовий стан вводити вже хочуть, а армія без фінансування і навіть без палива. Мости воно, ****, будує.
Если посмотреть на карту - то ремонт и расширение дорог в основном идут на танкопасных направлениях - со стороны рашки
Однако потом концепция поменялась и было принято решение устанавливать на нее новые ванты. Их проверять на прочность не будут, поскольку у них имеется сертификат качества. Старые же ванты после проверки и получения акта об их состоянии будут монтировать на низовой части вантового моста, который планируется сдать в эксплуатацию в следующем году.
Напомним, старые ванты, которые закупили еще в 2012-2013 годах, также находятся в Кривой бухте. Их будут использовать при строительстве низовой части вантового моста, проезд по которой обещают открыть до конца 2021 года. Если какие-то ванты окажутся непригодными к эксплуатации, мостостроители их заменят новыми."
Не, фотографы конечно старались снять с максимально высокого ракурса, что бы никто ничего не увидел, но на последних 2-х фото слегка протупили.
Оно-то конечно строится ... Но как обычно, в 5 раз дольше и в 2 раза дороже чем в нормальных странах.
А есть же еще вопросы КАЧЕСТВА этого строительства ...
А то можно накаркать.
Как житель города Запорожье и конкретно Хортицкого микрорайона, который последние 42 года регулярно ездит по ушатаным временем и транспортом мостам Преображенского, заявляю всем: темпы строительства новых мостов при Зеленском (как с микрорайона на Хортицу, так и с Хортицы в город) раз в 5 выше чем темпы при Ющенко, Януковиче и Порошенко вместе взятых!