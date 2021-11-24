Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В прошлом году газопровод был разрушен во время наводнения. Протестующие потребовали отремонтировать газопровод и подать газ в дома.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Перед тем, как приехать в Черновцы на протест, два дня подряд перекрывали местную дорогу. Их возмутило, что за эти дни к ним никто из чиновников не приехал, чтобы разъяснить ситуацию.
Во время пикета жители села Банилов кричали "Нам нужен газ".
"Мы два дня перекрывали дорогу в селе — к нам никто не приехал. У меня двое детей — они мерзнут, в доме холодно. Мы греемся дровами. Нам обещали, что будет 1 октября, потом с 1 декабря, теперь говорят 20 декабря ", - рассказала протестующая Параскева Куделько.
К митингующим вышел директор департамента капитального строительства Николай Гладюк. По его словам, ОГА объявила и провела тендер, сейчас ведутся работы по ремонту газопровода.
В то же время глава ОГА Сергей Осачук после того, как люди вышли с пикетом, написал на своей странице в Facebook, что глава громады "подстрекает людей к эмоциональным шагам, а мог бы просто принести теплого чая строителям".
Летом газ местным жителям подавали через временный газопровод. Он пригоден только для использования в теплое время, так как со снижением температуры давление в нем падает.
В конце октября этого года правительство выделило почти 9 миллионов гривен на восстановление газопровода "Джур-Банилов". Заместитель председателя ОГА Богдан Ковалюк сказал, что восстановить провод должны до конца ноября.
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