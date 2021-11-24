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Газ (10099) ОГА (2376) пикет (697) протест (5755) Черновцы (653)

Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В прошлом году газопровод был разрушен во время наводнения. Протестующие потребовали отремонтировать газопровод и подать газ в дома.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Перед тем, как приехать в Черновцы на протест, два дня подряд перекрывали местную дорогу. Их возмутило, что за эти дни к ним никто из чиновников не приехал, чтобы разъяснить ситуацию.

Во время пикета жители села Банилов кричали "Нам нужен газ".

"Мы два дня перекрывали дорогу в селе — к нам никто не приехал. У меня двое детей — они мерзнут, в доме холодно. Мы греемся дровами. Нам обещали, что будет 1 октября, потом с 1 декабря, теперь говорят 20 декабря ", - рассказала протестующая Параскева Куделько.

К митингующим вышел директор департамента капитального строительства Николай Гладюк. По его словам, ОГА объявила и провела тендер, сейчас ведутся работы по ремонту газопровода.

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В то же время глава ОГА Сергей Осачук после того, как люди вышли с пикетом, написал на своей странице в Facebook, что глава громады "подстрекает людей к эмоциональным шагам, а мог бы просто принести теплого чая строителям".

Летом газ местным жителям подавали через временный газопровод. Он пригоден только для использования в теплое время, так как со снижением температуры давление в нем падает.

В конце октября этого года правительство выделило почти 9 миллионов гривен на восстановление газопровода "Джур-Банилов". Заместитель председателя ОГА Богдан Ковалюк сказал, что восстановить провод должны до конца ноября.

Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 01
Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 02
Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 03
Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 04
Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 05
Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 06
Селяне пикетировали Черновицкую ОГА, потому что год живут без газа 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
Хотіли написати падловова.
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24.11.2021 16:29
+2
При тому що у нас Голодомору не було, москалі не встигли "звільнити".
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24.11.2021 16:42
+2
Стоят довольные рожи и бросаются словами... А опыт подсказываете, что спроси любую из них, начнут рассказывать что никакого Голодомора и не было никогда, а был просто неурожай...
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24.11.2021 17:06
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Велике руйнівництво.
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24.11.2021 16:09 Ответить
А какая разніца
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24.11.2021 16:11 Ответить
А когда им подключат газ, будут пикетировать шо дорого....
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24.11.2021 16:14 Ответить
Торік газопровід зруйнувала падовова хвиля Джерело: https://censor.net/ua/p3301366
Ще так препіЗе!дента, ніхто не називав... А шановна редакція не хоче уточнити процент голосів за #Йдіть у сраку у цьому регіоні?
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24.11.2021 16:18 Ответить
Вижницький район це Тимошенко, хоча округ загалом винрав Зеля, але так собі виграв, 29 відсотків.
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24.11.2021 16:20 Ответить
Ні шановний, бо 29%+більшість ТЮля- це, на жаль, діагноз та перемога твГаГна над здоровим глуздом. Хочу вам нагадати, що Чернівецька область не була забутою, а ні Яценюком так і Гройсчаном.
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24.11.2021 16:28 Ответить
Навряд, область дуже різна по електорату, українські райони, румунські, молдавські, гуцульскі, це гуцульский.
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24.11.2021 16:30 Ответить
1й тур
Зеленський В.О. - 31.07%
Тимошенко Ю.В. - 19.67%
Порошенко П.О. - 14.09%
Бойко Ю.А. - 8.99%
Ляшко О.В. - 7.54%
Смешко І.П. - 5.24%
Гриценко А.С. - 5.16%
Кошулинський Р.В. - 1.31%
Вілкул О.Ю. - 1.13%
Тимошенко Ю.В. - 1.07%

2й тур
Зеленський В.О. - 75.87%
Порошенко П.О. - 21.64%
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24.11.2021 16:36 Ответить
дякую, вичерпно та змістовно.
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24.11.2021 16:38 Ответить
шо то ты бабе яге мало нарисовал)))) не стесняйся, сразу 78% малюй, что бы вовка обзавидовался)))
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24.11.2021 17:23 Ответить
это цвк нарисовала, я только скопировал
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24.11.2021 18:00 Ответить
цвк проводят опросы?)))))
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24.11.2021 18:11 Ответить
Это не опросы, а результаты выборов за 19-й год) По этой области, я так понимаю)
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24.11.2021 18:42 Ответить
по ЭТОЙ, это по какой?)))) не вводите в заблуждение народ. по загранице порох выиграл с 80%))))))
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25.11.2021 10:32 Ответить
Пля, вы же всегда норм были) К чему это?) О какой области речь идет в статье?)
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25.11.2021 10:48 Ответить
еще раз говорю, не коверкайте инфу и не пишите свои ДОГАДКИ))))
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25.11.2021 10:59 Ответить
Какие догадки? Специально только что проверил... Это данные ЦВК по Черновицкой области)))
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp313pt001f01=719.html
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25.11.2021 11:07 Ответить
По этой области, я так понимаю)
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25.11.2021 11:34 Ответить
На тот момент у меня были сомнения только, что речь идет за область, или за конкретный район этой области))) В любом случае не ваши утверждения о опросах))) Так что пользователь Bogdan_ предоставил данные от ЦВК, о чем он и сообщил))) А вы это начали опровергать и утверждать о опросах)))
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25.11.2021 12:06 Ответить
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24.11.2021 17:20 Ответить
Що за падовова хвиля? Паводок -паводкова.
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24.11.2021 16:18 Ответить
Хотіли написати падловова.
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24.11.2021 16:29 Ответить
казалось бы, при чем тут платежки за ДОСТАВКУ газа?..
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24.11.2021 16:31 Ответить
Честно, руки бы поотбивал бы тем кто обыгрывает вариации вокруг Голодомора...
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24.11.2021 16:37 Ответить
При тому що у нас Голодомору не було, москалі не встигли "звільнити".
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24.11.2021 16:42 Ответить
Стоят довольные рожи и бросаются словами... А опыт подсказываете, что спроси любую из них, начнут рассказывать что никакого Голодомора и не было никогда, а был просто неурожай...
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24.11.2021 17:06 Ответить
зато платежки маленькие, это же самое главное
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24.11.2021 17:31 Ответить
 
 