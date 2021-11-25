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На Черниговщине отремонтировали и сделали безопасным участок проходящей по селу трассы Н-07 - Служба автомобильных дорог. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Черниговской области вблизи въезда с Сумщины отремонтировали 3,2 км трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, которая идет по территории села.

На Черниговщине отремонтировали и сделали безопасным участок проходящей по селу трассы Н-07 - Служба автомобильных дорог 01

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Село Лавирково небольшое – здесь проживает чуть более 100 жителей. Дома расположены в разных концах населённого пункта, рядом с сельскохозяйственными угодьями.

Однако, говорят в автодоре, дорога должна быть безопасной вне зависимости от количества жителей:

"По селу сделана пешеходная зона, островок безопасности на переходе, места остановки транспорта. На новое покрытие нанесена разметка и шумовые полосы холодным пластиком, установлены знаки, металлическое барьерное ограждение. Остается провести линии освещения".

На Черниговщине отремонтировали и сделали безопасным участок проходящей по селу трассы Н-07 - Служба автомобильных дорог 02

Также полностью заменили дорожное покрытие, расчистили и отремонтировали водопропускные трубы и расчистили обочины.

Ремонт трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, соединяющей населенные пункты трех областей, выполняется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Протяженность трассы по территории области составляет 143 км. Часть состоит из бетонных плит, которые демонтируют и заменяют на асфальтобетонное покрытие, рассчитанное на современные нормы нагрузки.

На Черниговщине отремонтировали и сделали безопасным участок проходящей по селу трассы Н-07 - Служба автомобильных дорог 03

Всего в Черниговской области в этом году отремонтируют 182 км дорог государственного значения.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Ровенской области восстановили одну из самых разрушенных дорог региона.

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Топ комментарии
+4
Хоть российские танки спокойно проедут. Бея ям
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25.11.2021 10:25
+4
Знову прості переходи, а не шляхопроводи чи підземні через швидкісну трасу ( Скільки людей збивають автівки в селах, а камери автофіксації не ставлять: не хочуть чиновники та інша сволота платити навіть по 360 грн через кожні 20 км...
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25.11.2021 11:01
+4
Нашим танкам хорошо будет на Москву двигать.
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25.11.2021 12:16
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Хоть российские танки спокойно проедут. Бея ям
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25.11.2021 10:25 Ответить
Ніт. На тих дорогах їх (кацапов)краще бити.
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25.11.2021 11:44 Ответить
Це щоб російські танки траки не пошкодили?
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25.11.2021 10:53 Ответить
нет, чтобы украинские танки быстрее до границы доехали дать вашим кацапам мзды. по самое не балуй.
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25.11.2021 15:23 Ответить
Ти мій маленький зебільний герой! Адресу найближчого військомату підказати, чи мамця не пускає?
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25.11.2021 16:17 Ответить
Знову прості переходи, а не шляхопроводи чи підземні через швидкісну трасу ( Скільки людей збивають автівки в селах, а камери автофіксації не ставлять: не хочуть чиновники та інша сволота платити навіть по 360 грн через кожні 20 км...
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25.11.2021 11:01 Ответить
Вже в печінках коментарі до ремонту: "Для російських танків дороги". Ідіть знімайте асфальт до грязюки, щоб навіть танк застрягав. Задовбали вже.
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25.11.2021 11:06 Ответить
без печенки

- в каком состоянии ЗСУ?

-про смертность в стране от ковид слышал? И про её уровень?
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25.11.2021 11:10 Ответить
Для швидких дороги не потрібні?
Для оперативної передислокації ВСУ дороги не потрібні?
Для зменшення кількості і серйозності ДТП дороги не потрібні?
Інфраструктуру розвивати, яка буде приносити кошти в тому числі на оборону і на охорону здоров'я не потрібно?
Не ліпи мені горбатого, в Україні комплексні проблеми, і вирішуватись вони повинні також в комплексі. Є конкретні проблеми в військах/медицині? Ок. Треба підіймати питання по темі. І нічого лити бруд на все і вся без розбору, інакше будете звичайним зрадофвлом - аналогом кліше бабульок біля під'їзду яким нічого ніколи не подобається в принципі.
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25.11.2021 11:21 Ответить
Олижко, ты считаешь - пусть ЗСУ с пустыми баками стоят, а по хорошим дорогам их бойцы потолкают?

в комплексе - даже улитки знают цены и качество этих дорог.

Сколько тебе подоляк платит?
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25.11.2021 11:29 Ответить
Не я по методичкам працюю, щоб мені платили. В кожні новині набігають свідки зради, розвелось без міри. Шуруй в новину про пальне.
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25.11.2021 11:41 Ответить
так и напиши что ты - идейный зебил
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25.11.2021 12:02 Ответить
Голосував за Порошенка, але і у Зеленського є позитивні починання. І що я зрозумів особливо яскраво з 2014-го, то це те, що дураки є всюди і завжди, яку людину або ідеологію вони б не підтримували. Бо вони дураки, і підтримувати можуть будь що, у них завжди особлива мотивація, яка має мало спільного з реальністю.
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25.11.2021 12:07 Ответить
ну про то что дураки есть кругом - я согласен

масса таких, которые видят хорошие дороги и не видят состояния зсу, медицины, а если и видят - то считают - "та это иной бюджет")))
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25.11.2021 12:29 Ответить
Так, на оборону інший бюджет, який не зменшується, а поступово збільшується. І велике питання чи фінансів не вистачає, чи адміністрування цих фінансів погане.
І я, мабуть, відкрию таємницю, нам ще не один і не два роки РФ буде ворогом, але при цьому ми повинні розбудовувати всю країну, а не виключно армію. По медицині також витрати ростуть, а не зменшуються. Є конкретні недоліки? Є в чомусь недофінансування? Ок, нехай шукають гроші. До чого тут критика реальних, позитивних дій щодо відновлення доріг? Дороги відновлюються, значить, це добре і треба цю систему підтримувати, а не рушити. Щось інше погано працює? Ок, треба вдосконалювати.
Який, блін, сенс вимагати зменшення фінансування якоїсь функції від влади, коли треба вимагати, щоб вони грошей більше заробляли і ефективніше освоювали?
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25.11.2021 13:02 Ответить
гроши е, их в дороги закапывают

я знаю про увеличение, так называемое, "оборонка"-увеличение УДО,МВС и т.п.

про задолженности выплат боевых, не слыхал? и т.п.

вот это как и есть уменьшение финансирования основных функций
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25.11.2021 13:36 Ответить
Несправедливе розподілення МВС/МОУ? То до чого тут дороги? Їх будують не на папері, а реально. Є зловживання? Ок, до суду/до публікації. Є невиплати бойових? До МО. Мало грошей для МО? До Ради. Ще раз, це тупо критикувати будівництво/ремонт доріг, бо зовсім в іншому міністерстві не вистачає фінансів. Нехай знаходять ресурси, а не знижують видатки на добру справу. Погані дороги вбивають не гірше гарячої фази війни.
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25.11.2021 14:11 Ответить
конечно тупо

хозяин у которого в хате протекает крыша кладёт плитку от калитки до двери в хату)))
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25.11.2021 14:32 Ответить
А чому ні? Легше крівлю підносити - менше розіб'єш, спотикаючись. Навіть в своїй аналогії ти лінишся думати на крок вперед.
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25.11.2021 19:17 Ответить
ага, хай гниёт хата)))
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25.11.2021 19:26 Ответить
З такими радниками як ти і гнити б було нічому - всю плитку, всі меблі і посуд перетягав би на дах, щоб закрити дірку від дощу. А потім цей дах і без зливи під сласною вагою привалив би нахрін всіх мешканців.
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25.11.2021 23:28 Ответить
Стёпа, когда ты был в зоне ООС последний раз? я - в сентябре.
У ВСУ там все хорошо, харош ссать.
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25.11.2021 15:24 Ответить
лето 14-го)))

"невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України,"

https://www.president.gov.ua/news/prezident-doruchiv-viplatiti-v-povnomu-obsyazi-groshove-zabe-71081

Один из батальонов в зоне ООС уже 3 недели не получает горючего, - Бутусов Источник: https://censor.net/ru/n3301150

где то может и хорошо

кому и кобыла - невеста
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25.11.2021 15:48 Ответить
твой буба в комплексе поднял вопрос, летом указом, про зп медикам?))))

где деньги? и не рассказывай что это не его полномочия, но он же вопрос поднял?

как и с миллиардом деревьев))
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25.11.2021 11:32 Ответить
То підіймай питання про дерева/зп. Виходь на мітинги, пиши на сторінках. Але ж ні, краще кожну новину змішати з брудом. Хороша вона, погана, плювати...
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25.11.2021 11:44 Ответить
Скорійше за усе кацапи-раби ***** лазять тут й серуть.... та вони й більше нічого крім срати всюди не можуть робити.
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25.11.2021 11:45 Ответить
А довбати окопи не пробував? Перед наступом ворога це звичайна річ і тероборона мусить цим опікуватися.
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25.11.2021 13:21 Ответить
Пардон, траншеї.
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25.11.2021 13:23 Ответить
Ні, не пробував. Я і без прямого дотику до військової справи поважаю свої збройні сили. Але вважаю, що кожен мусить займатись своїм ділом: хто будує дороги, хто захищає країну в окопі, хто розподіляє кошти, хто кошти освоює, хто платить податки і виробляє продукт. Головою треба думати перш за все, а не емоціями і примітивними рефлексами.
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25.11.2021 13:33 Ответить
нахер тот кислород?
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25.11.2021 11:08 Ответить
Тот и те медицинские затраты на которые мог уйти ковид-фонд
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25.11.2021 11:26 Ответить
Турботливий, швидку для звичайних людей не докличешся, а ти тут про якийсь кисень. Дихай ним сам якомога більше.
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25.11.2021 11:38 Ответить
Бабки некуда девать.нах ер те Нептуны и Вильхи
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25.11.2021 11:27 Ответить
ГСМ в войсках, харчи, форма....
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25.11.2021 11:33 Ответить
Нашим танкам хорошо будет на Москву двигать.
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25.11.2021 12:16 Ответить
 
 