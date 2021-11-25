На Черниговщине отремонтировали и сделали безопасным участок проходящей по селу трассы Н-07 - Служба автомобильных дорог. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В Черниговской области вблизи въезда с Сумщины отремонтировали 3,2 км трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, которая идет по территории села.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.
Село Лавирково небольшое – здесь проживает чуть более 100 жителей. Дома расположены в разных концах населённого пункта, рядом с сельскохозяйственными угодьями.
Однако, говорят в автодоре, дорога должна быть безопасной вне зависимости от количества жителей:
"По селу сделана пешеходная зона, островок безопасности на переходе, места остановки транспорта. На новое покрытие нанесена разметка и шумовые полосы холодным пластиком, установлены знаки, металлическое барьерное ограждение. Остается провести линии освещения".
Также полностью заменили дорожное покрытие, расчистили и отремонтировали водопропускные трубы и расчистили обочины.
Ремонт трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, соединяющей населенные пункты трех областей, выполняется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Протяженность трассы по территории области составляет 143 км. Часть состоит из бетонных плит, которые демонтируют и заменяют на асфальтобетонное покрытие, рассчитанное на современные нормы нагрузки.
Всего в Черниговской области в этом году отремонтируют 182 км дорог государственного значения.
Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Ровенской области восстановили одну из самых разрушенных дорог региона.
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- в каком состоянии ЗСУ?
-про смертность в стране от ковид слышал? И про её уровень?
Для оперативної передислокації ВСУ дороги не потрібні?
Для зменшення кількості і серйозності ДТП дороги не потрібні?
Інфраструктуру розвивати, яка буде приносити кошти в тому числі на оборону і на охорону здоров'я не потрібно?
Не ліпи мені горбатого, в Україні комплексні проблеми, і вирішуватись вони повинні також в комплексі. Є конкретні проблеми в військах/медицині? Ок. Треба підіймати питання по темі. І нічого лити бруд на все і вся без розбору, інакше будете звичайним зрадофвлом - аналогом кліше бабульок біля під'їзду яким нічого ніколи не подобається в принципі.
в комплексе - даже улитки знают цены и качество этих дорог.
Сколько тебе подоляк платит?
масса таких, которые видят хорошие дороги и не видят состояния зсу, медицины, а если и видят - то считают - "та это иной бюджет")))
І я, мабуть, відкрию таємницю, нам ще не один і не два роки РФ буде ворогом, але при цьому ми повинні розбудовувати всю країну, а не виключно армію. По медицині також витрати ростуть, а не зменшуються. Є конкретні недоліки? Є в чомусь недофінансування? Ок, нехай шукають гроші. До чого тут критика реальних, позитивних дій щодо відновлення доріг? Дороги відновлюються, значить, це добре і треба цю систему підтримувати, а не рушити. Щось інше погано працює? Ок, треба вдосконалювати.
Який, блін, сенс вимагати зменшення фінансування якоїсь функції від влади, коли треба вимагати, щоб вони грошей більше заробляли і ефективніше освоювали?
я знаю про увеличение, так называемое, "оборонка"-увеличение УДО,МВС и т.п.
про задолженности выплат боевых, не слыхал? и т.п.
вот это как и есть уменьшение финансирования основных функций
хозяин у которого в хате протекает крыша кладёт плитку от калитки до двери в хату)))
У ВСУ там все хорошо, харош ссать.
"невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України,"
https://www.president.gov.ua/news/prezident-doruchiv-viplatiti-v-povnomu-obsyazi-groshove-zabe-71081
Один из батальонов в зоне ООС уже 3 недели не получает горючего, - Бутусов Источник: https://censor.net/ru/n3301150
где то может и хорошо
кому и кобыла - невеста
где деньги? и не рассказывай что это не его полномочия, но он же вопрос поднял?
как и с миллиардом деревьев))