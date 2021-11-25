На Черниговщине отремонтировали и сделали безопасным участок проходящей по селу трассы Н-07 - Служба автомобильных дорог. ФОТОрепортаж

В Черниговской области вблизи въезда с Сумщины отремонтировали 3,2 км трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, которая идет по территории села.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Село Лавирково небольшое – здесь проживает чуть более 100 жителей. Дома расположены в разных концах населённого пункта, рядом с сельскохозяйственными угодьями.

Однако, говорят в автодоре, дорога должна быть безопасной вне зависимости от количества жителей:

"По селу сделана пешеходная зона, островок безопасности на переходе, места остановки транспорта. На новое покрытие нанесена разметка и шумовые полосы холодным пластиком, установлены знаки, металлическое барьерное ограждение. Остается провести линии освещения".

Также полностью заменили дорожное покрытие, расчистили и отремонтировали водопропускные трубы и расчистили обочины.

Ремонт трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, соединяющей населенные пункты трех областей, выполняется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Протяженность трассы по территории области составляет 143 км. Часть состоит из бетонных плит, которые демонтируют и заменяют на асфальтобетонное покрытие, рассчитанное на современные нормы нагрузки.

Всего в Черниговской области в этом году отремонтируют 182 км дорог государственного значения.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Ровенской области восстановили одну из самых разрушенных дорог региона.