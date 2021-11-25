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"Террористов" нейтрализовали, "заложников" освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз в Старобельском районе Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Цель тренировок – проверка готовности всех субъектов борьбы с терроризмом к противодействию возможным диверсиям и повышению уровня межведомственного взаимодействия во время проведения спецопераций.

По легенде тренировок условные террористы проникли на территорию следственного изолятора в Старобельске и захватили в заложники сотрудников пенитенциарного учреждения. Преступники требовали освободить лиц, взятых под стражу.

Поскольку требование "террористов" не было выполнено сразу, то их сообщники совершили "диверсию", взорвав мост через реку Айдар.

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В результате было принято решение о начале силовой фазы. Бойцы Центра специальных операций СБУ "А" нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников".

Террористов нейтрализовали, заложников освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 01

Между тем, взрывотехники обнаружили заложенные "взрывные устройства" и обезвредили их.

Другие участники учений оперативно восстановили транспортное сообщение через реку, возведя понтонную переправу, и локализовали последствия диверсии. Условные диверсанты были задержаны.

В учениях приняли участие региональные подразделения Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Госспецсвязи, прокуратуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органы государственной власти и местного самоуправления.

Террористов нейтрализовали, заложников освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 02

По оценкам координационной группы Антитеррористического центра при СБУ, участники тренировок продемонстрировали готовность к слаженному межведомственному взаимодействию в условиях проведения антитеррористической операции в районе ООС.

Систематическое проведение таких учений позволяет усилить эффективность совместных действий при проведении реальных спецопераций.

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Террористов нейтрализовали, заложников освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 03
Террористов нейтрализовали, заложников освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 04
Террористов нейтрализовали, заложников освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 05
Террористов нейтрализовали, заложников освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 06
Террористов нейтрализовали, заложников освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 07
Террористов нейтрализовали, заложников освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 08
Террористов нейтрализовали, заложников освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 09
Террористов нейтрализовали, заложников освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 10
Террористов нейтрализовали, заложников освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 11
Террористов нейтрализовали, заложников освободили: СБУ провела антитеррористические учения в районе ООС 12
Фото: сайт СБУ

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Надо в Киеве провести практические учения по нейтрализации предателей в офисе завхоза !
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25.11.2021 11:16 Ответить
СБУ , это ВЫ в 2014 г. ДОБРОВОЛЬНО отдали бандитам "Луганское Обл. СБУ " вместе с огромным количеством оружия ???
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26.11.2021 00:01 Ответить
Все же лучше для СБУ тренироваться на кошках, чем штурмовать базу военной разведки Украины или еще какой-то пакостью заниматься.
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25.11.2021 11:41 Ответить
Краще б провели таку операцію в "Синевірі". Але це колись зробить інший склад СБУ.
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25.11.2021 12:17 Ответить
СБУ-респект...
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25.11.2021 12:28 Ответить
Мавп'ятник гойдається на хвостах. Інтелектуальної служби, яка б ловила фінансових терористів МВФ нема.
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25.11.2021 20:09 Ответить
 
 