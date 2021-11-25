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Контрразведка СБУ ликвидировала канал легализации в Украине иностранцев из стран с повышенными террористическими рисками. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведка СБУ в Днепре разоблачила и заблокировала канал легализации в Украине иностранных граждан, выходцев из стран Ближнего Востока.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники действовали по схеме легализации иностранцев через заключение фиктивных браков в Украине. Используя личные связи в госорганах, обеспечивали им ускоренную процедуру проверки миграционными органами и выдачу соответствующих разрешительных документов.

Пакет документов на постоянное проживание в Украине под ключ обходился заказчикам в $3,5 тыс.

По данным следствия, организовали незаконную сделку двое иностранцев и двое граждан Украины, выходцев из стран Кавказского региона.

Контрразведка СБУ ликвидировала канал легализации в Украине иностранцев из стран с повышенными террористическими рисками 01

Потенциальных клиентов, желавших получить украинское гражданство, подыскивали в соцсетях и местных этнических общинах.

Получив заказ, украинские "партнеры" подбирали в собственной "базе данных" кандидатуры гражданок Украины, которые за материальное вознаграждение давали согласие на заключение фиктивных браков с иностранцами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заблокирован масштабный канал нелегального получения гражданства одной из стран ЕС. Среди "клиентов" - россияне и жители ВОТ Украины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ ликвидировала канал легализации в Украине иностранцев из стран с повышенными террористическими рисками 02

Затем дельцы привлекали представителей государственных миграционных структур. Последние обеспечивали проведение упрощенной проверки "подопечных" иностранцев и выдачу им соответствующих разрешительных документов.

После получения временного или постоянного вида на жительство в Украине через некоторое время поднимался вопрос получения "клиентами" гражданства Украины.

Контрразведка СБУ ликвидировала канал легализации в Украине иностранцев из стран с повышенными террористическими рисками 03

По имеющейся информации, схема просуществовала почти 3 года, и за это время злоумышленники обогатились более чем на $150 тыс.

В ходе проведения неотложных следственных действий, проведенных по адресам фактического проживания участников схемы и в служебных помещениях государственных учреждений, изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, официальные бланки с печатями государственных миграционных органов и банковские карточки, через которые осуществлялся расчет с "клиентами".

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении организаторам незаконной схемы по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по блокированию канала осуществляли сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

Контрразведка СБУ ликвидировала канал легализации в Украине иностранцев из стран с повышенными террористическими рисками 04

Контрразведка СБУ ликвидировала канал легализации в Украине иностранцев из стран с повышенными террористическими рисками 05
Фото: сайт СБУ

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Отличная новость,если убрать слова "канал легалізації в Україні"..
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25.11.2021 13:08 Ответить
Контррозвідці СБУ-респект...
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25.11.2021 13:08 Ответить
В эту Матню верят даже Путлер Щойху и Александр Невзоров....
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25.11.2021 13:36 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/deputata-oblradi-vid-ies-namagajutsja-zrobiti-prichetnim-do-zamahu-na-shefira-zajava/


Депутата облради від «ЄС» намагаються зробити причетним до замаху на Шефіра, - заява
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25.11.2021 13:37 Ответить
В США и ЕС лишают гражданства , если подтверждается фиктивность брака
потом - депортация . Для невест - уголовное дело
Обычно проверяют совместный быт - вещи , знание жилья, беседуют с соседями , расположение телефонных звонков.
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25.11.2021 13:42 Ответить
А у нас в это время директриссы паспортных столов "бизнесвумен" становятся
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25.11.2021 13:46 Ответить
https://www.dsnews.ua/politics/ochilnik-gur-pro-viyskovu-spivpracyu-ukrajini-ta-ssha-25112021-443792



"Глава украинской разведки Кирилл Буданов во время визита в США заявил, что усиление американо-украинского военного сотрудничества укрепляет безопасность всей Европы"

А ЩЕ ВІН РОЗПОВІВ ЩО ОПЕРАЦІЮ ВАГНЕРГЕЙТУ ЗІРВАВ НЕ ЄРМАК? ЧИ ВІН АГЕНТ РОЗВІДКИ США? Й ЗЕЛЕНІ УБЛЮДКИ ЦЬОГО НЕ ЗНАЮТЬ
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25.11.2021 13:42 Ответить
Придеться мне жениться на гражданке какойся Италии или Могикании... Денег нет,но я держуся без взятков и прочих фиктивных дАкументов почтальона Печкина.... из долбанного Простоквашино...
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25.11.2021 13:46 Ответить
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150 кусков баксов за три года - бешеные гроши, чуваки реально поднялись на схеме
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25.11.2021 13:53 Ответить
гроші грошима,а зараз математика
150000 : 3,5=42857 условних
іноземців з країн із підвищеними терористичними ризиками легалізовано в Україні.
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25.11.2021 14:03 Ответить
Всі вони з часом будуть прохачами виду на проживання в Німеччині).
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25.11.2021 14:30 Ответить
гроші грошима,а Вам може почати все таки з арифметики,мабуть не той інтеграл взяли.
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25.11.2021 15:05 Ответить
угу,сорь.не там кому втулив.всього то 42 особи))
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25.11.2021 15:47 Ответить
И ещё брак за 24 часа в помощь нелегалам забыли упомянуть
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25.11.2021 14:19 Ответить
Взятка-всему голова!
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25.11.2021 15:27 Ответить
Зверніть увагу, як після оприлюднення вагнергейту та повної дискредитації СБУ ,як придаткового органу ФСБ, зашаруділи, активізувались есбеушники, гєройські операції проводять… Московська сволота!!!
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25.11.2021 16:55 Ответить
 
 