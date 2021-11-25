Контрразведка СБУ ликвидировала канал легализации в Украине иностранцев из стран с повышенными террористическими рисками. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Контрразведка СБУ в Днепре разоблачила и заблокировала канал легализации в Украине иностранных граждан, выходцев из стран Ближнего Востока.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники действовали по схеме легализации иностранцев через заключение фиктивных браков в Украине. Используя личные связи в госорганах, обеспечивали им ускоренную процедуру проверки миграционными органами и выдачу соответствующих разрешительных документов.
Пакет документов на постоянное проживание в Украине под ключ обходился заказчикам в $3,5 тыс.
По данным следствия, организовали незаконную сделку двое иностранцев и двое граждан Украины, выходцев из стран Кавказского региона.
Потенциальных клиентов, желавших получить украинское гражданство, подыскивали в соцсетях и местных этнических общинах.
Получив заказ, украинские "партнеры" подбирали в собственной "базе данных" кандидатуры гражданок Украины, которые за материальное вознаграждение давали согласие на заключение фиктивных браков с иностранцами.
Затем дельцы привлекали представителей государственных миграционных структур. Последние обеспечивали проведение упрощенной проверки "подопечных" иностранцев и выдачу им соответствующих разрешительных документов.
После получения временного или постоянного вида на жительство в Украине через некоторое время поднимался вопрос получения "клиентами" гражданства Украины.
По имеющейся информации, схема просуществовала почти 3 года, и за это время злоумышленники обогатились более чем на $150 тыс.
В ходе проведения неотложных следственных действий, проведенных по адресам фактического проживания участников схемы и в служебных помещениях государственных учреждений, изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, официальные бланки с печатями государственных миграционных органов и банковские карточки, через которые осуществлялся расчет с "клиентами".
Решается вопрос относительно сообщения о подозрении организаторам незаконной схемы по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по блокированию канала осуществляли сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.
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