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Россия (38349) СБУ (7835) Херсонщина (648) боты (44)

Более 20 тыс. фейковых аккаунтов: СБУ обезвредила в Херсонской области мощную ботоферму, работавшую на спецслужбы РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации угроз гибридной агрессии РФ. В ходе следственно-оперативных действий в Херсонской области разоблачена мощная ботоферма, действовавшая в интересах российских спецслужб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники проводили специальные информационные операции по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине.

Для реализации подрывной деятельности они создали более 20 тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях, форумах и популярных мессенджерах.

Через анонимные профили распространяли дезинформацию о внутренней ситуации в нашей стране. Кроме того, злоумышленники рассылали ложные сообщения о "минировании" инфраструктурных объектов на территории региона.

Более 20 тыс. фейковых аккаунтов: СБУ обезвредила в Херсонской области мощную ботоферму, работавшую на спецслужбы РФ 01

По данным следствия, к организации ботофермы причастны несколько местных жителей. Технологическое оборудование было установлено по адресам своего проживания. Для маскировки аккаунтов злоумышленники использовали специальные телекоммуникационные устройства.

Оплату от своих кураторов они получали через запрещенные российские платежные системы.

В ходе обысков по адресам пребывания организаторов противоправной деятельности в Херсонской области правоохранители обнаружили:

- более 3 тысяч сим-карт,

- компьютерную технику с подтверждениями незаконных действий.

Более 20 тыс. фейковых аккаунтов: СБУ обезвредила в Херсонской области мощную ботоферму, работавшую на спецслужбы РФ 02

В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании судом мер пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Также читайте: Как минимум 56 тыс. ботов получили деньги из РФ за антивакцинаторскую кампанию, - Радуцкий

Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушений для привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Более 20 тыс. фейковых аккаунтов: СБУ обезвредила в Херсонской области мощную ботоферму, работавшую на спецслужбы РФ 03
Фото: сайт СБУ

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились киберспециалистами Управления СБУ в Херсонской области совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции и при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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Топ комментарии
+24
Когось ми тут точно вже більше не побачимо.
От і добре.
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25.11.2021 14:41
+13
Боротба з лапатно-запапарєбрікавим лайном повинна тривати,СБУ-респект...
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25.11.2021 14:42
+6
Паходу, ми його втратили назавжди...
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25.11.2021 15:08
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Правила форума Совет форумчан
Когось ми тут точно вже більше не побачимо.
От і добре.
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25.11.2021 14:41 Ответить
В Срашке правители имеют собственное население как последних пидо'рков, а оно только повизгивает по-холуйски при этом, находясь на положении понукаемого, зомбированного стада, хамоватого и обозлённого на весь мир.
Ботоксный фюрер Путлер и его хамоватые вертухаи в своих корыстных интересах подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды
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25.11.2021 15:10 Ответить
Боротба з лапатно-запапарєбрікавим лайном повинна тривати,СБУ-респект...
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25.11.2021 14:42 Ответить
Респект СБУ? За что? Перед тем как в бубен стучать, прочитай всю новость. Внимательно
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25.11.2021 15:09 Ответить
Коли на фото все замазано то бакановцям не дуже віриться. Нагадує імітацію "бурхливої" діяльності.
Чауса заховали і не показують.
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25.11.2021 14:59 Ответить
А кого бы ты хотел там увидеть? Себя?
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25.11.2021 15:09 Ответить
А хто, смішити нас буде? =((=
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25.11.2021 15:05 Ответить
NNN, ти ще з нами?
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25.11.2021 15:06 Ответить
Паходу, ми його втратили назавжди...
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25.11.2021 15:08 Ответить
Зебилы - Они как хамелеоны, мимикрируют . Меняют ники и перерегистрируются
Один сам признался. Был " Harib Da", теперь Marko Lukash назвался
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25.11.2021 15:17 Ответить
Статью 361 нужно ужесточить. Ассоциировать с изменой родины и ввести соответствующие наказания. Иначе появится новые ботофермы. Это война, ребятки.
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25.11.2021 15:10 Ответить
дурачок, тебе по ушам катаются, а ты и рад! Это обычная терминация **** траффика, но тебе ЗЕбизяне и не знать, что это такое, поэтому такие будут в два горла кукарекать о том, что урааа, вскрыли ботоферму.
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25.11.2021 15:21 Ответить
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Хм, вот причина пропажи многих порохоботов.
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25.11.2021 15:16 Ответить
Тебя разве не задержали?
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25.11.2021 15:45 Ответить
Куме, а мене то за що?
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25.11.2021 19:27 Ответить
За прохороботов, я ведь из них.
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25.11.2021 19:35 Ответить
А, ну то жди, СБУ и до тебя доберётся.
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25.11.2021 19:56 Ответить
Тебе кто башляет, зебильное? Подоляк или Лещенко?
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25.11.2021 15:19 Ответить
это обычные телефонные мошейники, таких контор полно по всей стране
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25.11.2021 15:53 Ответить
а ботоЄрму, в ОП слабо знешкодити.
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25.11.2021 16:16 Ответить
Якби сімки продавали по паспорту, то такого бедламу, як зараз, з цими телефонними шахраями не було б. Але мафії це не вигідно.
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25.11.2021 16:39 Ответить
не верю ни одному слову так называемых правоохоронцiв из СБУ
Для подобной деятельности совсем необязательно находиться в Украине.
Это простые аферисты, коих у вас как грязи.
Мне уже больше 3 лет приходят всякие тексты от подобных личностей. Имел глупость использовать свой телефон в Киеве и Виннице
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25.11.2021 16:40 Ответить
Странную статью шьют.
Сим карты использовались для доступа в интернет, для уникализации бота. Где здесь незаконное вмешательство?
Я подозреваю что нужной статьи в ук просто нет - распространение ложной информации. Если бы такая статья была, все наши правители давно бы вышли на самих себя.
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25.11.2021 17:31 Ответить
 
 