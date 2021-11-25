Избили и закопали на кладбище, - на Волыни двое мужчин убеждали третьего не требовать долг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Потерпевший смог выбраться с могилы и обратился к полицейским. Сейчас он находится в реанимации, а нападавших задержали.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказали в полиции, один местный житель задолжал деньги другому. А когда тот потребовал возвращения долга - обратился к двум своим знакомым.

"Назначив пострадавшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое граждан в течение трех часов его избивали. При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль. Потом отвезли его на кладбище. Применяя физическую силу, заставили потерпевшего выкопать могилу и забросали его землей", - говорится в сообщении полиции.

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Мужчина смог выбраться с могилы и обратиться в полицию.

Обоих нападавших задержали, дома у них провели обыски. Мужчин подозревают в разбое и незаконном завладении автомобилем. Им грозит до 10 лет за решеткой.







