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Фото Происшествия
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Волынь (468) избиение (2559) Нацполиция (9693) разбой (156)

Избили и закопали на кладбище, - на Волыни двое мужчин убеждали третьего не требовать долг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Потерпевший смог выбраться с могилы и обратился к полицейским. Сейчас он находится в реанимации, а нападавших задержали.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказали в полиции, один местный житель задолжал деньги другому. А когда тот потребовал возвращения долга - обратился к двум своим знакомым.

"Назначив пострадавшему встречу по месту жительства одного из местных жителей, двое граждан в течение трех часов его избивали. При этом они стреляли из оружия над головой мужчины, отобрали его телефон и автомобиль. Потом отвезли его на кладбище. Применяя физическую силу, заставили потерпевшего выкопать могилу и забросали его землей", - говорится в сообщении полиции.

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Мужчина смог выбраться с могилы и обратиться в полицию.

Обоих нападавших задержали, дома у них провели обыски. Мужчин подозревают в разбое и незаконном завладении автомобилем. Им грозит до 10 лет за решеткой.

Избили и закопали на кладбище, - на Волыни двое мужчин убеждали третьего не требовать долг 01
Избили и закопали на кладбище, - на Волыни двое мужчин убеждали третьего не требовать долг 02
Избили и закопали на кладбище, - на Волыни двое мужчин убеждали третьего не требовать долг 03
Избили и закопали на кладбище, - на Волыни двое мужчин убеждали третьего не требовать долг 04

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Топ комментарии
+30
Хочеш мати ворога - позич комусь гроші
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25.11.2021 17:56
+21
Я позичаю лише таку суму з якою ладний назавжди розпрощатися і ніколи про борг не нагадую. Якщо не віддають то це плата за знання того що людина гнила. Всі при цьому задоволені.
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25.11.2021 18:07
+3
Странно, обычно вроде всё наоборот 😁
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25.11.2021 18:01
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Хочеш мати ворога - позич комусь гроші
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25.11.2021 17:56 Ответить
Ще допомогає для розвитку пам'ті)))))))))))
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25.11.2021 19:47 Ответить
Це скоріше всього наркоми з поплавленими мізками, а не бандити з 90-х.
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25.11.2021 20:49 Ответить
Сувенірні мечі для чого фоткати, клоуни.
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25.11.2021 17:57 Ответить
для "арабів-біженців" з москви
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25.11.2021 17:59 Ответить
Тренуються волинські "члени загону самооборони" , поки на Волинь кацапи з арабами-туристами не появились.
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25.11.2021 17:58 Ответить
Странно, обычно вроде всё наоборот 😁
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25.11.2021 18:01 Ответить
Наоборот-то какой смысл? Мертвый денег не вернет.
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25.11.2021 18:32 Ответить
Я позичаю лише таку суму з якою ладний назавжди розпрощатися і ніколи про борг не нагадую. Якщо не віддають то це плата за знання того що людина гнила. Всі при цьому задоволені.
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25.11.2021 18:07 Ответить
очень правильная позиция прописанная в Евангелии! я так же мыслю...
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25.11.2021 19:40 Ответить
Так вже вийшло що я атеїст Київського Патріархату.
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25.11.2021 19:45 Ответить
100%
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25.11.2021 21:27 Ответить
Я вже задовбався рахувати скільки мені грошей і речей так і не повернули.
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25.11.2021 18:20 Ответить
Кіна надивились падли.
Ту ж могилу хай розширять і самі ж лягають. А цей прикидає. От тоді буде справедливе покарання. А так або відмажуть або по удо чи під якусь амністію підпадуть... Жорстокість доведена - відповідним має бути покарання.
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25.11.2021 18:22 Ответить
А мечи-то Хаттори Ханзо. Только злоумышленники не знали, что потерпевший прошел подготовку у Пэй Мэя
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25.11.2021 18:26 Ответить
волиняки розійшлись не жарт...
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25.11.2021 18:41 Ответить
Видимо не убедили и аргументы закончились.
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25.11.2021 18:41 Ответить
як скушно ми живем, катани, морськи кортікі, форт травмат, дср, старовинне кладовище, як би я був шефом поліції, богом клянусь яб замовив лобстера с шартоне с офіціантом щоб цю новину принять
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25.11.2021 19:00 Ответить
Хотите веселья-попробуйте сделать харакири крестообразной отвёрткой.
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25.11.2021 19:11 Ответить
как он смог отрыться? узкая и не глубокая могилка оказалась? хорошо хоть той лопатой не убили...
после 3 часов избиения и копать себе могилу...силен мужик здоровьем и ...удачей..
не дай Бог так деньги позычать...
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25.11.2021 19:10 Ответить
Зато не какие-то там ватонавты из лыдыныры!
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25.11.2021 19:10 Ответить
Самураи 90-х. Депортация машины времени ошиблась 2021.
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25.11.2021 19:32 Ответить
даже такое дело доделать до конца не могут....шо тогда про великие дела говорить?
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25.11.2021 19:41 Ответить
...точно не перепутали город??? Может таки Харьков ковбойская столица Украины? Только в Харькове могут трижды замочить фраера и бампером, и еще чем более изысканным. Копы в шоке, пора переименовать город (закончить декоммунизацию) в город Чекаго, где все фраера чекают на разборки
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26.11.2021 04:07 Ответить
Что там Библия говорит о даче в долг?
Втор 15:2 Вот как это следует делать: каждый заимодавец пусть простит долг, который он дал ближнему. Пусть он не требует уплаты долга со своего друга или брата, потому что провозглашено Господнее время для прощения долгов.
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26.11.2021 10:18 Ответить
 
 