РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
21903 посетителя онлайн
Фото Происшествия
25259 30
ДТП (3721) смерть (4822) Харьков (2723)

Фура раздавила такси в Харькове – есть погибшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция выясняет обстоятельства масштабного ДТП на въезде в Харьков, по предварительной информации, столкнулись 5 транспортных средств, число погибших еще неизвестно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграмме отдел коммуникации полиции Харьковщины, передает Укринформ.

"Предварительно установлено, что столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси. Есть погибшие. Их количество устанавливается", - говорится в сообщении.

Информация о ДТП поступила 25 ноября в 18:25.

В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели.

В социальных сетях сообщается , что ДТП произошло на кольцевой дороге в районе въезда в 602-й микрорайон города, а в раздавленном такси находились по меньшей мере три человека.

Пользователь Фейсбука Юрий Сапронов опубликовал видео с места происшествия.

Фура раздавила такси в Харькове – есть погибшие 01
Фура раздавила такси в Харькове – есть погибшие 02
Фура раздавила такси в Харькове – есть погибшие 03
Фура раздавила такси в Харькове – есть погибшие 04

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+23
В Харькове автомобильный транспорт запретить. Пусть на ишаках, на верблюдах, на страусах... Целее будут.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:17
+19
бачу у стрічці новин Харків, вже знаю що жахлива ДТП
показать весь комментарий
25.11.2021 21:12
+19
Розумію що зараз не до гумору , але таке вже стає актуальним для Харківа . Коментар внизу взагалі - шедевр . .
.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бачу у стрічці новин Харків, вже знаю що жахлива ДТП
показать весь комментарий
25.11.2021 21:12 Ответить
Загинули водій таксі та бабуся з онуком. Шкода людей.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:15 Ответить
предварительно фура АТБ столкнулась с фурой со щебнем которая в свою очередь перевернулась на стоящие на светофоре автомобили ...
показать весь комментарий
25.11.2021 21:16 Ответить
В Харькове автомобильный транспорт запретить. Пусть на ишаках, на верблюдах, на страусах... Целее будут.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:17 Ответить
много безнаказанных неадекватов, + усталость. водилы, что в такси, что на фурах херачат сутками, без отдиха чтоб на конченных машинах прокормить семью и еще заработатьт на ремон . а почему конченных? немец или француз без ремонта вытянул из них все!!!! продал, чтоб не ремонтировать, хатя на вид, машины отличные. наши же, вроде зарабативают и в то же время большую часть тратят на ремонт, вот и не хваатает на семью. а про неадекватов, сами знаете.
показать весь комментарий
25.11.2021 22:10 Ответить
Войне почти 8 лет, война на дорогах с трупами пошла в эти месяцы массовая, от ковида в могилы уходят ещё так же! На новый год не стоит дуремарить феерверком---плохая тема пошла по нашей стороне. Нам есть о чём подумать и решить. Сильно общество стало переступать грань дозволенного во многом.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:18 Ответить
А без толку. Пьяные и обдолбанные придурки как будут летать на тачках, так и будут стрелять фейерверки без соблюдения безопасности.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:36 Ответить
от фейерверков и петард 100% пострадают.Возможно дети.Запомните этот камент.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:44 Ответить
а почему логотип АТБ закрасили на фото?
показать весь комментарий
25.11.2021 21:19 Ответить
имидж и репутация не позволяют
показать весь комментарий
26.11.2021 18:01 Ответить
❗️🚨Очевидец аварии рассказала, что водитель грузовика летел на красный и жертв могло быть ещё больше



Пассажир рейсового автобуса в последний момент успел закричать водителю «СТОЙ!!».

показать весь комментарий
25.11.2021 21:19 Ответить
Накладки или сон.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:23 Ответить
да походу такси просто в лепёшку...
показать весь комментарий
25.11.2021 21:25 Ответить
Царство Небесне загиблим. Харків і водії це щось! В Київі гасають, як на срачку, але правила більш-менш блюдуть, а в Харкові, хай вибачають нормальні водії, мабуть про правила не чули. Що не день, то жертви.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:30 Ответить
Нда...если бы свинособаки дошли до Харькова,то там на любом перекрестке их бы ждал звиздец.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:31 Ответить
Від свинособак до Харкова лише сморід може дійти. Не більше.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:48 Ответить
Розумію що зараз не до гумору , але таке вже стає актуальним для Харківа . Коментар внизу взагалі - шедевр . .
.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:33 Ответить
Це так російськомовний Харків намагався перевести повідомлення на українську мову, так і Googl допомагав.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:56 Ответить
что-то в Харькове с ДТП...пороблено ...или там свои ПДД....или капец...
показать весь комментарий
25.11.2021 21:34 Ответить
хорошие дороги(с)
показать весь комментарий
25.11.2021 21:37 Ответить
и дураки (ну если по классику)
показать весь комментарий
25.11.2021 21:39 Ответить
В Ха слишком высокая концентрация идиотов. Тут нужно глядеть во все стороны.
показать весь комментарий
25.11.2021 21:39 Ответить
ккой-то проклятый город... надо освятить
показать весь комментарий
25.11.2021 21:44 Ответить
явно что то с харькОвом не то...
показать весь комментарий
25.11.2021 21:48 Ответить
Водії фур як завжди поспішають і часто кладуть на всіх, тому так багато аварій за участю фур, а фур які прямують у Харків багато і фур зі всієї України
показать весь комментарий
25.11.2021 21:58 Ответить
Фури ганяють швидше леговиків у Києві, не дивно що перекинулася, але нажаль страждають інші.
показать весь комментарий
25.11.2021 23:32 Ответить
Відкрийте в тому Харкові хоч одну церкву ПЦУ.
показать весь комментарий
26.11.2021 10:56 Ответить
 
 