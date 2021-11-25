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Топ комментарии
+37
Самый прикол для этих тварей начнётся с 1 декабря.
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25.11.2021 22:34
+26
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25.11.2021 22:37
+18
От куди гроші ллють рікою.
А з армією так і не розрахувались.
Ну де ді ті піскляві мальдівійщики ?
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25.11.2021 22:36
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Самый прикол для этих тварей начнётся с 1 декабря.
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25.11.2021 22:34 Ответить
Да не начнётся...Люди поддерживают но участвовать не будут...тут путин ***** не только давит на запад но и Народ(особенно активный) многие понимает что лучше потратить это время на ревизию вещмешка, найти Берцы...и поставить их в шкафу поближе...

...Хочется Этого как Того....но ещё хочется не подставлять Ребят на передовой потому что Свинособаки ломанутся сразу же...Такова цены ошибки в 2019...спасибо Зеленобобы подставили так подставили...
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25.11.2021 23:09 Ответить
Общество требует уволить Ермака , которого общество кормит .

в чем проблема ? Пусть Зе уволит Ермака и назначит главой офиса ( если уговорит) Климкина, Розумкова, Тягнибока , Пискуна ,Москаля - короче крупную фигуру из противоположного лагеря .
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25.11.2021 23:48 Ответить
Я был на выходных и 1го тоже выйду. И уверен еще больше людей будет
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26.11.2021 18:28 Ответить
ЗЕ просто введет ЧП типа из-за угрозы войны. И все дела.
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26.11.2021 02:30 Ответить
Судя по вою в параше о военном положении у нас с 01.12- очень может быть...
У Зели эта методичка от }{уйла уже на столе лежит. А потом сразу сдастся...
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26.11.2021 07:30 Ответить
ЗЕмрак
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26.11.2021 16:25 Ответить
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26.11.2021 21:54 Ответить
От куди гроші ллють рікою.
А з армією так і не розрахувались.
Ну де ді ті піскляві мальдівійщики ?
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25.11.2021 22:36 Ответить
Велике Дупакакукім

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25.11.2021 22:36 Ответить
Эта толстая задница хочет занять кресло мэра Киева ?
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25.11.2021 22:44 Ответить
Зелёная саранча хочет сожрать всё до чего дотянется.
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25.11.2021 22:54 Ответить
Добрый вечер , Сергей. Посмотрите у меня на теме видео
25.11.2021 18:30 . Вот таких надо в мэры - а то понабирают спортсменов и кухарок - в результате угробленный город и разворованный .
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25.11.2021 23:41 Ответить
Это Юзик сломал кресло и спрашивает сколько ему еШО прогибаться
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26.11.2021 00:05 Ответить
истиное лицо зэ-власти
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25.11.2021 23:17 Ответить
коля-пробитый
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25.11.2021 23:18 Ответить
Справа обличчя кандидата на пост глави КМДА. Кияни будьте пильні, місту може бути це "обличчя".
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26.11.2021 06:57 Ответить
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25.11.2021 22:37 Ответить


Ці фотожаби треба дивитись під музику Вагнера «Політ Валькірій».
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25.11.2021 22:51 Ответить
Иренка, а такого солиста Вагнера группы "RAGE " знаешь , ну как бы полезно будешь и его знать за компанию
Немецкая рок-команда "Rage" ведет отсчет своей поистине яростной истории с 1983 года, когда басист и вокалист Петер (Пиви) Вагнер вместе с гитаристами Йохеном Шрёдером и Альфом Мейерраткеном, а также барабанщиком Йоргом Михаэлем основали в Дортмунде коллектив "Avenger". До этого Вагнер и Михаэль играли в панк-группе «Der Riss», с которой записали альбом «They All Do... Image». Этот успех подвигнул Вагнера на новые, более значительные подвиги
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26.11.2021 00:02 Ответить
Дурдом


@durdominua

·
3 ч



Офіційна відповідь Офісу Президента з приводу дня народження Єрмака
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25.11.2021 23:24 Ответить
пипец, меня добила картинка с рюмкой и клоунским колпаком. как, как такое можно даже было подумать что выбрать, это какой-то сюр, аномалия
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25.11.2021 23:57 Ответить
Бидло обрало собі за своїм образом і подобою таке ж саме бидло.
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28.11.2021 19:51 Ответить
Цікаво а 95-Квартал шутить з Єрмака?
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26.11.2021 00:07 Ответить
Он ведь не может шутить над любимым парнем Зеленского! А то Ерамк обидеться и Зеленский будет не траханный!
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26.11.2021 05:27 Ответить
Коли вже прийде кінець "гастролям "Кварталу" по Україні.
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26.11.2021 07:00 Ответить
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26.11.2021 07:24 Ответить
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26.11.2021 08:23 Ответить
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26.11.2021 08:34 Ответить
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26.11.2021 08:50 Ответить
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27.11.2021 17:03 Ответить
 
 