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Очередная катастрофа в России: 52 человека погибли на шахте в Кузбассе. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В России 25 ноября произошел масштабный взрыв на угольной шахте "Лестяжная" в Кемеровской области. Сначала сообщали об 11 погибших и более 40 пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на ВВС Україна, российское государственное агентство ТАСС и агентство "Интерфакс" сообщили, что общее число погибших после аварии на шахте "Лестяжная" в Кемеровской области составило 52 человека.

Но с шахты не могли поднять еще около 40 горняков.

Впоследствии на шахте произошла еще одна трагедия - во время спасательных работ погибли еще по меньшей мере три спасателя (возможно шесть) - поисковая группа задохнулась.

Известно, что на глубине 250 метров произошло задымление. СМИ сообщали, что в вентиляционном штреке шахты мог произойти взрыв. По другой версии, было возгорание угольной пыли.

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К моменту аварии в шахте было 285 горняков, 239 из них быстро подняли на поверхность.

Руководителей шахты задержала полиция.

"Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет, - говорилось в предварительном сообщении властей. - Газовая обстановка на обследованных участках - безопасна, задымленность - слаба".

"Самостоятельно они выйти не могут, сильное задымление и дальнее расположение штрека. К ним направляются спасатели", - сообщал днем ​​источник агентства "Интерфакс".

43 пострадавших госпитализировали, четверо из них находились в тяжелом состоянии, 41 - в состоянии легкой и средней тяжести, сообщили власти.

В региональном центре медицины катастроф уточняли, что пострадавшие отравились продуктами горения, но травм не имеют.

Источник в службах технического надзора сообщил "Интерфаксу", что, по его данным, в вентиляционном штреке на глубине 250 метров произошел взрыв. "Потом вспыхнул пожар", – сказал он.

ТАСС передает, что о взрыве в вентиляционном штреке сообщили в управление Ростехнадзора.

"В 09:08 позвонили по телефону, сообщили, что было задымление. Через 15 минут поступило уточнение о том, что был взрыв в вентиляционном штреке №823, и о том, что люди выходят из шахты на поверхность", - пояснил собеседник агентства.

В администрации шахты рассказали, что после задымления горняки самостоятельно поднимались на поверхность.

Шахта "Лестяжная" отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. В августе 2012 года в эту шахту спускался Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьер-министра.

Причиной задымления, по версии источника ТАСС в экстренных службах, является вспышка угольной пыли в вентиляционной шахте. "После этого дым через вентиляцию распространился по всей шахте", - сказал собеседник агентства.

По информации источника "Интерфакс", основная версия – нарушение техники безопасности. Однако есть и другие версии, в частности короткое замыкание из-за неисправности оборудования и "естественных причин".

Очередная катастрофа в России: 52 человека погибли на шахте в Кузбассе 01
Очередная катастрофа в России: 52 человека погибли на шахте в Кузбассе 02
Очередная катастрофа в России: 52 человека погибли на шахте в Кузбассе 03
Очередная катастрофа в России: 52 человека погибли на шахте в Кузбассе 04
Очередная катастрофа в России: 52 человека погибли на шахте в Кузбассе 05
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Топ комментарии
+40
От я і кажу, ці звичайні роботяги потім чомусь на донбасі з'являються руський мир захищати.
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25.11.2021 23:26
+37
Ну хоть одна хорошая новость перед выходными!
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25.11.2021 23:19
+36
слухай ти, співчутливий, це не ми на них напали, це "проста" кацапня радіє захопленню нашої землі й загибелі наших хлопців та дівчат, це "проста" кацапня волає про "кримнаш", "нетникакойУкраині" й "хохлі-фашисті".
вони всі "прості", там складних немає - імперці та окупанти.
тож йди ти нахєр, співчутливий.
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25.11.2021 23:44
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Ну хоть одна хорошая новость перед выходными!
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25.11.2021 23:19 Ответить
Перестань, це звичайні роботяги
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25.11.2021 23:22 Ответить
От я і кажу, ці звичайні роботяги потім чомусь на донбасі з'являються руський мир захищати.
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25.11.2021 23:26 Ответить
хай собі живуть - це до тих, хто пройшов тест 1. чий крим 2. хто є путін 3. хто воює з ким на донбасі. все інше - до психіатра
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25.11.2021 23:36 Ответить
"Простые работяги" заканчиваются там, где начинается украинский вопрос и "усщемления русзсзских мальчиков в трусиках на Украине".Каждый российский крепостной в данный момент работает на войну с Украиной.
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25.11.2021 23:44 Ответить
слухай ти, співчутливий, це не ми на них напали, це "проста" кацапня радіє захопленню нашої землі й загибелі наших хлопців та дівчат, це "проста" кацапня волає про "кримнаш", "нетникакойУкраині" й "хохлі-фашисті".
вони всі "прості", там складних немає - імперці та окупанти.
тож йди ти нахєр, співчутливий.
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25.11.2021 23:44 Ответить
повторяю для особо одарённых - каждый звичайний кацап сейчас работает на войну с Украиной. И даже тот кто не работает, вносит свою лепту - равнодушием.
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25.11.2021 23:55 Ответить
Згоден, для кацапа це буде "скотитись", для українця - захищати свою країну.
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26.11.2021 00:25 Ответить
Олег попроще...Вы должны понимать тут аморфная ситуация...Эти Работяги сегодня уголь крошат а завтра из автомата в меня стреляют и вопрос не в его(работяги) желании а в Государственном управлении - Закроют шахту по приказу из Москвы и он поедет наёмником хоть куда(закредитованность Россиян очень высока)...по человечески я могу его понять "Такие обстоятельства" - Но как Украинец я Могу понять и другую точку зрения...и Это не говорит что мы потеряли Эмпатию...Это говорит что мы Боимся, особенно сейчас в это время...Наше желание давать отпор не уменьшается, просто наши сердца ужесточаются и любая потеря врага это маленькое облегчение...да Нам страшно но этот страх делает нас сильнее в нужный момент не дрогнет палец на спуске...Потому поймите своего оппонента - и даже если у вас разный взгляд на событие это не исключает его взгляд как неверный...Просто в его сердце меньше сопереживания Москалям чем в вашем...и у него есть на это причина и возможно не одна...
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26.11.2021 00:03 Ответить
Вопрос надо ставить ребром - если всю Расею засыпет пеплом как Содом и Гоморру вместе с людьми, украинцев просто перестанут безнаказанно убивать, исходить надо из этого. Далее - кто такие "работяги" - они прячутся за спинами убийц, делая вид что они ни при делах, и соответсвенно убийца прикрыт мирным населением - "работягами". Нищий и крепостной "Работяга" получает чувство собственного величия с помощью убийцы. И так рука руку моет. .А чувство жалости и сочувствия к "работягам" , которое культивирует ваш оппонент, приводит к собственной погибели, потому что именно под прикрытием "работяг", таксистов и шахтёров, работают убийцы.
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26.11.2021 00:38 Ответить
якось так обтічно пишеш...
у шахті на воркуті ці опоненти затопили тих, кого не дістали...
вони і досі там, поховані
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26.11.2021 07:52 Ответить
А тут інше-Накануне спасатели приостановили поисковые работы из-за угрозы взрыва, губернатор Сергей Цивилев на следующее утро после случившегося заявил, что военизированные части продолжают работать, они изолируют участок горных выработок и заполнят его метаном, чтобы снизить опасность взрыва. Метаном, а не водою!
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26.11.2021 08:03 Ответить
змінився хімічний склад заповнюючої субстанціїї...
а підхід до вирішення проблеми залишився той самий
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26.11.2021 14:01 Ответить
простого хлопця 17 років з Донбасу за те що той любив Україну,якому вспороли живіт і вкинули в річку,було шкода хочаб одному із цих шахтарів? чи поки їх армія вбиває Українців а ці копають вуголь щоб Путін мав гроші аби посилати вбивць в Україну..нема прощення нікому із кацапів,нікому
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25.11.2021 23:44 Ответить
Не руський, руССкій.
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25.11.2021 23:43 Ответить
Это те которые за ***** голосовали или шахтеры выкопавшие танки на Донбассе?
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25.11.2021 23:29 Ответить
До 2014 року я би тебе підтримав, але зараз як сказав дід онуку дивлячись на течію річки і розмірковуючи як по ній кацапи в домовинах пливуть:
- от я і кажу ,хороші кацапи в хороших домовинах ,а погані в поганих!
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25.11.2021 23:30 Ответить
Всего одним росчерком пера, обычные роботяги превращаются в танкистов ну или обычных пулеметчиков, поэтому чем больше мертвых цапов тем нам лучше
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26.11.2021 07:40 Ответить
- 52 шахтера и тракториста
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25.11.2021 23:52 Ответить
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25.11.2021 23:21 Ответить
Не удивлюсь если там вспомнили его стихи такие как «сижу за решеткой в темнице сырой» «однажды в студенную зимнюю пору» и т.д.
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25.11.2021 23:37 Ответить
знают, любят, помнят
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26.11.2021 07:54 Ответить
Танки добывали?
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25.11.2021 23:21 Ответить
Баби ішшо нарожають.
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25.11.2021 23:22 Ответить
китайские бабы еще нарожают )
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25.11.2021 23:34 Ответить
Китайские и не попрутся в Рашку - Только Молодые мужчины 25+ Рожать будут "Машки" и только Китайцев...потму что Иваны будут воевать и спиваться.
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25.11.2021 23:52 Ответить
Русские бабы рожают только шахтеров или трактористов.
А иначе - никак 🤗
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26.11.2021 01:33 Ответить
Чем больше будет российских войск на границе с Украиной, тем больше будет катастроф в России. А если Россия пойдет в открытую войной, Россия запылает изнутри! Бог шельму метит!
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25.11.2021 23:24 Ответить
От щоб кацапи не пішли на нас, потрібно щоб вони запалали зсередини. А горючого метеріалу в Імперії Зла навалом. Один Північний Кавказ чого вартий. Національно-визвольну боротьбу в цій країні нам потрібно всіляко роздмухувати. І буде нам щастя.
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26.11.2021 05:46 Ответить
Знову кацапам бумерангом прилетіло.
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25.11.2021 23:27 Ответить
Здоровья погибшим
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25.11.2021 23:28 Ответить
Погибели здоровым.
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25.11.2021 23:31 Ответить
здорово погибнуть
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25.11.2021 23:50 Ответить
Это обещанный рай?
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25.11.2021 23:30 Ответить
заїбок.
а вони, падли, на співчуття чекали?
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25.11.2021 23:30 Ответить
Уже всевишний дает знаки, не лезь а то будет худо
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25.11.2021 23:32 Ответить
Шахтёры гибнут, но добывают "казахский" уголь, который потом Ахметов закупает в Америке.
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25.11.2021 23:38 Ответить
відразу подумав чи не "ліствяжна" це буде, році в 2010 проходив заказ з такою назвою "ліствяжна". шілдік здається "caterpillar" на цей заказ ліпили. це були гідравлічні опорні стойки,які йдуть в комплекті з вугільними комбайнами. виготовлялись в Чехії. коли десь через рік натюкав в Ґуґлі де ця "ліствяжна" знаходиться, Ґуґль видав цілу купу репортажів що сам мєдвєдєв опускався в цю шахту,приймати нове устаткування. з чого було ясно чиї грошики були інвестовані в нове устаткування.
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25.11.2021 23:39 Ответить
Давайте уже енота!
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25.11.2021 23:46 Ответить
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26.11.2021 08:58 Ответить
минус 52 потенціальних загарбника і
це - непогано
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25.11.2021 23:50 Ответить
"Баби єстчо нарожают"
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25.11.2021 23:52 Ответить
ага, коли мужиків ...повикопують
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25.11.2021 23:59 Ответить
Розтормошіть Карабаса, будьласка, хто там поближче до нього. Тут "єто просто праздник какой-то", а він спить і вухом не веде.
Видать хильнув чарчину на радостях, чортяка старий !!!
Будіть цього ледацюгу старого !!!
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25.11.2021 23:59 Ответить
Погана новина. От якби бахнула шахта з СЯО, то було б веселіше
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26.11.2021 00:32 Ответить
Стратегічне Ядерне Озброєння
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26.11.2021 09:59 Ответить
Ето те шахтеры и трахторысты которые в шахтах танки и грады откапывали и в Украину приезжали? Походу таки откопали бимбу
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26.11.2021 00:54 Ответить
если каким-то чудом на "цензор" попадет читатель из России, пусть скажет спасибо своему несменному порядка 30 лет фюреру, за так сильно окрепшую с 2014 года любовь украинцев к россиянам, ведь до 2014 таких каментов в украинских чатах на тему катастроф у "старшего брата" днем с огнем найти было нельзя
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26.11.2021 03:04 Ответить
Бабы еще нарожают
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26.11.2021 06:17 Ответить
Жаль конечно что кому-то удалось выбраться
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26.11.2021 06:50 Ответить
на кацапии все должно гореть, рушиться, взрываться, падать, разбиваться... чем больше - чем лучше... это и будет вкладом расийскага народа в победу Украины над историческим врагом...
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26.11.2021 07:08 Ответить
не могут подняться вверх потому, что тяжелее воздуха
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26.11.2021 07:49 Ответить
А обов'язково цю приємну новину обзивати катастрофою?
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26.11.2021 08:04 Ответить
Мало,очень мало.Активней надо товарищи.
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26.11.2021 16:12 Ответить
 
 