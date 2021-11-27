Очередная катастрофа в России: 52 человека погибли на шахте в Кузбассе. ФОТО

В России 25 ноября произошел масштабный взрыв на угольной шахте "Лестяжная" в Кемеровской области. Сначала сообщали об 11 погибших и более 40 пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на ВВС Україна, российское государственное агентство ТАСС и агентство "Интерфакс" сообщили, что общее число погибших после аварии на шахте "Лестяжная" в Кемеровской области составило 52 человека.

Но с шахты не могли поднять еще около 40 горняков.

Впоследствии на шахте произошла еще одна трагедия - во время спасательных работ погибли еще по меньшей мере три спасателя (возможно шесть) - поисковая группа задохнулась.

Известно, что на глубине 250 метров произошло задымление. СМИ сообщали, что в вентиляционном штреке шахты мог произойти взрыв. По другой версии, было возгорание угольной пыли.

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К моменту аварии в шахте было 285 горняков, 239 из них быстро подняли на поверхность.

Руководителей шахты задержала полиция.

"Все оставшиеся горняки предположительно находятся в двух дальних штреках, связи с ними пока нет, - говорилось в предварительном сообщении властей. - Газовая обстановка на обследованных участках - безопасна, задымленность - слаба".

"Самостоятельно они выйти не могут, сильное задымление и дальнее расположение штрека. К ним направляются спасатели", - сообщал днем ​​источник агентства "Интерфакс".

43 пострадавших госпитализировали, четверо из них находились в тяжелом состоянии, 41 - в состоянии легкой и средней тяжести, сообщили власти.

В региональном центре медицины катастроф уточняли, что пострадавшие отравились продуктами горения, но травм не имеют.

Источник в службах технического надзора сообщил "Интерфаксу", что, по его данным, в вентиляционном штреке на глубине 250 метров произошел взрыв. "Потом вспыхнул пожар", – сказал он.

ТАСС передает, что о взрыве в вентиляционном штреке сообщили в управление Ростехнадзора.

"В 09:08 позвонили по телефону, сообщили, что было задымление. Через 15 минут поступило уточнение о том, что был взрыв в вентиляционном штреке №823, и о том, что люди выходят из шахты на поверхность", - пояснил собеседник агентства.

В администрации шахты рассказали, что после задымления горняки самостоятельно поднимались на поверхность.

Шахта "Лестяжная" отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. В августе 2012 года в эту шахту спускался Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьер-министра.

Причиной задымления, по версии источника ТАСС в экстренных службах, является вспышка угольной пыли в вентиляционной шахте. "После этого дым через вентиляцию распространился по всей шахте", - сказал собеседник агентства.

По информации источника "Интерфакс", основная версия – нарушение техники безопасности. Однако есть и другие версии, в частности короткое замыкание из-за неисправности оборудования и "естественных причин".









