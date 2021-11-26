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Винницкая область (918) дороги (2498) Большая стройка (722)

В Винницкой области капитально отремонтировали развязку между Винницей и Жмеринкой, включая 100-летний мост. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В селе Семаки Винницкой области открыли после капитального ремонта путепровод и транспортную развязку на автодороге государственного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский.

Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Работы, проведенные по программе президента "Большая стройка", существенно облегчат жизнь жителей местных громад.

Кроме того, этот участок международной трассы станет более безопасным после капитального ремонта путепровода, созданного в 30-х годах прошлого века и давно исчерпавшего свой технологический ресурс.

"Отныне жители города Бар и Жмеринки будут довольны, потому что раньше возникали определенные неудобства из-за необходимости объезда, где дорога тоже была не в лучшем состоянии. Теперь движение по мосту открыто", - заявил глава ОГА Сергей Борзов.

В ходе ремонта усилили балки и отремонтировали опоры, сделали гидроизоляцию и водоотвод, укрепили обочину, сделали тротуары и новое освещение, положили новое дорожное покрытие с 10-летней гарантией качества. Стоимость ремонта транспортной развязки составила 126 млн гривен.

Напомним, к концу недели завершат монтаж вантов на новом мосту в Запорожье, строящемся по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Он станет самым высоким в стране.

Также смотрите: На Черниговщине отремонтировали и сделали безопасным участок проходящей по селу трассы Н-07 - Служба автомобильных дорог. ФОТОрепортаж

В Винницкой области капитально отремонтировали развязку между Винницей и Жмеринкой, включая 100-летний мост 01
В Винницкой области капитально отремонтировали развязку между Винницей и Жмеринкой, включая 100-летний мост 02
В Винницкой области капитально отремонтировали развязку между Винницей и Жмеринкой, включая 100-летний мост 03

Автор: Наталя Джума
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Отлічно! Тепер відремонтуйте трасу Лисичанськ - Новодружеськ - Рубіжне.
Найгірша траса України!
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26.11.2021 09:14 Ответить
Я бы на лугандоне вообще бы ничего не ремонтировал. Смысла нет. А те производства, что есть перенес бы в тыл, а те что нельзя - порезал бы на металл
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26.11.2021 09:28 Ответить
На трассе грузовики с военными или грузом застряют и переворачиваются. А еще люди гибнут. Луганская область - это Украина, не так ли, дурачек?
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26.11.2021 10:20 Ответить
Да уж! Показали свое нутро ваши домбасюрские украйонцы в 2014 году. А теперь там можно сказать вообще нормальных людей не осталось. Скоко, скоко та в Украине миллионов внутренне перемещенных лиц? Не скажешь? Вот их еще можно, с натяжкой, назвать украинцами, а оставшиеся почти сплошная вата и заплесневелые совки.
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26.11.2021 10:29 Ответить
Да хорошо.Но надо быть ночью очень осторожным .Уснуть раз плюнуть.
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26.11.2021 09:23 Ответить
Об этом сообщает Житомирская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/p3301694
В этом тексте что то пошло не так наверное Винницкая ОГА
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26.11.2021 09:59 Ответить
Там сейчас нормальная трасса на Могилев и мост вроде тоже не особо проблемный. Ну если сделали, то хорошо.
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26.11.2021 23:46 Ответить
 
 