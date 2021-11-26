Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Омбудсмен Людмила Денисова обнародовала кадры с места расположения украинских пограничников, отправленных на усиление украинско-белорусской границы. СМИ сравнили их с условиями размещения польских военных на границе с Беларусью.
Об этом пишет Ukrainian Military Pages, передает Цензор.НЕТ.
Фото условий размещения пограничников, отправленных на усиление украинско-белорусской границы (обнародованы Уполномоченным ВРУ по правам человека Людмилой Денисовой):
"После фото с условиями размещения украинских пограничников публикуем фото, как живут на границе польские военные. Здесь два основных варианта: модульные лагеря или палатки, правда более современные, чем наши образцы 1956 года", - добавляет издание.
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Вспыхнул Светоч… и погас.
ЧТО Польша в 199о - 1995 годах п о л у ч и л а от Мирового и других западных банков-
беспроцентный к р е д и т -
суммой в $ 20 000 000 000 млд. долларов USA по курсу 1990 года .
И затем в последующие года сумма
безвоздмезной помощи составила
аж $ 78 000 000 000 млд долларов .USA
+ на все руководящие банковские должности Президент Польша Лег ВАЛЕНСА
ставил только Поляков .
И никаких офшоров и финансово -промышленных групп во главе с главным экономистом Украины кучмой .пинчуком в 1995 - 2014 г.г. и советником пАС ХАВЕРОМ !
Это все снято в павильонах Голливуда.
совок нікуди не дівся