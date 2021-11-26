Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью. ФОТОрепортаж

Омбудсмен Людмила Денисова обнародовала кадры с места расположения украинских пограничников, отправленных на усиление украинско-белорусской границы. СМИ сравнили их с условиями размещения польских военных на границе с Беларусью.

Об этом пишет Ukrainian Military Pages, передает Цензор.НЕТ.

Фото условий размещения пограничников, отправленных на усиление украинско-белорусской границы (обнародованы Уполномоченным ВРУ по правам человека Людмилой Денисовой):

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"После фото с условиями размещения украинских пограничников публикуем фото, как живут на границе польские военные. Здесь два основных варианта: модульные лагеря или палатки, правда более современные, чем наши образцы 1956 года", - добавляет издание.















