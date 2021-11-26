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Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Омбудсмен Людмила Денисова обнародовала кадры с места расположения украинских пограничников, отправленных на усиление украинско-белорусской границы. СМИ сравнили их с условиями размещения польских военных на границе с Беларусью.

Об этом пишет Ukrainian Military Pages, передает Цензор.НЕТ.

Фото условий размещения пограничников, отправленных на усиление украинско-белорусской границы (обнародованы Уполномоченным ВРУ по правам человека Людмилой Денисовой):

Также смотрите: На границе с Беларусью началась спецоперация "Полесье", - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 01
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 02
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 03
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 04
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 05
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 06
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 07

"После фото с условиями размещения украинских пограничников публикуем фото, как живут на границе польские военные. Здесь два основных варианта: модульные лагеря или палатки, правда более современные, чем наши образцы 1956 года", - добавляет издание.

Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 08
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 09
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 10
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 11
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 12
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 13
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 14
Модульные лагеря vs палатки образца 1956: СМИ сравнили условия размещения польских и украинских военных на границе с Беларусью 15

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+47
за то наші зелені керевні подонки на вертольота расекають
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26.11.2021 09:23
+27
Скільки витратили з бюджету на святкування дЄрьмака?
Перельоти, платня десяткам, сотням обслуги, від кухарів та прибиральниць до охорони презіка та гостей? Жратва та питво для зеленських, джрьмаків, міндічєй ?

Скільки на ці гроші можна було купити хоча би нормальних палаток?

Абдристович, Подоляк, Мосейчук про це не розкажуть.
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26.11.2021 09:31
+19
Тому що всі гроші йдуть на мудрий нарід.
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26.11.2021 09:31
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Страница 2 из 2
Кому вы показываете эти репортажи?! Украиной единолично правит кацапский мародер, ему насрать на *********, которые его избрали, как и ему насрать на будущее страны которой он руководит, для него главное - как можно больше украсть а потом свалить из этой страны
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26.11.2021 10:15 Ответить
Суки. Намети - то видима частина айсберга. А де хоч якісь оборонні укріплення на кордоні. Переконаний, що там навіть жодного окопа не вирили. Якщо кацапи по цих наметах градом лупануть, то нікому нічого вже не буде потрібно.
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26.11.2021 10:19 Ответить
миленько так, по совєтьські, ну ниче, зато Главнокомандующий у нас не мерзнет и все у него путем..., если що, это ж обычная практика, доставят великого куда завгодно, хоч на гєлікоптері, хоч на літаку...., а солдаты шо, пусть скажут спасибо, что хоть не пешком шли до северного кордону, потому что с топливом щас беда, дяде бени собираем на подарок... к новому году
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26.11.2021 10:26 Ответить
А як же "армія, мова томос"? Про зеленого дібіла взагалі все ясно з самого початку.
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26.11.2021 10:29 Ответить
В 19 году, спустили в унитаз. А шо?
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26.11.2021 11:09 Ответить
В брезентовому наметі жити можна і взимку якщо маєш теплий спальний мішок. А от їх на фото якраз і не видно. А у польських "конструкторах" якщо немає підігріву, то не тепліше, ніж в наметі (не знаю чи є там якісь нагрівальні елементи). Якщо немає грошей на теплі ******* намети, то хоч теплими спальними мішками людей забезпечте.
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26.11.2021 10:44 Ответить
Не говори ерунды! И ершу понятно, что пол и стены у будок с теплоизоляцией в отличие от брезента, и там по любому теплее!
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26.11.2021 11:12 Ответить
Я половину життя займаюся альпінізмом і маю великий досвід як ночувати у наметі без теплого дна на снігу і на льоду. На стінках намету осів іній, а ти у теплому спальнику відчуваєш себе абсолютно комфортно. Те ж саме у сніговій печері чи у іглу. Звичайно, холодова втома накопичується. Звичайно, ******* намети з повітряним наддувом гарячим повітрям - краще, ніж брезентовий намет з буржуйкою. Але якщо немає такої можливості забезпечити дорогим спорядженням, то нехай забезпечать теплим індивідуальним спорядженням: термобілизною, зимовим взуттям, мембранним верхнім одягом, спальними мішками для зимових температур, карематами.
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26.11.2021 12:28 Ответить
Это всё замечательно, но не отменяет того, что в будке теплее чем в палатке.
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26.11.2021 12:41 Ответить
І ще одне. Елементарна копійчана річ. Каталітична грілка. Залив пальним "калоша", поклав у внутрішню кишеню і вона тебе шість годин гріє хоч під час сну, хоч на чергуванні на вулиці. Для інтендантів таке мабуть з області космічних технологій. Це так, до слова. А щодо теплих наметів, то, звичайно, " краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим".
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26.11.2021 13:19 Ответить
При Порошенке такого не было!
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26.11.2021 10:47 Ответить
До Порошенко, никакого не было. Напомнить?
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26.11.2021 11:11 Ответить
Я больше скажу! Ни до Порошенко, ни после него- ничего не было! Мгла и холод. Космический вакуум. Жизнь теплилась только при нём.

Вспыхнул Светоч… и погас.


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26.11.2021 11:46 Ответить
Самое главное, мозгов у вас как не было, так и нет
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26.11.2021 11:51 Ответить
Шо то вспомнил описание сборов польской шляхты на войне с Хмельницким.Расфуфыренные фанфароны рейтары с перьями в золотых доспехах на породистых лошадях и с дорогой золотой посудой.И наш суровый табор.Всё решает дух.В роскоши много не навоюешь
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26.11.2021 11:02 Ответить
трясця рейтари це не понторези з рушення вчи матчастину
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26.11.2021 11:32 Ответить
Де флагштоки?
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26.11.2021 11:23 Ответить
В 1990 м была Польша далеко позади....Но ! Своих большевичков поляки отодвинули от власти и на трон посадили ПОЛЯКА.....ПАТРИОТА.... После чего сразу определились куда идти и зачем. Вот потому они 30 лет росли ,а мы блукали....
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26.11.2021 11:30 Ответить
потому -
ЧТО Польша в 199о - 1995 годах п о л у ч и л а от Мирового и других западных банков-
беспроцентный к р е д и т -
суммой в $ 20 000 000 000 млд. долларов USA по курсу 1990 года .
И затем в последующие года сумма

безвоздмезной помощи составила

аж $ 78 000 000 000 млд долларов .USA
+ на все руководящие банковские должности Президент Польша Лег ВАЛЕНСА

ставил только Поляков .
И никаких офшоров и финансово -промышленных групп во главе с главным экономистом Украины кучмой .пинчуком в 1995 - 2014 г.г. и советником пАС ХАВЕРОМ !
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26.11.2021 12:33 Ответить
Барышня ! Так именно потому им и дали, а нам нет.
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26.11.2021 22:22 Ответить
Так Порох же армию поднял, единолично а Зеля продолжил его дело!

Это все снято в павильонах Голливуда.
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26.11.2021 11:58 Ответить
намети нагадали мою службу у 80-х
совок нікуди не дівся
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26.11.2021 15:56 Ответить
так пшекия и пшеки в нато а мы не..а при зеле украли порошенковские форму канадскую и палатки модульные))
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26.11.2021 16:58 Ответить
Как были колхозом так им и остаемся за редким исключением... По поводу життя в палатке зимой это та еще жопа!..
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26.11.2021 23:08 Ответить
Нічого, зате ****** смартфонів наберемо , а солдатам і так піде ((
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19.02.2022 10:52 Ответить
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