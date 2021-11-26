РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53254 посетителя онлайн
Фото Происшествия
4283 18
Беларусь (4074) оружие (3114) СБУ (6844) тайник (90)

СБУ обнаружила скрытый арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с тепловизорами вблизи границы с РФ и Беларусью. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ продолжает проводить комплексные мероприятия по противодействию незаконному обороту средств поражения. В ходе следственно-оперативных действий в Черниговской области установлено местонахождение скрытого арсенала незарегистрированного огнестрельного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Среди изъятого – ручной пулемет и иностранные винтовки с глушителями.

Средства поражения обнаружены на территории двух частных охотничьих баз, расположенных вблизи границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.

Во время обысков по местам расположения объектов и адресам проживания представителей их администрации правоохранители изъяли:

  • ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм,
  • 4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором,
  • пистолет Макарова,
  • револьвер,
  • почти 400 патронов разного калибра,
  • дымовую шашку.

Кроме того, выявлено более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения.

Выявленные средства поражения и другие предметы направлены на экспертизу.

СБУ обнаружила скрытый арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с тепловизорами вблизи границы с РФ и Беларусью 01

В рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности по привлечению к ответственности виновных лиц.

Также смотрите: СБУ обнаружила в Луганской области вражеский тайник с противотанковыми минами, предназначавшимися для подрыва украинской техники. ФОТОрепортаж

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники СБУ в Черниговской области совместно со следователями областного управления Национальной полиции и процессуального руководства прокуратуры.

СБУ обнаружила скрытый арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с тепловизорами вблизи границы с РФ и Беларусью 02
СБУ обнаружила скрытый арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с тепловизорами вблизи границы с РФ и Беларусью 03
Фото: сайт СБУ

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Верните срочно!. Обобрали до нитки Это имущество шахтёров из черниговских шахт
показать весь комментарий
26.11.2021 11:59 Ответить
А може дійсно наші партизани до нападу з Білорусі готуються? Якщо так - треба вернути.
показать весь комментарий
26.11.2021 12:39 Ответить
барлогу відкрили, а де "медведь"
показать весь комментарий
26.11.2021 12:03 Ответить
Главное прекратить стрелять!!!
показать весь комментарий
26.11.2021 12:30 Ответить
хоть обижайтесь хоть нет,но все охотники ради развлечения-п@дорасы .
показать весь комментарий
26.11.2021 12:38 Ответить
Де ви бачили мисливців з РПК?
показать весь комментарий
26.11.2021 12:42 Ответить
ну сдесь скорей всего совпало-бандюки приехали поохотится
показать весь комментарий
26.11.2021 12:47 Ответить
и рыбаки

и те кто курей держат)))
показать весь комментарий
26.11.2021 12:58 Ответить
Ну видно же что это арсенал обычного охотника. Такой есть у очень многих охотников. Ничего незаконного там нет, всё продаётся под разрешение. Макаров небось резинострел. Мелкашка с прицелом, тоже мне оружие. И карабин с теплоприцелом, которые продаются в каждом охотничем магазине любому без всяких бумаг, нужна только одна бумага денежный знак. Но у нас сейчас чуть что сразу диверсия, шпионы, коробе балы себе набивают.
показать весь комментарий
26.11.2021 12:42 Ответить
А кулемет то взагалі дитяча іграшка.
показать весь комментарий
26.11.2021 13:51 Ответить
Это может быть как макет, так и Сайга на базе ручного пулемёта калашникова. Зайди в поиск и тебе таких выдаст много и всё в руках людей и приобретается по обычному разрешению охотника.Охотничья Сайга ничем визуально не отличается от военного калаша, а если ещё кастом сделать, то воообще ничем. Я как охотник это точно знаю. У нас при получении разрешения на нарезное оружие, ты вправе купить себе хоть военный Барет 0.50 калибра, что стрелки и делают и всё это законно.
показать весь комментарий
26.11.2021 14:25 Ответить
Можуть і підкинути під час обшуку, все може бути. Можливі якісь і розбірки і наїзди та і "показуха" чи "заказуха". Правохоронна система як і судова дискредитована.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:01 Ответить
Согласен. скорее показуха. Реальные дела проваливают, а пиарятся на смешном.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:23 Ответить
Арсенал охотника-медвежатника. Несколько наборов отмычек на первом фото.
показать весь комментарий
26.11.2021 13:15 Ответить
Лохов разводить выгоднее, чем кроликов и кур😂
показать весь комментарий
26.11.2021 13:18 Ответить
І чого було кошмарити по країні 400 мисливців по справі шофера шифера.
показать весь комментарий
26.11.2021 13:53 Ответить
ща нападут с пм и револьвером и двумя берданками и калашом которому 70 лет))
показать весь комментарий
26.11.2021 17:13 Ответить
Аваковское наградное нашли у Кивы? Просто дешевки. Кто поверит в эту дичь? Ребят не замнийтесь ерундой. Все знают что СБУ это контрабанда и убийства
показать весь комментарий
22.02.2022 18:14 Ответить
 
 