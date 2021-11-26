СБУ обнаружила скрытый арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с тепловизорами вблизи границы с РФ и Беларусью. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
СБУ продолжает проводить комплексные мероприятия по противодействию незаконному обороту средств поражения. В ходе следственно-оперативных действий в Черниговской области установлено местонахождение скрытого арсенала незарегистрированного огнестрельного оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Среди изъятого – ручной пулемет и иностранные винтовки с глушителями.
Средства поражения обнаружены на территории двух частных охотничьих баз, расположенных вблизи границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь.
Во время обысков по местам расположения объектов и адресам проживания представителей их администрации правоохранители изъяли:
- ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм,
- 4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором,
- пистолет Макарова,
- револьвер,
- почти 400 патронов разного калибра,
- дымовую шашку.
Кроме того, выявлено более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения.
Выявленные средства поражения и другие предметы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности по привлечению к ответственности виновных лиц.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники СБУ в Черниговской области совместно со следователями областного управления Национальной полиции и процессуального руководства прокуратуры.
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и те кто курей держат)))