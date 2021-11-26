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Фото Политика Украины
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вакцина (3472) производство (101) Харьков (2418) Лекхим (15)

Завод в Харькове сможет разливать более 10 тыс. доз COVID-вакцины в час и более 30 млн доз в год, - Ляшко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Завод фармацевтической компании Лекхим в Харькове сможет разливать более 10 000 доз вакцины от COVID в час. Процесс планируется запустить уже в 2022 году.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны быть готовы и к следующим возможным волнам COVID-19, и к любым другим инфекционным болезням.

И независимыми от других стран мы сможем стать благодаря современному производству лекарственных средств, в том числе иммунобиологических препаратов, отечественные мощности есть", - написал он.

Ляшко отметил, что "Лекхим" в год производит более 950 млн готовой продукции: таблетированные формы, суппозитории и инъекционные препараты. Производство автоматизировано и роботизировано, убедился своими глазами. Человеческий фактор сведен к минимуму.

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Также он добавил, что с руководством предприятия обсудили запуск линии производства вакцин по трем позициям, которые важны для государства - антиковидная вакцина, вакцина против гриппа и полиомиелита.

"Постановлением Кабмина мы уже разрешили фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19 с государственными льготами и освобождением этого оборудования от налогообложения. Так мы сможем наладить собственное производство вакцин и расширить производство других, например антибактериальных препаратов, которые необходимы пациентам

Мощности Лекхима будут позволять разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год", - отметил глава Минздрава.

В то же время, по словам Ляшко, прорабатывается как собственное производство украинской вакцины (работают с нашими научными институтами над новым способом инактивации вируса), так и по технологии in bulk (разлив и расфасовка готового продукта). Запуск уже в 2022 году.

"От фармпроизводителя четкие предложения, сроки и объемы, от государства – долгосрочный заказ на готовый продукт", – резюмировал Ляшко.

Завод в Харькове сможет разливать более 10 тыс. доз COVID-вакцины в час и более 30 млн доз в год, - Ляшко 01
Завод в Харькове сможет разливать более 10 тыс. доз COVID-вакцины в час и более 30 млн доз в год, - Ляшко 02
Завод в Харькове сможет разливать более 10 тыс. доз COVID-вакцины в час и более 30 млн доз в год, - Ляшко 03
Завод в Харькове сможет разливать более 10 тыс. доз COVID-вакцины в час и более 30 млн доз в год, - Ляшко 04
Фото: фейсбук/Ляшко

Завод в Харькове сможет разливать более 10 тыс. доз COVID-вакцины в час и более 30 млн доз в год, - Ляшко 05

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Топ комментарии
+7
Завод у Харкові зможе розливати понад 10 тис. доз COVID-вакцини на годину та понад 30 млн доз в рік Джерело: https://censor.net/ua/p3301763

Кажете вакцинація це тільки 3 щеплення на одну людину ?
Тут вже запланували продовження вакцинації років на п ять )
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26.11.2021 12:44
+4
Так это ж рыговбизнес
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26.11.2021 12:40
+4
скоро в каждом ларьке на разлив будет этот шмурдяк..
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26.11.2021 12:49
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Прямо,як спирт завод якийсь.
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26.11.2021 12:37 Ответить
Так это ж рыговбизнес
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26.11.2021 12:40 Ответить
Значит поделились с зелупоголовыми
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27.11.2021 21:07 Ответить
Китайскую вакцину будут танкерами доставлять в Украину, а в Харькове разливать по пузырькам.
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26.11.2021 12:41 Ответить
Любой ликеро -водочный завод может "разливать"! Толку то! Сколько ты не вакцинной , все равно получишь - пандемию!
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26.11.2021 12:43 Ответить
Завод у Харкові зможе розливати понад 10 тис. доз COVID-вакцини на годину та понад 30 млн доз в рік Джерело: https://censor.net/ua/p3301763

Кажете вакцинація це тільки 3 щеплення на одну людину ?
Тут вже запланували продовження вакцинації років на п ять )
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26.11.2021 12:44 Ответить
скоро в каждом ларьке на разлив будет этот шмурдяк..
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26.11.2021 12:49 Ответить
вот именно- разлить калампоцало
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26.11.2021 13:19 Ответить
понятно что разливать, но не делать. Этот Лекхим ничего сложнее нашатырного спирта уже давно не делает
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26.11.2021 13:38 Ответить
Он похоже перепутал с ликероводочным.))
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26.11.2021 14:06 Ответить
Точно.
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26.11.2021 14:12 Ответить
В УКРАЇНІ ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19 БІЛЬШЕ НЕ Є ДОБРОВІЛЬНОЮ
https://telegra.ph/COVID-19-11-23

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26.11.2021 15:27 Ответить
это хорошо.
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26.11.2021 18:25 Ответить
Это плохо
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27.11.2021 21:08 Ответить
 
 