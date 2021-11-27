"Привет Януковичу! Доступ к информации - это не привилегия, это - обязанность!", - журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, протестуют против цензуры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналисты, не получившие приглашение на пресс-марафон президента Владимира Зеленского, пришли на место его проведения, чтобы заявить о необходимости равного доступа к информации для работников СМИ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Работники СМИ держат в руках плакаты с надписями: "Привет Януковичу!", "Доступ к информации – это не привилегия, это – обязанность!", "Мы против запретов для журналистов".











Видео и фото - Олег Богачук

Как сообщалось, сегодня в 12 часов начался трехчасовой пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 всеукраинских и международных СМИ. Позже президент заявил, что готов пообщаться со всеми.