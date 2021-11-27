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"Привет Януковичу! Доступ к информации - это не привилегия, это - обязанность!", - журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, протестуют против цензуры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Журналисты, не получившие приглашение на пресс-марафон президента Владимира Зеленского, пришли на место его проведения, чтобы заявить о необходимости равного доступа к информации для работников СМИ.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Работники СМИ держат в руках плакаты с надписями: "Привет Януковичу!", "Доступ к информации – это не привилегия, это – обязанность!", "Мы против запретов для журналистов".

Привет Януковичу! Доступ к информации - это не привилегия, это - обязанность!, - журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, протестуют против цензуры 01

Привет Януковичу! Доступ к информации - это не привилегия, это - обязанность!, - журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, протестуют против цензуры 02
Привет Януковичу! Доступ к информации - это не привилегия, это - обязанность!, - журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, протестуют против цензуры 03
Привет Януковичу! Доступ к информации - это не привилегия, это - обязанность!, - журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, протестуют против цензуры 04
Привет Януковичу! Доступ к информации - это не привилегия, это - обязанность!, - журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, протестуют против цензуры 05
Привет Януковичу! Доступ к информации - это не привилегия, это - обязанность!, - журналисты, которых не пригласили на пресс-марафон Зеленского, протестуют против цензуры 06

Видео и фото - Олег Богачук

Как сообщалось, сегодня в 12 часов начался трехчасовой пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины". К участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 всеукраинских и международных СМИ. Позже президент заявил, что готов пообщаться со всеми.
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не с табличкам їм стояти треба, а писати правду..
Вони самі й привели цього зеЛоха офшорного до влади, як журналісти - повторюючі расейско/коломойску брехню..
А зараз - тупо стоять з табличками.. "вова сСарь - снизойди до нас, увидь нас!"

Краще б скандували "зелю - геть" та "Ганьба!" - більше толку би було..
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26.11.2021 13:29 Ответить
Вони не багато втратили.
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26.11.2021 12:49 Ответить
Ще цей недоумок може Вам сказати? Він два слова зв'язати не може, ідіот.
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26.11.2021 12:51 Ответить
А яке відношення до журналістики має кацапська пропагандистка Сеграцкова?
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26.11.2021 12:54 Ответить
Три години суцільної ганьби для країни.
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26.11.2021 12:55 Ответить
Коли закривали телеканали без суду, тоді вони насміхались, бо то погані канали. А тепер, коли обмежують вже їх, вони протестують. Карма.
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26.11.2021 13:02 Ответить
Мне абсолютно не жаль этих шлюх-журналистов!!! Сегодня Многим этим грёбанным псевдо шлюхам-журналистам , так и надо!!Получили по-морде от Зеленского, за наглую ложь,тогда .....в 2019 году!! Тогда эти же шлюхи-псевдо-журналисты нахваливали это безмозглого, дебильного, самовлюблённого клоуна-дурачка, ...Зеленского!! А сегодня вы наконец-то получили заслуженно, по мордам , по мозгам и по рогам, и по полной программе !!так вам и надо шлюхи журналисты!! Дальше надеюсь,будете умнеее и мудрее и честнее и не будете слушать своих лживых воровитых жидов-хозяев-шлюх!!! Ничего сташного.... Походите сегодня пару часов униженными и оскорблёнными на морозном воздузе, на улицах Киева , может от этого у вас прибавится побольше и мозгов и ума!!
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26.11.2021 15:18 Ответить
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26.11.2021 16:45 Ответить
 
 