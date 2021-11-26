МВД на финальном этапе создания Единого реестра оружия, – замминистра Бондаренко. ФОТОрепортаж

Вчера, 25 ноября, на базе Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины состоялась презентация возможностей Единого реестра оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, мероприятие состоялось при участии заместителей министра внутренних дел Украины Игоря Бондаренко и Богдана Драпятого, руководителя комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и народных депутатов Украины.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко отметил, что автоматизация учета процессов оборота оружия обеспечит формирование, хранение, совместное использование и верификацию информации о правах в сфере оборота оружия, а также позволит осуществлять эффективный контроль за оборотом оружия в Украине.

"Мы сейчас находимся на финальном этапе создания реестра. Привязка лица к единице оружия и возможность однозначно провести идентификацию объектов реализована в Едином реестре оружия, - сказал он. - Кроме введения контроля со стороны государства, работа реестра позволяет исключить коррупционные риски во время разрешительно-регистрационной деятельности".

В целях урегулирования вопроса обеспечения гражданами права на активную личную защиту своей жизни и здоровья в состоянии крайней необходимости с помощью огнестрельного оружия, а также приведение существующего нормативного регулирования в вопросе оружия в соответствие с нормами Конституции разработан проект Закона "О праве на гражданское огнестрельное оружие", который обсудили на встрече народные депутаты с представителями МВД.

"Сегодня граждане легально владеют огнестрельным оружием в общей сложности около 1,3 млн единиц, при этом случаев использования легального оружия (включая неосторожное обращение и случаи применения оружия для необходимой обороны), чрезвычайно мало, - отметил Игорь Бондаренко. - Принятие этого закона будет стимулировать тех из граждан, которые на сегодняшний день владеют огнестрельным оружием незаконно, легализовать его, что положительно повлияет на общую криминогенную ситуацию, облегчит процесс раскрытия и расследования преступлений".

После принятия закона об оружии, ожидаемо, что автоматизация учета процессов обращения оружия в результате внедрения Единого реестра оружия позволит улучшить контроль за соблюдением порядка изготовления, приобретения, учета, хранения, охраны и использования оружия, в том числе на объектах разрешительной системы, проводить идентификацию оружия или основной части оружия, имеющей идентификационные номера, боеприпасы к нему и взрывчатым материалам и обеспечить со стороны государства эффективный контроль в сфере оборота оружия.

Делегация ознакомилась с методами, програмным обеспечением и техническими средствами, которые используют эксперты Экспертной службы в лабораториях по техническому состоянию и отстрелу оружия, исследованию, сертификации оружия и баллистического учета, а также биологических исследований и учета.

Руководитель Государственного предприятия "Инфотех" рассказал собравшимся особенности программно-технического построения и возможных целей и методов использования возможностей реестра.

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Фото: сайт МВС