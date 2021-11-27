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Суд арестовал на два месяца без права внесения залога водителя грузовика, совершившего смертельное ДТП в Харькове. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

60 суток без права внесения залога – такое решение вынес Киевский районный суд Харькова в отношении 41-летнего правонарушителя. Экспертиза установила, что мужчина управлял транспортным средством под действием каннабиноидов и опиатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Смертельная авария произошла 25 ноября около 17.30 в районе перекрестка кольцевой дороги и улицы Салтовское шоссе. Водитель MAN с полуприцепом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал масштабное ДТП.

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, среди которых трехлетний ребенок. Также травмировались четыре человека. По заключению экспертов, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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В настоящее время 41-летний житель города Запорожья уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Суд арестовал на два месяца без права внесения залога водителя грузовика, совершившего смертельное ДТП в Харькове 01
Суд арестовал на два месяца без права внесения залога водителя грузовика, совершившего смертельное ДТП в Харькове 02
Суд арестовал на два месяца без права внесения залога водителя грузовика, совершившего смертельное ДТП в Харькове 03

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

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Так так и должно быть, этож не Трухин , здесь понятно с какой стороны руль.
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27.11.2021 11:40 Ответить
колись читав про дальнобійника, що під наркотою без сну і відпочинку нісся на фурі з 12 годин, а потім віддав кермо напарнику і поліз спати (у кабіні за водійським сидінням ліжко). коли його вирізали з металобрухту, у який перетворилася його машина, то виявилося, що ніякого напарника і не було. у штатах наче відбувалось.
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27.11.2021 11:45 Ответить
скот
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27.11.2021 12:04 Ответить
знаете..... как надоело уже читать сутками новости про про убийства, грабежи, корупцию. и такого подобные аварии и новости про смерти.... а в новостях пишут не про посадки и кару по 10-20 лет или пожизненное заключение по приговору суда! а одно и тоже...одно и тоже почти без исключения( взят под стражу на 2 месяца! с залогом или без него....) дальше уже ничего...... тоесть задерживать задерживают каждую неделю и не по разу всяких разных....а посадки где ?на эти задержания. что то как то не припоминается такие новости- заглавия....((или максимум кровь с них попьют потерзают по судам а потом выпускают на волю... то порешали, то не нашли доказательств, то срок следствия истёк и тому подобное...((как то так
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27.11.2021 12:07 Ответить
убийца..
сел за руль по наркотой или бухой - потенциальный убийца (оправдания не должно быть!!!)
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27.11.2021 12:10 Ответить
Не поделился деньгами с судьей. 60 діб без права внесення застави. Всем остальным убийцам за рулем по богаче фемида более снисходительна.
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27.11.2021 12:16 Ответить
Такие меры только из за того, что не мажор !
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27.11.2021 12:22 Ответить
пожелать такому можно только мучительной смерти....ублюдок...
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27.11.2021 12:51 Ответить
этому быстро лапти сплетут он же не коленька -сыночек с "гармональным сбоем"..
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27.11.2021 13:09 Ответить
Звичайно! Адже він не народний депутат.
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27.11.2021 16:57 Ответить
 
 